Anh Đức chính thức lên tiếng trước những lời bàn tán về trạng thái 'bất thường' tại sự kiện

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao trước đoạn clip diễn viên Anh Đức xuất hiện tại một sự kiện sau thời gian dài ở ẩn. Điều đáng chú ý là biểu cảm ‘lạ’ trên gương mặt của nam diễn viên khiến cư dân mạng bình luận trái chiều. Nhiều người cho rằng, diễn viên Anh Đức nở nụ cười gượng gạo, nhíu mày khó hiểu trước ống kính. Theo đó, một số tài khoản khơi lại tin đồn nam diễn viên sử dụng chất cấm hồi năm 2020 và đặt nghi vấn mới dẫn đến những biểu hiện khác thường trên gương mặt nam diễn viên.

Chia sẻ với truyền thông, Anh Đức cho biết nhận được thông tin trên từ một vài người bạn. Nam diễn viên nói buồn lòng khi những hình ảnh của mình bị mang ra bàn tán với góc nhìn tiêu cực. Anh khẳng định không có chuyện dùng chất cấm khi đi sự kiện như lời một số người tung tin hiện nay.

Anh cho biết do đến sự kiện khá muộn nên chủ nhân sự kiện và các khách mời đã vào bên trong. Anh dự định tiến vào sân khấu thì lúc này một số YouTuber, quay phim yêu cầu quay lại thảm đỏ, tạo dáng để họ tác nghiệp. Theo đó, nam diễn viên tiết lộ đang giảm cân để chuẩn bị cho một dự án phim sắp tới, cộng thêm biểu cảm tạo dáng không thoải mái. Không ngờ vài phút sau hình ảnh của anh lại được tung lên mạng với tít câu view.

Nam diễn viên dự định giữ im lặng nhưng khi thấy sự việc đi xa, ảnh hưởng đến gia đình, bạn bè anh quyết định lên tiếng thanh minh. Đồng thời anh cũng bức xúc cho rằng nhiều lần nghệ sĩ bị tung tin đồn nhảm chỉ biết im lặng cho qua. Kể cả những tin đồn được xác thực là giả thì những người đồn lại xem chưa có gì xảy ra nên không ai trả lại danh dự cho những người nghệ sĩ như anh.

Nam diễn viên dự định giữ im lặng nhưng khi thấy sự việc đi xa, ảnh hưởng đến gia đình, bạn bè anh quyết định lên tiếng thanh minh - Ảnh: Internet

Trước đó, Anh Đức bất ngờ ‘ở ẩn' một thời gian dài sau những ồn ào liên quan đến tin đồn sử dụng chất cấm hồi tháng 5/2020. Trước những thông tin lan truyền, Anh Đức đã khóa tài khoản Instagram, khoá chế độ bình luận trên Facebook cá nhân và không cập nhật hoạt động trên Fanpage.

Anh Đức bất ngờ ‘ở ẩn' một thời gian dài sau những ồn ào liên quan đến tin đồn sử dụng chất cấm hồi tháng 5/2020 - Ảnh: Internet

Nam diễn viên hài cũng không hề có phát ngôn nào trên truyền thông về ồn ào này. Sự việc trên đã gây xôn xao làng giải trí Việt suốt thời gian dài. Kể từ đó, Anh Đức cũng hạn chế xuất hiện tại các sự kiện và gameshow.