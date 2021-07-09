Cao Thái Sơn nói lời ruột gan nhớ thương Sài Gòn nhưng bị CĐM đồng loạt hỏi thăm 'vắc xin xách tay'

Hậu trường 09/07/2021 22:21

Sau khi dính vào nhiều ồn ào và bị CĐM chỉ trích, mỗi động thái của Cao Thái Sơn đều bị 'cư dân' cõi mạng săm soi, xét nét từng li từng tí. Bài đăng mới đây nhất của nam ca sĩ tiếp tục nhận về loạt câu hỏi 'khó nhằn' từ netizen.

Sau loạt drama "căng đét, khét lẹt” với Khắc Việt và Nathan Lee, Cao Thái Sơn trở thành tâm điểm chú ý của CĐM. Những phát ngôn xem chuyện cũ là "cái giẻ lau nhà" hay gọi antifan là "động vật nhai cỏ" khiến nam ca sĩ dần mất điểm và bị dư luận săm soi kịch liệt.

Mỗi lần Cao Thái Sơn có bài đăng trên MXH là y như rằng dư luận sẽ tràn vào mỉa mai, cà khịa khiến giọng ca Pha Lê Tím phải xóa, ẩn thậm chí là chặn bình luận tiêu cực. Mới đây, nam ca sĩ bất ngờ có dòng trạng thái với nội dung "nhớ thương Sài Gòn" để hưởng ứng và lan tỏa những tấm hình cùng nguồn năng lượng tích cực đến mọi người giữa lúc dịch bệnh căng thẳng. 

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Bài đăng của nam ca sĩ - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, Cao Thái Sơn tâm sự bản thân nhớ da diết những khoảnh khắc cùng người thân, bạn bè tụ họp, ăn bữa cơm thân mật, dạo ngắm phố phường. Chính vì thế, nam ca sĩ hy vọng tất cả cư dân thành phố mang tên Bác sẽ "đồng tâm hiệp lực" nâng cao ý thức bảo vệ bản thân, gia đình, xã hội để có thể đẩy lùi Covid-19 trong thời gian sớm nhất. 

Tuy nhiên, "tâm ý" của Cao Thái Sơn lại bị một số netizen "cà khịa", lấy chuyện cũ ra bình luận hỏi khó. Cụ thể, nhiều người đã để lại bình luận hỏi về "lô vắc xin xách tay" mà Cao Thái Sơn từng "hồ hởi" khoe trên trang cá nhân nhưng sau đó đã vội xóa với tốc độ ánh sáng. 

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Bình luận của CĐM - Ảnh chụp màn hình 

Hầu hết các câu hỏi đều liên quan đến "vắc xin Covid-19" khiến một số người không biết "tuyên bố" hùng hồn của Cao Thái Sơn tò mò, nghi vấn về mối quan hệ giữa nam nghệ sĩ với vắc xin phòng bệnh.

Nguồn cơn của sự việc bắt đầu từ dòng trạng thái tiết lộ việc người nhà có thể mang vắc xin Covid-19 từ nước ngoài về để giúp đỡ người dân tại Việt Nam trong tình hình dịch dã. Tuy nhiên, không biết vì lý do gì mà Cao Thái Sơn đã cho "bay màu" bài viết này ngay lập tức. Dù vậy vẫn có nhiều tài khoản mạng chụp lại được và "ghi" ngay phát ngôn của nam ca sĩ. 

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Bài đăng cách đây không lâu của Cao Thái Sơn chính là lý do của loạt câu hỏi từ CĐM - Ảnh: Internet

Một phút "lỡ tay, lỡ miệng" đã khiến nam ca sĩ trở thành đề tài bàn tán mỗi lần anh chia sẻ điều gì có liên quan đến Covid-19. Những cư dân mạng nhanh tay lẹ mắt "ghim" lại dòng trạng thái của giọng ca Pha Lê Tim lại tiện tay "đem ra hỏi nhỏ" mỗi lần có biến khiến nam ca sĩ nhiều phen "điếng người" không biết trả lời thế nào, đành phải chọn giải pháp xóa, chặn bình luận. 

Hiện tại sau những ồn ào với nhiều đồng nghiệp trong showbiz, mọi động thái của Cao Thái Sơn đều khiến netizen "không ưng bụng" và "cà khịa" trên mọi phương diện.

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Sau khi bị Khắc Việt tố kì kèo, ép giá bài hát từ 1 triệu xuống còn 500 nghìn, Cao Thái Sơn liên tục bị CĐM chỉ trích vì 'không tôn trọng' chất xám của nhạc sĩ. Mới đây, nhiều người lại tiếp tục 'tràn' vào trang cá nhân nhắc lại ồn ào ép giá khiến nam ca sĩ nổi đóa.

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