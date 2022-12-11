Cát Phượng tươi cười đón 'con cưng', tiết lộ bất ngờ về kinh phí phải bỏ ra

Mới đây sau thời gian dài chờ đợi, nghệ sĩ Cát Phượng đã thông báo tin vui đến người hâm mộ. Cụ thể sau quãng thời gian dài chờ đợi, nữ nghệ sĩ đã tậu được xế hộp mà bản thân hằng ao ước.

Nghệ sĩ Cát Phượng là diễn viên quen mặt với khán giả truyền hình cũng như sân khấu kịch. Hậu chia tay Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng tập trung cho công việc kinh doanh cũng như các dự án nghệ thuật.

Cô thật thà tiết lộ phải mua xe trả góp chứ không có tiền thanh toán một lần. Khoe hình ảnh trong buổi lễ bàn giao xe, Cát Phượng kể: "Đăng lên để năm sau Facebook nhắc kỷ niệm và để có thêm năng lượng tích cực mà cày bừa trả ngân hàng nha. Em không có nhiều tiền mà mua xe trả một lần, em phải vay ngân hàng đó trời ơi. Em nghèo thấy mụ... Các anh chị em đừng nhắn tin inbox nói em như đúng rồi vậy trời".

Cát Phượng sinh năm 1970, là diễn viên nổi tiếng của showbiz Việt. Có sự nghiệp thành công, mang lại tiếng cười cho khán giả, song đời tư Cát Phượng lại kém may mắn. Sau cuộc hôn nhân dang dở với Thái Hòa và có một con chung, Cát Phượng bén duyên với Kiều Minh Tuấn. Thế nhưng mối tình "chị em" đã tan vỡ sau hơn thập kỷ mặn nồng.

Về chuyện đường ai nấy đi, Cát Phượng cũng nhận phần lỗi của mình: "Có lẽ là lỗi của tôi. Thời điểm sau này tôi hơi hời hợt với Kiều Minh Tuấn. Tôi cũng nghĩ là mình không chăm sóc bản thân, lúc đó tôi xuề xòa nên có lẽ Tuấn nhìn rồi chán hay gì đó. Rồi thêm chuyện tranh cãi, gây gổ, rồi Tuấn muốn dừng lại luôn".

Cách đây vài ngày, Cát Phượng bất ngờ đăng clip đi thử váy cưới, đội khăn voan. Cát Phượng khẳng định sẽ là "cô dâu trong veo nhất" và gửi thiệp mời tới anh chị em yêu thương. "Ú òa, lần này là tới công đường chứ không phải tới công chuyện nha. Chưa make-up nha mọi người. Cát sẽ là cô dâu trong veo nhất nha. Sẽ gửi thiệp đến anh chị em yêu thương Cát nhất nè", Cát Phượng hào hứng.

Chia sẻ của tình cũ Kiều Minh Tuấn khiến dân mạng hoang mang. Song đa số phán đoán đây là hình ảnh mới của nữ diễn viên trong một dự án nghệ thuật mới.