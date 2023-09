Bất ngờ thông tin Quý Ròm 'Kính Vạn Hoa' đã bí mật có con: 'Chưa cưới vì thiếu tiền'

Vì chúng tôi không bao giờ thích làm giống vậy. Các bạn hàng ngày ra rã Yolo, mà có thật sự hiểu ý nghĩa của nó không? You Only Live Once. Mày chỉ sống được một lần thôi, sống cho sướng thân đi rồi chết. Cho nên các bạn không có quyền và không có khả năng phán xét về cuộc sống của chúng tôi. Hãy trưởng thành lên đi, đừng mãi trẻ con mà đi ghen tị với tự do của người khác. Xấu lắm, con nít mà biết được ba mẹ chúng là người thế nào. Chúng sẽ buồn lắm đấy", Ngọc Trai phản pháo.

Dù chưa đám cưới nhưng Ngọc Trai khẳng định hoàn toàn nghiêm túc trong mối quan hệ của mình - Ảnh: Internet

Diễn viên Ngọc Trai và bạn gái đã sống thử hai năm và có một con trai - Ảnh: Internet

Tuy chưa đám cưới nhưng đôi trẻ đã coi nhau như vợ chồng chính thức - Ảnh: Internet

Hình ảnh Ngọc Trai hóa ông bố bỉm sữa khiến nhiều người thích thú - Ảnh: Internet

Nổi tiếng từ nhỏ nhưng Ngọc Trai không mấy mặn mà với nghiệp diễn xuất, anh chủ yếu làm MC và tham gia các gameshow truyền hình - Ảnh: Internet

Hiện tại, Ngọc Trai cũng đang nỗ lực hết mình để lo cho vợ con cuộc sống đủ đầy nhất. Quý Ròm của 'Kính Vạn Hoa' hy vọng sẽ tổ chức một đám cưới linh đình khi con trai lớn hơn chút nữa.

"Tôi không làm được cho vợ tôi một cái đám cưới đàng hoàng. Là do tôi không có đủ tiền tổ chức. Không phải gia đình hai bên không giúp, nhưng cưới vợ mà không dùng tiền của mình, với tôi thì nhục lắm. Suy cho cùng lúc lấy được vợ cũng chỉ là thằng ăn bám gia đình không hơn. Hai bà nội - ngoại đều lớn tuổi, họ cần có cháu để vui vầy. Chúng tôi không đủ thời gian để hoàn thành từng bước, nên chúng tôi quyết định làm ngược lại suy nghĩ nhiều người. Xây dựng một gia đình hạnh phúc trước rồi đám cưới sau", Ngọc Trai tâm sự.