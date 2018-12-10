Bất ngờ thông tin Quý Ròm 'Kính Vạn Hoa' đã bí mật có con: 'Chưa cưới vì thiếu tiền'

Thông tin diễn viên Ngọc Trai lên chức bố sau hai năm sống thử với bạn gái xinh đẹp khiến không ít người ngỡ ngàng.

Thời gian qua, Ngọc Trai gây xôn xao dư luận khi chia sẻ thông tin đã có con trai dù chưa từng đám cưới. Trên trang cá nhân, anh thường xuyên đăng tải những bức ảnh làm ông bố bỉm sữa đảm đang khiến không ít cư dân mạng tò mò. Thật ra, hai năm qua Ngọc Trai đã thuê nhà sống thử cùng bạn gái xinh đẹp và bắt đầu lên kế hoạch xây dựng gia đình từ lâu. Tuy nhiên, do chưa có tiền nên cặp đôi quyết định sinh con trước rồi mới tổ chức đám cưới.

Diễn viên Ngọc Trai từng gây ấn tượng mạnh với vai Quý Ròm trong bộ phim đình đám 'Kính Vạn Hoa' - Ảnh: Internet Bên cạnh những khán giả chúc mừng đôi trẻ thì cũng có không ít những bình luận tiêu cực. Do chưa chính thức kết hôn mà đã có bầu nên vợ chồng Ngọc Trai gặp khá nhiều áp lực khi đối mặt với sự xỉa xói của người đời. Trước sự phản ứng gay gắt của những anti-fan, mới đây Ngọc Trai đã đăng tải bài viết phản pháo cực đanh thép. Anh khẳng định việc có bầu và sinh con đều nằm trong kế hoạch của bà xã. Nam diễn viên muốn tự mình kiếm tiền và cưới vợ bằng chính khả năng của bản thân chứ không dựa dẫm vào ai. "Đúng, chúng tôi chưa cưới mà có bầu đẻ trước đấy. Rồi sao? Đọc xem câu trên có từ nào nói về các bạn không? Không. Vì đây là câu chuyện của chúng tôi. Không ủng hộ thì cũng đừng phán xét, gia đình hai bên chưa lên tiếng thì chưa đến lượt bạn đâu. Nếu đem cái công thức vô hồn trên áp dụng vào chúng tôi thì nói thẳng, không cần.

Vì chúng tôi không bao giờ thích làm giống vậy. Các bạn hàng ngày ra rã Yolo, mà có thật sự hiểu ý nghĩa của nó không? You Only Live Once. Mày chỉ sống được một lần thôi, sống cho sướng thân đi rồi chết. Cho nên các bạn không có quyền và không có khả năng phán xét về cuộc sống của chúng tôi. Hãy trưởng thành lên đi, đừng mãi trẻ con mà đi ghen tị với tự do của người khác. Xấu lắm, con nít mà biết được ba mẹ chúng là người thế nào. Chúng sẽ buồn lắm đấy", Ngọc Trai phản pháo. Dù chưa đám cưới nhưng Ngọc Trai khẳng định hoàn toàn nghiêm túc trong mối quan hệ của mình - Ảnh: Internet Diễn viên Ngọc Trai và bạn gái đã sống thử hai năm và có một con trai - Ảnh: Internet Tuy chưa đám cưới nhưng đôi trẻ đã coi nhau như vợ chồng chính thức - Ảnh: Internet Hình ảnh Ngọc Trai hóa ông bố bỉm sữa khiến nhiều người thích thú - Ảnh: Internet Nổi tiếng từ nhỏ nhưng Ngọc Trai không mấy mặn mà với nghiệp diễn xuất, anh chủ yếu làm MC và tham gia các gameshow truyền hình - Ảnh: Internet Hiện tại, Ngọc Trai cũng đang nỗ lực hết mình để lo cho vợ con cuộc sống đủ đầy nhất. Quý Ròm của 'Kính Vạn Hoa' hy vọng sẽ tổ chức một đám cưới linh đình khi con trai lớn hơn chút nữa. "Tôi không làm được cho vợ tôi một cái đám cưới đàng hoàng. Là do tôi không có đủ tiền tổ chức. Không phải gia đình hai bên không giúp, nhưng cưới vợ mà không dùng tiền của mình, với tôi thì nhục lắm. Suy cho cùng lúc lấy được vợ cũng chỉ là thằng ăn bám gia đình không hơn. Hai bà nội - ngoại đều lớn tuổi, họ cần có cháu để vui vầy. Chúng tôi không đủ thời gian để hoàn thành từng bước, nên chúng tôi quyết định làm ngược lại suy nghĩ nhiều người. Xây dựng một gia đình hạnh phúc trước rồi đám cưới sau", Ngọc Trai tâm sự.

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