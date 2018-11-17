Lại một lần nữa Hà Tăng bị nghi có bầu lần 3 khi diện áo rộng cố che vòng 2 lùm lùm

Tăng Thanh Hà vẫn là một cái tên có sức hút của làng giải trí Việt dù trong quá khứ hay hiện tại. Khi đang ở thời kỳ đỉnh cao nhất của sự nghiệp, “Ngọc nữ màn ảnh Việt” quyết định từ bỏ hào quang để kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn. Hành động bất ngờ của cô khiến công chúng không khỏi tiếc nuối. Sau 6 năm dành hết tâm huyết để vun vén tổ ấm, Hà Tăng đã xây dựng cho mình một gia đình hạnh phúc, bình yên bên chồng và 2 nhóc tỳ đáng yêu.

Kết hôn năm 2012, đến nay Hà Tăng đã có hai con đáng yêu, đủ nếp đủ tẻ - Ảnh: FBNV

Đặc biệt, việc sở hữu đời tư sạch bóng scandal giúp Tăng Thanh Hà chiếm được rất nhiều sự yêu mến của công chúng. Hiện tại, dù không còn hoạt động nghệ thuật nhưng cô vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả và truyền thông.