NSƯT Thanh Thủy gây bất ngờ trổ tài đàn hát ở tuổi 60: Khi tuổi tác chỉ là con số

Hậu trường 24/06/2023 14:40

Giọng hát ở tuổi 60 của NSƯT Thanh Thủy nhận được nhiều hiệu ứng tích cực từ phía công chúng.

Mới đây, trên kênh TikTok cá nhân, NSƯT Thanh Thủy đã khiến nhiều khán giả bất ngờ khi đăng tải đoạn video bản thân vừa ôm đàn vừa hát ca khúc "Còn tuổi nào cho em" - một sáng tác kinh điển của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đoạn video NSƯT Thanh Thủy trổ tài đàn hát khiến khán giả ngạc nhiên bởi chất giọng truyền cảm đặc biệt, dạt dào cảm xúc. Nữ nghệ sĩ khiêm tốn chia sẻ: "Thuỷ hát vui thôi nên có gì cả nhà hoan hỉ nha, giải trí thôi nè". 

Giọng hát ở tuổi 60 của NSƯT Thanh Thủy nhận được nhiều hiệu ứng tích cực từ phía công chúng - Clip: TikTok/Nghệ sỹ Thanh Thủy

Bên dưới bài đăng, đồng nghiệp và người hâm mộ để lại nhiều lời khen dành cho cô: 

- "Hay qua cô ơi, bộc lộ được cảm xúc trong bài hát. Cảm ơn cô, con thích nghe bài này lắm"

- "Không nghĩ chị chơi đàn và hát tuyệt vời như vậy. Chúc chị luôn vui khỏe nha!"

- "Nghệ sĩ lớn ai cũng giỏi và chuẩn, chỉ là diễn viên kịch mà biết chơi nhạc cụ, nhạc lý. Tài quá"

- "Cô ơi cô hát nhiều nữa nhé ạ, quá hay luôn ạ"

- "Ước gì cô vẫn còn tham gia các loại kịch để con đi xem, giọng nói của cô rất đặc biệt lôi cuốn lắm"

- "Mê cô từ bé đến giờ"

- "Cô hát hay quá ạ, tuổi thơ của con"

- "Nay mới biết chị không những diễn hay mà hát hay đàn giỏi nữa"

NSƯT Thanh Thủy gây bất ngờ trổ tài đàn hát ở tuổi 60: Khi tuổi tác chỉ là con số - Ảnh 1
Trước đây, NSƯT Thanh Thủy từng nhiều lần khoe giọng hát trong các vở diễn của mình

Bước ra khỏi sân khấu, nghệ sĩ Thanh Thủy khá kín tiếng trong cuộc sống đời thường. Cô kết hôn vào năm 1993 với chồng là Anh Tráng sau 2 năm tìm hiểu. Được biết, sau 30 năm gắn bó, gia đình nghệ sĩ Thanh Thủy ngoài hai người con trai riêng của người chồng, họ có thêm hai con gái là Nhật Thanh và Giang Thanh. Hiện tại ở tuổi 60, nữ nghệ sĩ vẫn tràn đầy nhiệt huyết với nghệ thuật, cô luôn được khán giả từ mọi độ tuổi yêu mến mỗi khi xuất hiện trên sân khấu kịch hay màn ảnh nhỏ.

NSƯT Thanh Thủy gây bất ngờ trổ tài đàn hát ở tuổi 60: Khi tuổi tác chỉ là con số - Ảnh 2

NSƯT Thanh Thủy gây bất ngờ trổ tài đàn hát ở tuổi 60: Khi tuổi tác chỉ là con số - Ảnh 3
Thanh Thủy là nữ nghệ sĩ được nhiều khán giả yêu mến

Nghệ sĩ Thanh Thủy, tên đầy đủ là Huỳnh Thị Thanh Thủy (24/04/1963), là một trong những diễn viên gạo cội trong làng kịch truyền hình nói chung và kịch Sài Gòn nói riêng. Cô có khả năng diễn xuất đa dạng từ bi đến hài và được mệnh danh là "nghệ sĩ của muôn mặt". Không chỉ quen mặt với khán giả qua các vai diễn trên sân khấu kịch, nghệ sĩ Thanh Thủy cũng là một diễn viên, đạo diễn được nhiều khán giả yêu mến. Cô từng góp mặt trong nhiều phim điện ảnh và truyền hình như "Hello cô Ba", "Cưới ngay kẻo lỡ", "Bỗng dưng muốn khóc", "Mùi ngò gai",... 

 

Nghệ sĩ Thanh Thủy bị chồng cấm diễn, nói một câu khiến chồng bỏ nhà đi

Nghệ sĩ Thanh Thủy bị chồng cấm diễn, nói một câu khiến chồng bỏ nhà đi

"Chồng tôi nghe xong lập tức xách đồ bỏ đi khỏi nhà, nhưng chỉ một tuần sau phải quay về. Từ đó về sau chồng tôi sợ luôn, không dám cấm cản tôi đi diễn nữa" – nghệ sĩ Thanh Thủy nói.

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Từ khóa:   NSƯT Thanh Thủy Trịnh Công Sơn còn tuổi nào cho em

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