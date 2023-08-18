Bị người cũ 'phốt' không thương tiếc sau chia tay, Trấn Thành hớ miệng tiết lộ Anh Đức đã có 'bến đỗ mới'?

Trấn Thành đã bất ngờ tiết lộ tình trạng yêu đương hiện tại của người bạn thân Anh Đức.

Diễn viên Anh Đức là một trong những người bạn thân, đồng nghiệp thân thiết của Trấn Thành. Không chỉ thường xuyên hợp tác trong công việc, ngoài đời cả 2 cũng có những buổi gặp gỡ vui chơi, ăn uống cùng hội bạn. Trên sóng truyền hình, khán giả quá quen thuộc với những lần Trấn Thành đòi "gả" bạn thân Anh Đức cho các cô gái xinh đẹp. Tuy nhiên, mới đây, trên mạng xã hội, khán giả bất ngờ lan truyền đoạn clip gây chú ý khi Trấn Thành hớ miệng tiết lộ bí mật đời tư của người bạn thân.

Trên sóng truyền hình, khán giả quá quen thuộc với những lần Trấn Thành đòi "gả" bạn thân Anh Đức cho các cô gái xinh đẹp Cụ thể, nghệ sĩ Trấn Thành vừa khai trương quán ăn mới, quy tụ sự xuất hiện của nhiều sao Việt, trong đó không thể thiếu Anh Đức. Tại đây, Trấn Thành vui miệng "bóc phốt" bạn thân ngay trên livestream rằng: "Nghệ sĩ hài mà sáng tới một lần, tối tới ủng hộ thêm một lần nữa". Đáp lời Trấn Thành, Anh Đức dành những lời "có cánh" cho quán ăn mới của bạn thân: "Nay ăn quá trời, ăn mấy cử luôn. Ngon mà, ngon nên phải ăn...". Ngay sau đó, Trấn Thành bất ngờ tiết lộ bạn thân đã tìm được "bến đỗ mới". "Anh Đức nay đã có bến đổ rồi, các bạn không còn cua được nữa đâu...". Anh Đức liền có hành động bịt miệng Trấn Thành, song thông tin này đã khiến dân tình "rần rần", xôn xao trước danh tính bạn gái mới của nam diễn viên.

Biểu cảm của Anh Đức khi nghe Trấn Thành hớ miệng tiết lộ bí mật Trước đó, Anh Đức từng có thời gian công khai hẹn hò với bạn gái kém 4 tuổi Uyên Tô. Cuộc tình tưởng chừng có cái kết viên mãn thì bất ngờ cuối năm 2021, Uyên Tô liên tục đăng đàn bức xúc, đồng thời bóc liên hoàn phốt về bạn trai cũ. Từ việc đòi tiền nuôi mèo, đến ẩn ý dùng chất cấm trong thời gian quen nhau,... đã khiến dư luận vô cùng hoang mang, liên tục bàn tán xôn xao trên khắp các diễn đàn MXH. Trước đó, Anh Đức từng có thời gian công khai hẹn hò với bạn gái kém 4 tuổi Uyên Tô Cuộc tình tưởng chừng có cái kết viên mãn thì bất ngờ cuối năm 2021, Uyên Tô liên tục đăng đàn bức xúc, đồng thời bóc liên hoàn phốt về bạn trai cũ Cách đây không lâu, diễn viên Anh Đức gây chú ý khi xuất hiện với gương mặt thất thần, biểu cảm kì lạ trong một sự kiện Mặc dù tố bạn trai cũ đủ chuyện, song Uyên Tô vẫn giữ lại kỷ niệm tình yêu của cả hai trên trang cá nhân Instagram. Trong khi đó, phía Anh Đức đã xóa sạch sành sanh, "phủi sạch" quan hệ với bạn gái cũ. Thậm chí mới đây, "bạn thân Trấn Thành" còn không ngại đăng ảnh thả dáng u sầu kèm dòng trạng thái thông báo "độc thân". Từ ồn ào tình ái ngày đó đến nay, người hâm mộ vẫn chưa thấy Anh Đức công khai thêm mối tình nào nữa.

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