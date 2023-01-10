Đạo diễn giải thích việc Dương Cẩm Lynh bị cắt vai khỏi phim: 'Do nhà đầu tư yêu cầu'

Đạo diễn phim Giai Nhân - Hoàng Duy - cho biết việc nữ diễn viên Dương Cẩm Lynh bị cắt vai khỏi phim là do bị các nhà đầu tư và nhãn hàng yêu cầu.

Chia sẻ với Zing News, Hoàng Duy - đạo diễn phim Giai Nhân - đã lên tiếng về việc Dương Cẩm Lynh bị cắt vai khỏi bộ phim này. Anh nói: “Lãnh đạo các nhà đầu tư, nhãn hàng chỉ đạo không thể để vai nữ chính xảy ra lùm xùm như vậy. Mọi người nếu làm trong lĩnh vực giải trí có lẽ cũng hiểu khi tranh cãi xảy ra, đoàn phim gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi không thể biết sự việc giữa Lynh và người cho vay tiền thế nào, cụ thể bao nhiêu tiền hay bao giờ việc này mới kết thúc. Do đó, nhà sản xuất không muốn để sự việc ảnh hưởng đến phim. Một bộ phim còn liên quan tới đài truyền hình, nhà đầu tư, các nhãn hàng. Cá nhân tôi cũng không thể nào thay đổi quyết định đó”.

Đạo diễn Hoàng Duy cho biết thêm, hiện anh phải đổi toàn bộ bối cảnh và nhờ các diễn viên khác quay lấp vào lịch đã định của Dương Cẩm Lynh trong thời gian chờ ê-kíp tìm diễn viên thế vai nữ chính.

Trước đó, vào chiều ngày 9/1, Dương Cẩm Lynh phát trực tiếp trên fanpage, phân trần về việc bị người phụ nữ tên T. - bên cho vay - chặn đường đòi nợ. Nữ diễn viên cho hay việc các clip đòi nợ bị phát tán khiến cô bị hủy 2 hợp đồng. Người đẹp khóc nức nở, nói: "Đúng ra, tôi sẽ được đoàn phim trả tiền vào chiều 9/1. Tuy nhiên, thay vì nhận tiền, tôi đã nhận thông báo hủy hợp đồng vì những lùm xùm trên mạng". Dương Cẩm Lynh khẳng định không trách đoàn phim vì nhà sản xuất có quyền hủy hợp đồng nếu diễn viên vướng scandal. Ngoài hợp đồng phim trị giá hơn 100 triệu, cô cũng bị một đơn vị tổ chức hủy hợp đồng biểu diễn ở sự kiện trị giá 60 triệu đồng. Tổng số tiền cô chịu thiệt hại hơn 200 triệu đồng. Cũng trong buổi livestream này, Dương Cẩm Lynh nhấn mạnh vẫn sẽ trả tiền cho cô T. trong 2 tháng sau Tết Nguyên đán như dự kiến. Cô gửi lời xin lỗi người hâm mộ, khán giả vì để xảy ra ồn ào này. "15 năm sự nghiệp, tôi sợ nhất rơi vào scandal như thế này. Và điều đó đã diễn ra", diễn viên nói.

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