Lại một lần nữa Hà Tăng bị nghi có bầu lần 3 khi diện áo rộng cố che vòng 2 lùm lùm

Với hình ảnh vừa đăng tải, Tăng Thanh Hà một lần nữa làm dấy lên tin đồn đang mang thai con thứ ba.
- Tăng Thanh Hà vừa đăng ảnh sexy, hai người đàn ông đặc biệt trong sự nghiệp của đời cô ngay lập tức có phản ứng này
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Tăng Thanh Hà vẫn là một cái tên có sức hút của làng giải trí Việt dù trong quá khứ hay hiện tại. Khi đang ở thời kỳ đỉnh cao nhất của sự nghiệp, “Ngọc nữ màn ảnh Việt” quyết định từ bỏ hào quang để kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn. Hành động bất ngờ của cô khiến công chúng không khỏi tiếc nuối. Sau 6 năm dành hết tâm huyết để vun vén tổ ấm, Hà Tăng đã xây dựng cho mình một gia đình hạnh phúc, bình yên bên chồng và 2 nhóc tỳ đáng yêu.
Đặc biệt, việc sở hữu đời tư sạch bóng scandal giúp Tăng Thanh Hà chiếm được rất nhiều sự yêu mến của công chúng. Hiện tại, dù không còn hoạt động nghệ thuật nhưng cô vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả và truyền thông.
Vốn là người kín tiếng, Tăng Thanh Hà hiếm khi chia sẻ về cuộc sống cá nhân. Người hâm mộ chỉ biết về cuộc sống của chân dài này qua những hình ảnh hiếm hoi được đăng tải trên trang cá nhân.
Mới đây, trên trang Instagram của mình, Tăng Thanh Hà gây chú ý khi đăng tải hình ảnh xinh đẹp rạng rỡ khi đi đám cưới một người em kèm lời chúc hạnh phúc. Cô nàng chọn cho mình trang phục đơn giản với quần rộng áo sơ mi kết hợp với vest dài thanh lịch.
Thế nhưng, với trang phục dáng suông cùng đôi giày bệt, nhiều người hoài nghi Tăng Thanh Hà đang có thai. Trước đó, chân dài này cũng không ít lần bị nghi đang mang thai vì thường xuyên diện trang phục rộng, che vòng 2.