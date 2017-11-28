Ngất ngây với món quà triệu đô ‘Nữ hoàng Sắc đẹp Toàn cầu’ Ngọc Duyên được bạn trai đại gia tặng trước ngày cưới

Giải trí 28/11/2017 17:34

Sắp đến ngày cưới, Nữ hoàng Sắc đẹp Toàn cầu 2016 - Ngọc Duyên khiến khán giả ghen tỵ khi bất ngờ khoe món quà cưới có giá trị triệu đô được bạn trai đại gia tặng.

Sau khi đăng quang, Nữ hoàng Sắc đẹp Toàn cầu 2016 gần như không tham gia vào các sự kiện trong làng giải trí Việt mà tập trung chăm lo cho gia đình. Cô nàng khiến dư luận chú ý khi công khai bạn trai và tuyên bố cả hai sẽ chính thức “về chung nhà” vào cuối năm nay.

Ngất ngây với món quà triệu đô ‘Nữ hoàng Sắc đẹp Toàn cầu’ Ngọc Duyên được bạn trai đại gia tặng trước ngày cưới - Ảnh 1
Ngọc Duyên khoe căn hộ 1 triệu đô tại Hà Nội được bạn trai đại gia tặng trước ngày cưới - Ảnh: Dân Trí

Mới đây, nàng hậu lại khiến không ít người ngỡ ngàng khi khoe căn hộ xa hoa có giá trị 1 triệu đô ở Hà Nội. Đây là món quà mà bạn trai tặng cô trước đám cưới. Sau hôn lễ, mỹ nhân sinh năm 1993 sẽ ra Hà Nội để chung sống cùng chồng.

Theo Dân Trí, hiện tại người đẹp Vũng Tàu đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc và thoải mái khi được ông xã tương lai yêu thương và chiều chuộng hết lòng.

Ngất ngây với món quà triệu đô ‘Nữ hoàng Sắc đẹp Toàn cầu’ Ngọc Duyên được bạn trai đại gia tặng trước ngày cưới - Ảnh 2
Căn hộ được thiết kế với nội thất sang trọng không khác gì so với khách sạn 5 sao - Ảnh: Dân Trí 

Ngất ngây với món quà triệu đô ‘Nữ hoàng Sắc đẹp Toàn cầu’ Ngọc Duyên được bạn trai đại gia tặng trước ngày cưới - Ảnh 3
Tone trắng - nâu khiến không gian phòng bếp trở nên ấm cúng hơn - Ảnh: Dân Trí

Ngất ngây với món quà triệu đô ‘Nữ hoàng Sắc đẹp Toàn cầu’ Ngọc Duyên được bạn trai đại gia tặng trước ngày cưới - Ảnh 4
Phòng tắm được ốp đá và trang trí bởi 2 tone màu chủ đạo là trắng, vàng tạo nên sự sang trọng, thoải mái - Ảnh: Dân Trí

Ngất ngây với món quà triệu đô ‘Nữ hoàng Sắc đẹp Toàn cầu’ Ngọc Duyên được bạn trai đại gia tặng trước ngày cưới - Ảnh 5
Không gian phòng ngủ sang trọng ấm áp và có thể quan sát được một góc thành phố - Ảnh: Dân Trí

Vào tháng 11 vừa qua, Ngọc Duyên và bạn trai cũng có chuyến đi Paris để chụp ảnh cưới. Ông xã tương lai của Nữ hoàng Sắc đẹp Toàn cầu 2016 không chỉ có sự nghiệp thành công mà còn rất đẹp trai, phong độ ở tuổi 42.

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