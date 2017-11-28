Ngất ngây với món quà triệu đô ‘Nữ hoàng Sắc đẹp Toàn cầu’ Ngọc Duyên được bạn trai đại gia tặng trước ngày cưới

Sau khi đăng quang, Nữ hoàng Sắc đẹp Toàn cầu 2016 gần như không tham gia vào các sự kiện trong làng giải trí Việt mà tập trung chăm lo cho gia đình. Cô nàng khiến dư luận chú ý khi công khai bạn trai và tuyên bố cả hai sẽ chính thức “về chung nhà” vào cuối năm nay.

Mới đây, nàng hậu lại khiến không ít người ngỡ ngàng khi khoe căn hộ xa hoa có giá trị 1 triệu đô ở Hà Nội. Đây là món quà mà bạn trai tặng cô trước đám cưới. Sau hôn lễ, mỹ nhân sinh năm 1993 sẽ ra Hà Nội để chung sống cùng chồng.

Theo Dân Trí, hiện tại người đẹp Vũng Tàu đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc và thoải mái khi được ông xã tương lai yêu thương và chiều chuộng hết lòng.