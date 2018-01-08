Cận cảnh đám cưới tiền tỷ của Nữ hoàng Sắc đẹp Toàn cầu 2016 và chồng đại gia hơn 18 tuổi

Hậu trường 08/01/2018 18:49

Những hình ảnh hiếm hoi về hôn lễ xa hoa tiền tỷ của Nữ hoàng Sắc đẹp Toàn cầu 2016 – Ngọc Duyên và ông xã vừa được hé lộ.

Sáng nay (8/1), hôn lễ của Nữ hoàng Sắc đẹp Toàn cầu 2016 – Ngọc Duyên và bạn trai đại gia đã được tổ chức tại nhà riêng của cô dâu ở Vũng Tàu. Vì đám cưới được tổ chức khá kín đáo nên những hình ảnh hiếm hoi của cặp đôi chỉ vừa được hé lộ cách đây ít phút.

Có thể thấy không gian tiệc cưới được trang hoàng lộng lẫy và hoành tráng với rất nhiều hoa tươi. Trong ngày trọng đại nhất đời, Ngọc Duyên diện bộ váy cưới màu trắng phối ren xinh xắn và lộng lẫy như công chúa.

Ngọc Duyên từng chia sẻ, sau khi kết hôn cô sẽ rút khỏi làng giải trí và tập trung lo cho tổ ấm nhỏ của mình.

Cận cảnh đám cưới tiền tỷ của Nữ hoàng Sắc đẹp Toàn cầu 2016 và chồng đại gia hơn 18 tuổi - Ảnh 1
Không gian tiệc cưới được trang trí đơn giản, ấm áp nhưng không kém phần sang trọng - Ảnh: Internet
Cận cảnh đám cưới tiền tỷ của Nữ hoàng Sắc đẹp Toàn cầu 2016 và chồng đại gia hơn 18 tuổi - Ảnh 2
Ngọc Duyên diện chiếc váy trắng lộng lẫy trong ngày trọng đại của cuộc đời - Ảnh: Internet
Cận cảnh đám cưới tiền tỷ của Nữ hoàng Sắc đẹp Toàn cầu 2016 và chồng đại gia hơn 18 tuổi - Ảnh 3
Sau khi làm lễ, Nữ hoàng Sắc đẹp Toàn cầu 2016 thay chiếc váy thứ hai và chụp ảnh lưu niệm cùng bạn bè - Ảnh: Internet
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