Sau 'bão' lùm xùm đời tư, Anh Đức xuất hiện với gương mặt 'lạ lẫm', biểu cảm bất thường trên thảm đỏ

Hậu trường 27/04/2023 13:48

Sau quảng thời gian dài "im hơi lặng tiếng" thì đầu năm 2023, Anh Đức bắt đầu tích cực trở lại làng giải trí Việt.

Mới đây, Anh Đức đã lộ diện ở một sự kiện thế nhưng những hình ảnh của nam nghệ sĩ tại đây lại khiến mạng xã hội xôn xao vì thần sắc khác lạ.

Theo đó, Anh Đức diện áo sơ mi trắng cùng quần jeans tươm tất, khi đến sự kiện cũng nhanh chóng tiến đến tạo dáng ở khu vực backdrop. Song nhiều cư dân mạng lại nhận xét nam nghệ sĩ để lộ đôi mắt thâm quần, ánh mắt có phần thất thần và thiếu tự tin trước ống kính.

Sau 'bão' lùm xùm đời tư, Anh Đức xuất hiện với gương mặt 'lạ lẫm', biểu cảm bất thường trên thảm đỏ - Ảnh 1Sau 'bão' lùm xùm đời tư, Anh Đức xuất hiện với gương mặt 'lạ lẫm', biểu cảm bất thường trên thảm đỏ - Ảnh 2
Thần sắc khác lạ của Anh Đức ở sự kiện - Ảnh: Internet

Trước thời điểm Anh Đức tạm "lánh mặt" khỏi Vbiz, anh liên tục là khách mời tham gia nhiều gameshow đình đám. Tháng 5/2020, nam diễn viên bất ngờ vướng nghi vấn sử dụng chất cấm. Những hình ảnh và tin đồn xoay quanh sự việc này từng gây xôn xao showbiz Việt suốt thời gian dài.

Khi ấy, bạn thân hơn 20 năm của Anh Đức là Trấn Thành cũng bị kéo vào ồn ào trên. Ngay sau đó, phía Trấn Thành đã có động thái quyết liệt, mời công an vào cuộc để làm sáng tỏ tin đồn, chứng minh bản thân không liên quan tới việc sử dụng chất cấm. Thời gian sau đó, Anh Đức chọn cách "lánh mặt" khỏi truyền thông. Nam diễn viên khóa mọi tài khoản mạng xã hội, chỉ để lại Facebook nhưng tắt tính năng bình luận.

Từ khi Anh Đức ít xuất hiện trước truyền thông, những người bạn, người đồng nghiệp trong giới nghệ sĩ cũng hạn chế nhắc tên anh trên sóng truyền hình.

Sau 'bão' lùm xùm đời tư, Anh Đức xuất hiện với gương mặt 'lạ lẫm', biểu cảm bất thường trên thảm đỏ - Ảnh 3Sau 'bão' lùm xùm đời tư, Anh Đức xuất hiện với gương mặt 'lạ lẫm', biểu cảm bất thường trên thảm đỏ - Ảnh 4
Anh Đức không phải là một gương mặt xa lạ trong làng hài - Ảnh: FBNV

Vướng vào không ít ồn ào, mất hình ảnh trong lòng khán giả, tuy nhiên Anh Đức lại "được lòng" nhiều đồng nghiệp trong nghề. Những nghệ sĩ có mối qua hệ thân thiết với Anh Đức như Lâm Vỹ Dạ, Trấn Thành đều nói tốt về anh. Đặc biệt, Anh Đức nổi tiếng là bạn thân từ bé với MC Trấn Thành.

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