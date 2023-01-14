Cận nhan sắc của mẹ chồng và em chồng Tăng Thanh Hà qua camera thường, vẻ đẹp 'hack tuổi' cứ ngỡ hai chị em

Hậu trường 14/01/2023 14:59

Xuất hiện cùng con gái Tiên Nguyễn tại sự kiện, doanh nhân Thủy Tiên sở hữu dung nhan trẻ trung và thần thái đỉnh cao.

Từ lâu, nhiều người ghen tỵ với Tăng Thanh Hà khi lấy được thiếu gia giàu có. Nhà chồng của nữ diễn viên là "ông trùm" trong các lĩnh vực chính gồm: thời trang, ẩm thực, dịch vụ sân bay, quảng cáo, du lịch và trung tâm thương mại. Do đó, không riêng Hà Tăng mà các thành viên trong nhà chồng cũng được nhiều khán giả quan tâm và chú ý.

Đặc biệt, mẹ chồng Tăng Thanh Hà là cựu diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên - vợ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn. Doanh nhân Thủy Tiên từng được mệnh danh là "tứ đại mỹ nhân" của làng ảnh Việt xưa. Mới đây, Khi chụp ảnh với con gái, cựu diễn viên chẳng khác nào hai chị em.

Cận nhan sắc của mẹ chồng và em chồng Tăng Thanh Hà qua camera thường, vẻ đẹp 'hack tuổi' cứ ngỡ hai chị em - Ảnh 1

Trong loạt khoảnh khắc, doanh nhân Thủy Tiên và con gái là Tiên Nguyên khoe nhan sắc rực rỡ cùng outfit hàng hiệu cực sang chảnh. Cựu diễn viên Thủy Tiên toát lên thần thái phu nhân nhà hào môn với đầm đen thêu hoa tinh tế và nhãn nhặn. Đến nay, đã ngoài 50 tuổi nhưng phu nhân tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn vẫn "gây bão" vì phong độ nhan sắc và khả năng "hack tuổi" đỉnh cao.

Cận nhan sắc của mẹ chồng và em chồng Tăng Thanh Hà qua camera thường, vẻ đẹp 'hack tuổi' cứ ngỡ hai chị em - Ảnh 2

Trong khi đó, Tiên Nguyễn lại chuẩn phong cách của một fashionista với đầm sọc ca rô và giày cùng túi hiệu cả trăm triệu. Có thể thấy, nàng "rich kid" thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ. Chỉ một tấm hình sương sương của Tiên Nguyễn và mẹ ruột đã thu hút sự chú ý của nhiều dân mạng. Đây cũng là lần hiếm hoi mà hai mẹ con doanh nhân nổi tiếng cùng nhau xuất hiện trong một sự kiện giải trí.

Cận nhan sắc của mẹ chồng và em chồng Tăng Thanh Hà qua camera thường, vẻ đẹp 'hack tuổi' cứ ngỡ hai chị em - Ảnh 3

Nhiều lần trước đó, hai mẹ con Thủy Tiên – Thảo Tiên thường xuyên là đôi bạn đồng hành trong rất nhiều tuần lễ thời trang khác. Ở mỗi nơi họ lại thể hiện phong cách quý tộc với những bộ đồ hàng hiệu đắt tiền cùng thần thái sang chảnh. Mỗi lần xuất hiện ở đâu, mẹ con Thủy Tiên đều thu hút mọi ánh nhìn.

Cận nhan sắc của mẹ chồng và em chồng Tăng Thanh Hà qua camera thường, vẻ đẹp 'hack tuổi' cứ ngỡ hai chị em - Ảnh 4

Cận nhan sắc của mẹ chồng và em chồng Tăng Thanh Hà qua camera thường, vẻ đẹp 'hack tuổi' cứ ngỡ hai chị em - Ảnh 5

Cận nhan sắc của mẹ chồng và em chồng Tăng Thanh Hà qua camera thường, vẻ đẹp 'hack tuổi' cứ ngỡ hai chị em - Ảnh 6

Cận nhan sắc của mẹ chồng và em chồng Tăng Thanh Hà qua camera thường, vẻ đẹp 'hack tuổi' cứ ngỡ hai chị em - Ảnh 7

Mẹ chồng Tăng Thanh Hà từng là diễn viên điện ảnh, sau đó sang làm tiếp viên hàng không. Nhờ cuộc gặp gỡ định mệnh trên máy bay, cựu diễn viên trở thành vợ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn. Lấy chồng giàu, bà Lê Hồng Thuỷ Tiên đã một bước lên hàng phu nhân và tận hưởng cuộc sống xa hoa ít ai bì kịp. Bà Thủy Tiên có 2 người con với ông Johnathan Hạnh Nguyễn, đó là Nguyễn Thảo Tiên và Hiếu Nguyễn.

Cận nhan sắc của mẹ chồng và em chồng Tăng Thanh Hà qua camera thường, vẻ đẹp 'hack tuổi' cứ ngỡ hai chị em - Ảnh 8

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