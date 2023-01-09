Dương Cẩm Lynh vẫn 'lên đồ' đi diễn giữa lùm xùm bị đòi nợ giữa đường?

Diễn viên ghi dấu ấn trong những bộ phim như: Hoa dại, Có lẽ nào ta yêu nhau, Những ông bố độc thân, Tiệm ăn dì ghẻ, Bánh mì ông Màu... Mới đây nhất, nhờ vai diễn trong Lỗi đạo cang thường, Dương Cẩm Lynh được đề cử 2 hạng mục Nữ diễn viên truyền hình được yêu thích nhất và Nữ diễn viên xuất sắc tại giải thưởng Ngôi sao xanh 2022.

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ xôn xao trước đoạn clip ghi lại một sân khấu biểu diễn của Dương Cẩm Lynh. Theo đó, Dương Cẩm Lynh xuất hiện với ngoại hình xinh đẹp và thể hiện ca khúc Tuổi Mộng Xứ Đông. Đặc biệt, cô còn chia sẻ thêm rằng đây là lần đầu tiên hát live ca khúc 22 triệu view của mình.

Dưới bình luận, nhiều người thắc mắc tại sao Dương Cẩm Lynh vẫn vô tư chạy show ca hát giữa ồn ào bị đòi nợ Tuy nhiên, nhiều "thánh soi" tinh mắt đã phát hiện ra đây là màn biểu diễn được ghi lại trước khi xảy ra ồn ào của người đẹp. Có lẽ do thời điểm này đang là cái tên được tìm kiếm, nên sân khấu này của nữ diễn viên đã được chia sẻ rầm rộ trở lại.

Về video ghi lại cảnh nữ diễn viên bị đòi nợ lan truyền trên mạng xã hội tối 8/1, Dương Cẩm Lynh xác nhận với Zing chuyện mình bị chủ nợ chặn đường đòi tiền là hoàn toàn có thật.

Nữ diễn viên giải thích hiện cô nợ khoảng 6 tỷ đồng từ nhiều người. Riêng người xuất hiện trong đoạn video đang lan truyền, Dương Cẩm Lynh vay 300 triệu đồng. Nữ diễn viên đã trả cho người này 190 triệu đồng và hiện còn nợ 110 triệu đồng. Hàng tháng cô phải cho chủ nợ 20 triệu đồng, tuy nhiên tháng này cô trả chậm 5 ngày nên bị đòi nợ.

“Tôi trả cho người này nhiều tháng qua. Nhưng tháng này, tôi bị chậm 5 ngày. Tôi không hề trốn nợ mà vẫn livestream bán hàng, nghe điện thoại đàng hoàng. Vừa rồi, tôi trả chậm gốc lẫn lãi vì chưa xoay kịp. Lúc đó, họ đến nhà tôi và giả vờ là giao hàng để gọi tôi xuống. Tôi vừa xuống, họ giữ tay chân. Lúc đó, tôi đưa ra cam kết và bằng chứng chuyển khoản hàng tháng nên công an phường 12, quận 10 hòa giải. Hôm nay, tôi đã chuyển khoản xong tiền cho họ nhưng tôi không ngờ họ đăng hình ảnh tôi lên mạng xã hội như vậy", Dương Cẩm Lynh nói.