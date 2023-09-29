Anh Đức liên tục bị bắt gặp xuất hiện bên 'người yêu tin đồn' sau 2 năm chia tay, danh tính cô gái trẻ gây chú ý?

Dân tình còn nhận ra cô gái này luôn sánh đôi cùng Anh Đức trong thời gian gần đây.

Diễn viên Anh Đức là một trong những người bạn thân, đồng nghiệp thân thiết của Trấn Thành. Không chỉ thường xuyên hợp tác trong công việc, ngoài đời cả 2 cũng có những buổi gặp gỡ vui chơi, ăn uống cùng hội bạn. Trên sóng truyền hình, khán giả quá quen thuộc với những lần Trấn Thành đòi "gả" bạn thân Anh Đức cho các cô gái xinh đẹp. Vừa qua, trong một lần gặp gỡ, Trấn Thành hớ miệng tiết lộ bí mật người bạn thân đã có bến đỗ mới sau 2 năm chia tay đầy ồn ào với người cũ Vừa qua, trong một lần gặp gỡ, Trấn Thành hớ miệng tiết lộ bí mật người bạn thân đã có bến đỗ mới sau 2 năm chia tay đầy ồn ào với người cũ. Cụ thể, Trấn Thành nói: "Anh Đức nay đã có bến đổ rồi, các bạn không còn cua được nữa đâu...". Anh Đức ngay sau đó liền có hành động bịt miệng Trấn Thành, song thông tin này đã khiến dân tình "rần rần", xôn xao trước danh tính bạn gái mới của nam diễn viên.

Dân tình nhận ra cô gái này luôn sánh đôi cùng Anh Đức trong thời gian gần đây Cho đến mới đây, ngày 27/9 vừa qua, trong bức ảnh MC Trấn Thành đăng tải có sự góp mặt của dàn sao như Anh Đức, Uyển Ân, Quỳnh Lý… đi cúng lễ giỗ Tổ nghề sân khấu thì có xuất hiện diễn viên trẻ Phạm Quỳnh Anh. Cả hai dù có vị trí đứng cách xa nhau nhưng vị trí được sắp xếp một cách đặc biệt. Dân tình còn nhận ra cô gái này luôn sánh đôi cùng Anh Đức trong thời gian gần đây. Không chỉ vậy, nam diễn viên còn thường xuyên tương tác trên trang các bài viết của cô gái. Tuy nhiên, khán giả vẫn đang chờ đợi lời công khai chính thức từ phía Anh Đức và Phạm Quỳnh Anh. Anh Đức thường xuyên bị bắt gặp sánh đôi bên diễn viên trẻ Phạm Quỳnh Anh Trước đó, Anh Đức từng có thời gian công khai hẹn hò với bạn gái kém 4 tuổi Uyên Tô. Cuộc tình tưởng chừng có cái kết viên mãn thì bất ngờ cuối năm 2021, Uyên Tô liên tục đăng đàn bức xúc, đồng thời bóc liên hoàn phốt về bạn trai cũ. Từ việc đòi tiền nuôi mèo, đến ẩn ý dùng chất cấm trong thời gian quen nhau,... đã khiến dư luận vô cùng hoang mang, liên tục bàn tán xôn xao trên khắp các diễn đàn MXH.





Bạn thân Trấn Thành thường xuyên thả tim các bài đăng của đàng gái Mặc dù tố bạn trai cũ đủ chuyện, song Uyên Tô vẫn giữ lại kỷ niệm tình yêu của cả hai trên trang cá nhân Instagram. Trong khi đó, phía Anh Đức đã xóa sạch sành sanh, "phủi sạch" quan hệ với bạn gái cũ. Thậm chí mới đây, "bạn thân Trấn Thành" còn không ngại đăng ảnh thả dáng u sầu kèm dòng trạng thái thông báo "độc thân". Từ ồn ào tình ái ngày đó đến nay, người hâm mộ vẫn chưa thấy Anh Đức công khai thêm mối tình nào nữa. Trước đó, Anh Đức từng có thời gian công khai hẹn hò với bạn gái kém 4 tuổi Uyên Tô

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