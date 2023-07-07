Bất ngờ với phản ứng của NSƯT Kiều Phượng Loan khi xem lại ảnh cách đây 35 năm của mình

Hậu trường 07/07/2023 10:21

Mới đây, Nghệ sĩ Kiều Phượng Loan gây ấn tượng thật bất ngờ đối với khán giả khi xem lại vở "Tấm lòng của biển" của soạn giả Hà Triều, Hoa Phượng được HTV quay hình năm 1988.

Nghệ sĩ Kiều Phượng Loan tên thật là Đặng Thị Phương Loan (sn 1968 tại Sài Gòn) là nghệ sĩ sân khấu cải lương và Vọng cổ Việt Nam, được biết đến với giọng ca ngọt ngào truyền cảm, lối diễn xuất chân phương, mộc mạc đầy cảm xúc. Thời trẻ, nghệ sĩ Kiều Phượng Loan là một mỹ nhân của sân khấu. Bà đã theo học khóa đào tạo diễn viên của khoa kịch nghệ Trường Quốc Gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn (nay là Nhạc Viện TP.HCM).

Bất ngờ với phản ứng của NSƯT Kiều Phượng Loan khi xem lại ảnh cách đây 35 năm của mình - Ảnh 1
Nghệ sĩ Kiều Phượng Loan

Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, nghệ sĩ Kiều Phượng Loan đạt nhiều thành tựu như: Huy chương vàng "Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc các năm 1990- 1995 - 2000 - 2002", Danh hiệu NSƯT năm 2007, Cống hiến HTV Awards năm 2013,... Cùng nhiều tác phẩm để đời như: "Bông súng đồng quê", "Bông sen", "Bông bồn bồn rụng trắng", "Người mẹ bên dòng xà No", "Quê mẹ",...

Bất ngờ với phản ứng của NSƯT Kiều Phượng Loan khi xem lại ảnh cách đây 35 năm của mình - Ảnh 2
Với một gương mặt xinh đẹp, vóc dáng sang trọng sau khi tốt nghiệp Trường Quốc gia Kịch nghệ Sài Gòn, Kiều Phượng Loan đã hóa thân vào hàng loạt vai nữ chính đã trở thành kinh diển trên sân khấu kịch nói, cải lương tạo được danh tiếng từ thập niên 80 của thế kỷ trước

Thập niên 90 thế kỷ trước, bà về cộng tác với Đoàn cải lương Sông Bé 2, đóng cặp với cố NSƯT Vũ Linh. Bà và Vũ Linh đã là một đôi đào kép được khán giả yêu mến qua nhiều vở tuồng, nổi tiếng nhất là "Truyền thuyết tình yêu" của soạn giả Nhị Kiều.

Bất ngờ với phản ứng của NSƯT Kiều Phượng Loan khi xem lại ảnh cách đây 35 năm của mình - Ảnh 3
Kiều Phượng Loan là một trong số ít nghệ sĩ tạo được tiếng vang và thành danh với những vai diễn lớn trên cả trên sân khấu kịch nói lẫn cải lương

Mới đây, Nghệ sĩ Kiều Phượng Loan cho biết bà sửng sốt khi xem lại vở cải lương "Tấm lòng của biển" đã từng được quay hình tại HTV năm 1988, khi ấy bà vừa tròn 34 tuổi.

"Chính bản thân tôi cũng chưa được xem lại sau khi vở "Tấm lòng của biển" của soạn giả Hà Triều, Hoa Phượng được HTV quay hình. Hôm nay xem lại tôi xúc động đến rơi nước mắt" - nghệ sĩ Kiều Phượng Loan kể.

Bất ngờ với phản ứng của NSƯT Kiều Phượng Loan khi xem lại ảnh cách đây 35 năm của mình - Ảnh 4
Bất ngờ với phản ứng của NSƯT Kiều Phượng Loan khi xem lại ảnh cách đây 35 năm của mình - Ảnh 5
Nghệ sĩ Kiều Phượng Loan trong vở "Tấm lòng của biển" do HTV ghi hình năm 1988

Tham gia vở diễn này có sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng gồm: Thanh Thanh Hoa, Chí Hiếu, Hùng Minh, Bảo Quốc, Hoài Trúc Phương, Thanh Thủy. "Trong số các nghệ sĩ tham gia cùng tôi, nghệ sĩ Thanh Thanh Hoa, Hoài Trúc Phương, Chí Hiếu đã qua đời. Nên khi xem vở diễn này tôi khóc vì nhớ đến các anh chị đồng nghiệp đã dành trọn đời mình cho sàn diễn" - nghệ sĩ Kiều Phượng Loan xúc động kể.

Bất ngờ với phản ứng của NSƯT Kiều Phượng Loan khi xem lại ảnh cách đây 35 năm của mình - Ảnh 6
Nghệ sĩ Kiều Phượng Loan đóng vai bà vú trong vở "Tấm lòng của biển"

Trong vở diễn này, nghệ sĩ Kiều Phượng Loan đóng vai Thanh, con của một người phụ nữ vì hoàn cảnh phải mang con mình cho một người giàu có nuôi dưỡng và mình thì trở thành bà vú trông coi con mình. Khi Thanh khôn lớn, sắp có chồng giàu sang, biết bà vú được lòng ông chủ, đã có ý định đuổi việc bà, mà Thanh không biết được rằng đó chính là mẹ ruột của mình.

"Bây giờ có tái diễn lại vở "Tấm lòng của biển", tôi chỉ có thể đóng vai bà vú, làm nền cho các diễn viên trẻ. Tôi yêu quý tác phẩm cải lương kinh điển này bởi tính giáo dục sâu sắc, mang nhiều thông điệp giữ gìn lòng hiếu thảo với cha mẹ" - nghệ sĩ Kiều Phượng Loan bày tỏ.

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