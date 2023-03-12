Diva Hồng Nhung nghẹn ngào bật khóc khi nhắc đến cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Hậu trường 12/03/2023 11:49

Trong liveshow vừa qua của mình, diva Hồng Nhung đã rưng rưng khi nhắc về những kỷ niệm của mình với cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Tối 11/03/2023 tại Nhà Hát Lớn Hà Nội, Live Concert Bống Là Ai? đã chính thức diễn ra, thỏa lòng mong đợi của đông đảo khán giả yêu thích nhạc Trịnh và giọng ca của Diva Hồng Nhung trên cả nước.

Diva Hồng Nhung nghẹn ngào bật khóc khi nhắc đến cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - Ảnh 1

Những ca khúc bất hủ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được làm mới hoàn toàn qua sự hòa âm phối khí tài tình của ban nhạc là các nghệ sĩ quốc tế nổi tiếng đến từ Pháp, Canada, Ba Lan, Thái Lan trên nền giọng hát đỉnh cao của cô Bống Hồng Nhung, đã dẫn dắt khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc.

Trên sân khấu, cô Bống đã vô cùng thổn thức, rưng rưng mỗi khi nhắc tới những kỷ niệm với cố nhạc sĩ tài ba Trịnh Công Sơn. Nữ Diva chia sẻ, kịch bản chương trình được xây dựng từ những kỷ niệm giữa cô và cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Chính vì thế, có những lúc ngay trên sân khấu, Diva Hồng Nhung đã không giấu nổi sự xúc động và bồi hồi khi nhắc đến người nhạc sĩ tài hoa đó.

Diva Hồng Nhung nghẹn ngào bật khóc khi nhắc đến cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - Ảnh 2

Diva Hồng Nhung nghẹn ngào bật khóc khi nhắc đến cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - Ảnh 3

Những kỷ niệm quý cộng thêm giọng hát ngọt ngào của Hồng Nhung đã đem lại cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc, từ nhẹ nhàng, trong trẻo qua những ca khúc như Quỳnh hương, Bống không là bống, cho đến sâu lắng, day dứt trong tình yêu trong Vết lăn trầm, Cuối cùng cho một tình yêu…

Tại Live Concert đặc biệt này, Diva Hồng Nhung cũng trình bày những ca khúc mới do cô sáng tác mang tên My Dream - Giấc Mơ Tôi - kể về một giấc mơ của một 'nàng thơ nhạc Trịnh' đã trải qua những năm tháng khó khăn để trở thành một Diva Hồng Nhung mạnh mẽ, kiêu hãnh đứng tại sân khấu Nhà Hát Lớn như ngày hôm nay.

Diva Hồng Nhung nghẹn ngào bật khóc khi nhắc đến cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - Ảnh 4

Bên cạnh đó, bản mashup Simple Beauty - Bống Bồng Ơi được phối khí bởi Nghệ sĩ cello Michal Lech (Ba Lan) cũng đã làm tất cả 'bùng nổ' cảm xúc khi Cô Bống Hồng Nhung thể hiện những nốt cao và đoạn phiêu đậm chất riêng để khép lại đêm diễn.

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