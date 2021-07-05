Ca sĩ nổi tiếng chỉnh sửa bài viết cả chục lần, chưa quá 59 giây đã phải xoá, Trương Quốc Anh hiến kế cần 'quân sư'

Giữa liên hoàn drama "bể phổi" của giới showbiz, TikToker nổi tiếng Trương Quốc Anh cũng phải lên tiếng và bày tỏ quan điểm về những hành động "ngây thơ" của một số người nổi tiếng.

Những ngày gần đây, MXH liên tục dậy sóng vì những màn đấu đá nảy lửa giữa một số nghệ sĩ Việt. Đáng chú ý phải kể đến "cuộc chiến bạc tỷ" của Vy Oanh - bà Phương Hằng và màn "shopping không lối thoát" của Nathan Lee - Cao Thái Sơn.

Trương Quốc Anh chia sẻ: "Thật sự ở những drama liên quan đến showbiz, nữ ca sĩ VO hay nam ca sĩ CTS rõ ràng là người cũng khá nổi, nhưng nói thật đến giờ phút này tôi vẫn chưa hiểu những hành vi “ngây thơ” đến lạ lùng, thậm chí phải nói là hài hước, trẻ con.

Trên trang cá nhân, hot TikTok họ Trương cho biết bản thân vẫn chưa hiểu rõ sự tình và cảm thấy hài hước trước những ồn ào vừa qua.

Người đăng status thì chỉnh sửa cả chục lần, kẻ lên status chưa quá 59 giây đã phải xoá bài.

Chắc có thể do họ chỉ biết hát thôi, nên suy nghĩ đời thực hay ngôn từ giao tiếp họ chưa được trau dồi một cách cơ bản.

Giải pháp: Nên có Quân sư (nhưng đừng quân sư Quạt mo)”.

Cuối bài đăng, Trương Quốc Anh còn không quên nhắn nhủ 2 ca sĩ nổi tiếng showbiz Việt nên "có quân sư" để "tư vấn" về "ngôn từ giao tiếp" để tránh xảy ra những hành động "hồn nhiên" như thời gian qua nữa.

Mặc dù không trực tiếp viết thẳng tên của bất kỳ nghệ sĩ nào, nhưng qua chia sẻ của Trương Quốc Anh, CĐM đoán 2 ca sĩ "khá nổi tiếng" mà anh đang muốn nhắc đến là Vy Oanh và Cao Thái Sơn.

Trước đó, giọng ca Đồng Xanh từng khiến cư dân mạng bàng hoàng giữa trưa khi bất ngờ đăng tải bài viết thông báo kiện bà Phương Hằng vì hành vi bôi nhọ và vu khống. Tuy nhiên chỉ một lúc sau, bài viết này đã "bay màu" và được chính chủ đăng lại trên Page với lý do bị "đánh" vi phạm Tiêu chuẩn cộng đồng.

Tuy nhiên, CĐM đã nhanh chóng phát hiện ra điểm sai về ngày giờ trong ảnh chụp màn hình bị Facebook gỡ bài mà Vy Oanh đăng tải. Dù vẫn chưa lên tiếng về việc này nhưng cư dân mạng vẫn liên tục đồn đoán ca sĩ đã xóa bài và photoshop bằng chứng để "bao biện".

Cao Thái Sơn cũng từng khiến dư luận "ngao ngán" bởi liên tục chỉnh sửa bài viết trên trang cá nhân tại thời điểm vướng lùm xùm với Nathan Lee và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Ngay khi "người bạn thân" bán nhiều bản nhạc hit của mình cho "kẻ thù", nam ca sĩ đã có bài đăng chúc mừng Nguyễn văn Chung vì trả hết nợ nhưng sửa đến "7749 lần". Hay khi vướng ồn ào "hát chùa" mới đây, anh chàng cũng đăng bài đính chính kèm tin nhắn của Khắc Việt để chứng minh bản thân "không biết gì". Thế nhưng khi bị chính Khắc Việt "bóc mẽ" dưới bình luận thì cũng vội vã "ấn nút xóa, thả lặng im".

Hiện tại, sau những quan điểm cá nhân về loạt scandal của giới nghệ sĩ và các vấn đề nóng trong xã hội, Trương Quốc Anh nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý của CĐM.