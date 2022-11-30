Bộ đôi NSND Công Lý - NSƯT Xuân Bắc sẽ trở lại với Táo Quân năm 2023?

Trên Fanpage Táo Quân đăng tải thông tin NSND Công Lý - NSƯT Xuân Bắc sẽ trở lại với Táo Quân năm nay khiến nhiều khán giả không khỏi vui mừng, háo hức.

Táo Quân là một trong những chương trình hài kịch được chờ đợi nhất vào dịp giao thừa. Táo Quân tập trung vào phản ánh, thảo luận, đả kích những vấn đề nóng bỏng, nổi cộm diễn ra trong năm thuộc các lĩnh vực đời sống xã hội một cách hài hước, trào phúng. Táo Quân là một trong những chương trình hài kịch được chờ đợi nhất vào dịp giao thừa - Ảnh: Internet Mới đây, trên Fanpage Táo Quân đăng tải thông tin NSND Công Lý - NSƯT Xuân Bắc sẽ trở lại trong chương trình kỷ niệm 20 năm lên sóng của Táo Quân năm nay. Trước đó, bộ đôi Nam Tào - Bắc Đẩu do NSƯT Xuân Bắc và NSND Công Lý thủ vai đồng thời vắng mặt trong chương trình Táo quân 2022 khiến nhiều người tiếc nuối vì không còn những màn tung hứng hấp dẫn.

NSND Công Lý - NSƯT Xuân Bắc sẽ trở lại trong chương trình kỷ niệm 20 năm lên sóng của Táo quân năm nay - Ảnh: Internet Thời điểm đó, không chỉ khán giả cảm thấy tiếc nuối, NSƯT Xuân Bắc cũng thú nhận anh có cảm xúc đặc biệt: “Gần 20 năm quay Táo Quân, tôi luôn có tên trong danh sách. Năm nay vì nhiều lý do nên tôi, anh Công Lý và chị Thảo Vân không thể tham gia chương trình”. Theo nghệ sĩ Xuân Bắc, anh khao khát và mong muốn xuất hiện trong Táo quân. “Đối với tôi, việc tham gia Táo Quân không còn là công việc, là chương trình đơn thuần cuối năm nữa mà như trách nhiệm đối với chính mình và trách nhiệm đối với khán giả. Bản thân tôi muốn tham gia chương trình, nhưng không thể bố trí được, thành ra tôi cực kỳ nuối tiếc. Không tham gia chương trình lần này, tôi buồn. Trong mấy ngày đó, tôi cứ có cảm giác trống vắng, bần thần”, NSƯT Xuân Bắc nói.

'Nam Tào' Xuân Bắc - Ảnh: Internet Với NSND Công Lý, sự cố tai nạn khiến anh không đảm bảo sức khỏe để tham gia chương trình. Vợ NSND Công Lý – Ngọc Hà – tiết lộ ông xã đã “nuốt nước mắt vào trong” khi phải vắng mặt tại Táo Quân 2022 “Các anh chị trong Táo Quân luôn nghĩ đến anh Lý. Và mọi người luôn mong anh Lý có mặt. Thế nhưng, anh Lý là một nghệ sĩ luôn tự trọng. Ngay khi ốm đau, khó khăn anh cũng luôn muốn giấu. Né tránh để không ai biết, không ai hay. Anh rất vui vì biết sẽ được tham gia chương trình nhưng vì sự tự trọng của một người nghệ sĩ, anh đành từ chối”. 'Cô Đẩu' Công Lý và vợ - Ảnh: Internet Sau khi nhận được thông tin trên nhiều khán giả đã vô cùng háo hức mong đợi. Phần đông đều cho rằng đây là chương trình được mong chờ nhất năm vì thấy Táo Quân là thấy Tết.

NSND Công Lý đã quay trở lại làm việc sau thời gian dài nghỉ ngơi dưỡng bệnh, người hâm mộ hi vọng 'cô Đẩu' tái xuất Ngay sau khi sức khỏe ổn định, NSND Công Lý đã lập tức nhận vai mới trong bộ phim truyền hình với tất cả sự yêu thương của đồng nghiệp và người hâm mộ yêu mến anh.

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