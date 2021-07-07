Hồ hởi khoe thành tích thời đi học nhưng lại bị mỉa mai vì ép giá, Cao Thái Sơn tức tối: 'Chuyện cũ như cái giẻ lau nhà'

Hậu trường 07/07/2021 21:15

Sau khi bị Khắc Việt tố kì kèo, ép giá bài hát từ 1 triệu xuống còn 500 nghìn, Cao Thái Sơn liên tục bị CĐM chỉ trích vì 'không tôn trọng' chất xám của nhạc sĩ. Mới đây, nhiều người lại tiếp tục 'tràn' vào trang cá nhân nhắc lại ồn ào ép giá khiến nam ca sĩ nổi đóa.

Thời gian gần đây, Cao Thái Sơn liên tục bị CĐM réo tên vì dính tới hàng loạt vụ bóc phốt chấn động. Sau khi bị Nathan Lee tố "ăn cắp" nhạc đi biểu diễn mà dửng dưng như không biết gì, còn đăng đàn khẳng định bản thân "vô tội" vì nắm trong tay đoạn tin nhắn của Khắc Việt, giọng ca Pha lê tím tiếp tục bị nhạc sĩ mỉa mai, bóc trần hành động lấy tin nhắn từ hồi "xa tít mù khơi" để bao biện. Không những thế, Khắc Việt còn nhân tiện kể lại quá khứ bị Cao Thái Sơn ép giá lúc mua nhạc. 

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Ba nhân vật hot trên MXH vì lùm xùm ca khúc - Ảnh: Internet

Sau khi dính vào 2 ồn ào khiến MXH dậy sóng, Cao Thái Sơn đã có động thái xóa bài đăng và "đánh trống lảng", lờ đi mọi lời tố cáo từ những "đồng nghiệp". Tuy nhiên "tiếng xấu đồn xa" khiến CĐM không dễ dàng bỏ qua những scandal này. 

Sáng nay, sau khi các thí sinh THPT hoàn thành bài thi môn ngữ văn, Cao Thái Sơn đã đăng tải khoe kết quả học tập với bảng điểm cao ngút trời và không quên gửi lời chúc đến các sĩ tử đang tham gia kỳ thi quan trọng.

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Bài đăng của Cao Thái Sơn - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen của fan khi thấy kết quả học tập đáng nể của nam ca sĩ thì vẫn có một số cư dân mạng lấy đó làm lý do để cà khịa Cao Thái Sơn ồn ào ép giá. Nhiều ý kiến cho rằng điểm số dù có tốt đến đâu, cách đối xử với nhạc sĩ, người đã giúp anh thành công thật sự không được lòng khán giả. 

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Cư dân mạng tiếp tục công kích nam ca sĩ - Ảnh chụp màn hình

Giữa những chỉ trích gay gắt đến từ CĐM, Cao Thái Sơn tỏ ra rất bức xúc và đáp trả lại rất đanh thép. Anh cho rằng câu chuyện ép giá đã diễn ra từ rất lâu nên bản thân xem đó đã "cũ như cái giẻ lau nhà". Chính vì vậy, đối với khán giả, nam ca sĩ khuyên nên "quăng đi" chứ đừng lôi lên lại. Không những thế, Cao Thái Sơn còn nhắc nhở những antifan thích "dài tay" bình luận rằng không nên quan tâm đến chuyện của người khác. 

Hiện tại, màn đáp trả nảy lửa giữa Cao Thái Sơn và antifan đang nhận được sự chú ý của dư luận. Trong khi một số tài khoản cứ liên tục nhắc đi nhắc lại ồn ào để mỉa mai nam ca sĩ thì giọng ca Con đường mưa cũng không được lòng CĐM khi có những lời lẽ và ngôn từ không được lịch sự và văn minh khi bản thân là một người nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng.

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