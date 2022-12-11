Cát Phượng tươi cười đón 'con cưng', tiết lộ bất ngờ về kinh phí phải bỏ ra

Hậu trường 11/12/2022 09:50

Nghệ sĩ Cát Phượng vừa qua đã chia sẻ loạt ảnh đi đón "con cưng" đắt tiền sau nhiều năm chờ đợi.

Nghệ sĩ Cát Phượng là diễn viên quen mặt với khán giả truyền hình cũng như sân khấu kịch. Hậu chia tay Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng tập trung cho công việc kinh doanh cũng như các dự án nghệ thuật.

Mới đây sau thời gian dài chờ đợi, nghệ sĩ Cát Phượng đã thông báo tin vui đến người hâm mộ. Cụ thể sau quãng thời gian dài chờ đợi, nữ nghệ sĩ đã tậu được xế hộp mà bản thân hằng ao ước.

cat phuong 1
Cát Phượng đã tậu được xế hộp mà bản thân hằng ao ước - Ảnh: FBNV

 cat phuong 2

Cô thật thà tiết lộ phải mua xe trả góp chứ không có tiền thanh toán một lần. Khoe hình ảnh trong buổi lễ bàn giao xe, Cát Phượng kể: "Đăng lên để năm sau Facebook nhắc kỷ niệm và để có thêm năng lượng tích cực mà cày bừa trả ngân hàng nha. Em không có nhiều tiền mà mua xe trả một lần, em phải vay ngân hàng đó trời ơi. Em nghèo thấy mụ... Các anh chị em đừng nhắn tin inbox nói em như đúng rồi vậy trời".

cat phuong 3cat phuong 4

Cát Phượng sinh năm 1970, là diễn viên nổi tiếng của showbiz Việt. Có sự nghiệp thành công, mang lại tiếng cười cho khán giả, song đời tư Cát Phượng lại kém may mắn. Sau cuộc hôn nhân dang dở với Thái Hòa và có một con chung, Cát Phượng bén duyên với Kiều Minh Tuấn. Thế nhưng mối tình "chị em" đã tan vỡ sau hơn thập kỷ mặn nồng.

Về chuyện đường ai nấy đi, Cát Phượng cũng nhận phần lỗi của mình: "Có lẽ là lỗi của tôi. Thời điểm sau này tôi hơi hời hợt với Kiều Minh Tuấn. Tôi cũng nghĩ là mình không chăm sóc bản thân, lúc đó tôi xuề xòa nên có lẽ Tuấn nhìn rồi chán hay gì đó. Rồi thêm chuyện tranh cãi, gây gổ, rồi Tuấn muốn dừng lại luôn".

cat phuong 5

Cách đây vài ngày, Cát Phượng bất ngờ đăng clip đi thử váy cưới, đội khăn voan. Cát Phượng khẳng định sẽ là "cô dâu trong veo nhất" và gửi thiệp mời tới anh chị em yêu thương. "Ú òa, lần này là tới công đường chứ không phải tới công chuyện nha. Chưa make-up nha mọi người. Cát sẽ là cô dâu trong veo nhất nha. Sẽ gửi thiệp đến anh chị em yêu thương Cát nhất nè", Cát Phượng hào hứng.

Chia sẻ của tình cũ Kiều Minh Tuấn khiến dân mạng hoang mang. Song đa số phán đoán đây là hình ảnh mới của nữ diễn viên trong một dự án nghệ thuật mới.

Sau nhiều trắc trở trong chuyện tình duyên, Cát Phượng khóc nứt nở trước lời nhắn gửi của con trai: “Mẹ hãy sống cho mình nhiều hơn”

Sau nhiều trắc trở trong chuyện tình duyên, Cát Phượng khóc nứt nở trước lời nhắn gửi của con trai: “Mẹ hãy sống cho mình nhiều hơn”

Chứng kiến mẹ 2 lần "đổ vỡ" trong chuyện tình duyên, con trai Cát Phượng nghẹn ngào an ủi mẹ khiến khán giả vô cùng xúc động.

Xem thêm
Từ khóa:   Cát Phượng nghệ sĩ Cát Phượng Cát Phượng mua xe

TIN MỚI NHẤT

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Video 59 phút trước
Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Sao quốc tế 1 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Video 1 giờ 59 phút trước
Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Sao quốc tế 2 giờ 14 phút trước
Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Tâm sự gia đình 2 giờ 29 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Sao quốc tế 2 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh