Lại một lần nữa Hà Tăng bị nghi có bầu lần 3 khi diện áo rộng cố che vòng 2 lùm lùm

Hậu trường 17/11/2018 13:59

Với hình ảnh vừa đăng tải, Tăng Thanh Hà một lần nữa làm dấy lên tin đồn đang mang thai con thứ ba.

Tăng Thanh Hà vẫn là một cái tên có sức hút của làng giải trí Việt dù trong quá khứ hay hiện tại. Khi đang ở thời kỳ đỉnh cao nhất của sự nghiệp, “Ngọc nữ màn ảnh Việt” quyết định từ bỏ hào quang để kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn. Hành động bất ngờ của cô khiến công chúng không khỏi tiếc nuối. Sau 6 năm dành hết tâm huyết để vun vén tổ ấm, Hà Tăng đã xây dựng cho mình một gia đình hạnh phúc, bình yên bên chồng và 2 nhóc tỳ đáng yêu.

Lại một lần nữa Hà Tăng bị nghi có bầu lần 3 khi diện áo rộng cố che vòng 2 lùm lùm - Ảnh 1
Kết hôn năm 2012, đến nay Hà Tăng đã có hai con đáng yêu, đủ nếp đủ tẻ - Ảnh: FBNV

Đặc biệt, việc sở hữu đời tư sạch bóng scandal giúp Tăng Thanh Hà chiếm được rất nhiều sự yêu mến của công chúng. Hiện tại, dù không còn hoạt động nghệ thuật nhưng cô vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả và truyền thông.

Vốn là người kín tiếng, Tăng Thanh Hà hiếm khi chia sẻ về cuộc sống cá nhân. Người hâm mộ chỉ biết về cuộc sống của chân dài này qua những hình ảnh hiếm hoi được đăng tải trên trang cá nhân.

Mới đây, trên trang Instagram của mình, Tăng Thanh Hà gây chú ý khi đăng tải hình ảnh xinh đẹp rạng rỡ khi đi đám cưới một người em kèm lời chúc hạnh phúc. Cô nàng chọn cho mình trang phục đơn giản với quần rộng áo sơ mi kết hợp với vest dài thanh lịch.

Thế nhưng, với trang phục dáng suông cùng đôi giày bệt, nhiều người hoài nghi Tăng Thanh Hà đang có thai. Trước đó, chân dài này cũng không ít lần bị nghi đang mang thai vì thường xuyên diện trang phục rộng, che vòng 2. 

Lại một lần nữa Hà Tăng bị nghi có bầu lần 3 khi diện áo rộng cố che vòng 2 lùm lùm - Ảnh 2
Không ít dân mạng nghi ngờ Tăng Thanh Hà cố tình diện set đồ dáng suông để che đi vòng 2 lớn khác thường - Ảnh: Internet
Lại một lần nữa Hà Tăng bị nghi có bầu lần 3 khi diện áo rộng cố che vòng 2 lùm lùm - Ảnh 3
Bên cạnh những ý kiến nghi ngờ thì một số người lại cho rằng phần bụng lớn bất thường là do trang phục và góc chụp - Ảnh: Internet
Lại một lần nữa Hà Tăng bị nghi có bầu lần 3 khi diện áo rộng cố che vòng 2 lùm lùm - Ảnh 4
Một trong những hình ảnh từng khiến bà mẹ hai con dính nghi án bầu bì - Ảnh: Internet
Tăng Thanh Hà tiết lộ điều cô cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày

Tăng Thanh Hà tiết lộ điều cô cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày

Hình ảnh mới nhất của Hà Tăng khiến fan thích thú.

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