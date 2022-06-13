Bị khán giả 'bóc mẽ' nhan sắc toàn 'dao kéo', 'nữ hoàng phim xưa' Quỳnh Lam có phản ứng bất ngờ?

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Quỳnh Lam chia sẻ về một tình huống oái oăm vừa gặp phải. Cụ thể, một cư dân mạng đã để lại bình luận cho rằng Quỳnh Lam đã "đụng chạm dao kéo" rất nhiều điểm trên khuôn mặt nên không còn giữ được nét đẹp truyền thống mà ngày càng giống người Hàn Quốc.

Quỳnh Lam là một trong những mỹ nhân quá quen thuộc với khán gải phim truyền hình Việt Nam. Không chỉ ghi dấu ấn bởi khả năng diễn xuất mà nhan sắc của nữ diễn viên khiến không ít khán giả phải mê đắm. Cô còn được người hâm mộ ưu ái đặt cho danh hiệu "nữ hoàng phim xưa".

khán giả 'bóc mẽ' nhan sắc Quỳnh Lam toàn dao kéo nên không ngày càng giống người Hàn Quốc - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau khi nhận được nhận xét "kém duyên" trên, nữ diễn viên không đôi co giải thích mà chỉ than thở rằng: "Lại chán chẳng buồn nói". Bên dưới phần bình luận, rất đông khán giả đã lên tiếng và bênh vực cho nữ diễn viên rằng nhan sắc của cô từ trước nay vốn đã mặn mà, xinh đẹp tự nhiên. Trong số đó, á hậu chuyển giới Lương Mỹ Kỳ cũng lên tiếng về nhan sắc của "đàn chị": "Xui ghê trời ơi trời chị em xưa giờ y vậy ạ. Thậm chí đẹp hơn trên phim nha. Em nhìn rất kỹ rồi ạ tức ghê".

Người hâm mộ vội lên tiếng bênh vực thay cho nữ diễn viên - Ảnh: Chụp màn hình

Có thể thấy, dù đã ở tuổi U40 nhưng Quỳnh Lam vẫn sở hữu nhan sắc trẻ trung, "lão hóa ngược" nên khiến nhiều người nghi ngờ đụng chạm "dao kéo" cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, nếu theo dõi nữ diễn viên qua mỗi lần xuất hiện trên màn ảnh thì visual không khác lạ quá nhiều so với thuở mới vào nghề, có chăng ngày càng xinh đẹp và mặn mà hơn. Cách ứng xử bình tĩnh và văn minh của mỹ nhân Luật trời với antifan cũng nhận được nhiều lời khen.