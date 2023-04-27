Động thái MỚI NHẤT của nữ diễn viên bị réo tên vào vụ tố vay nợ 3,5 tỷ đồng nhưng không trả

Hậu trường 27/04/2023 11:32

Động thái mới nhất của nữ diễn viên bị réo tên vào lùm xùm vay nợ 3,5 tỷ đồng mà không trả khiến cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm.

Năm 2013, Kiều Trinh Xíu (sinh năm 1994) nổi tiếng với biệt danh "hot girl trà sữa". Danh xưng "hot girl vườn đào" được gắn với Kiều Trinh kể từ khi bức ảnh của cô xuất hiện trên Reuters. Sau đó, cô lấn sân sang hoạt động diễn xuất và bén duyên với nhiều dự án phim như "Em chưa 18", "Ông ngoại tuổi 30", "Cà chớn anh đừng đi".

Động thái MỚI NHẤT của nữ diễn viên bị réo tên vào vụ tố vay nợ 3,5 tỷ đồng nhưng không trả - Ảnh 1
 Hot girl Kiều Trinh Xíu - Ảnh: Internet

Vừa qua, ngày 25/4, trên mạng xã hội, một người đẹp chuyển giới có tên Hoàng Học đã đăng bài tố cáo một nữ diễn viên có tên K.X nợ số tiền 3,5 tỷ đồng nhưng không trả, dù đã hẹn nhiều lần.

Người này còn tiết lộ, K.X hay xách túi Hermès và chạy xe sang tiền tỷ, có đến 600.000 lượt theo dõi trên mạng xã hội. Hiện tại, Hoàng Học khẳng định đang nắm giữ bằng chứng pháp lý nhưng chưa muốn công khai, sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp.

Động thái MỚI NHẤT của nữ diễn viên bị réo tên vào vụ tố vay nợ 3,5 tỷ đồng nhưng không trả - Ảnh 2
Hoàng Học đăng bài tố cáo - Ảnh: Internet

Bài tố cáo được chia sẻ nhiều trên cõi mạng và Kiều Trinh xíu bất ngờ bị gọi tên vào vụ việc. Tối cùng ngày, nữ diễn viên đã đính chính thông tin trên trang cá nhân. Cô cho biết, bản thân chưa bao giờ vay mượn tiền và hiện tại không nợ ai. Nếu có bằng chứng liên hệ trực tiếp và chuyển khoản, cô sẵn sàng đối chất.

Động thái MỚI NHẤT của nữ diễn viên bị réo tên vào vụ tố vay nợ 3,5 tỷ đồng nhưng không trả - Ảnh 3
Bài đăng tố cáo thu hút nhiều sự quan tâm từ dư luận - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, sau đó Kiều Trinh giải thích, cô đã cho người bạn tên N. mượn số tiền 5,6 tỷ đồng. Trong đó, 2,1 tỷ đồng là tiền của cô. Phần còn lại là của mẹ, em trai và bạn thân. Có thể người thân đã mượn số tiền còn lại của Hoàng Học để đưa cho cô.

Động thái MỚI NHẤT của nữ diễn viên bị réo tên vào vụ tố vay nợ 3,5 tỷ đồng nhưng không trả - Ảnh 4
Tối ngày 25/4, Kiều Trinh Xíu cũng đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Mới đây, trao đổi với báo Dân trí về vụ việc, Kiều Trinh xíu cho biết hiện tại không muốn trả lời về sự việc này. Hot girl đã ủy quyền cho luật sư để giải quyết. Đồng thời, khẳng định bản thân không làm gì sai và luôn tôn trọng pháp luật.

Diễn biến mới vụ diễn viên Vbiz bị tố 'quỵt nợ' 3,5 tỷ đồng: Lộ thêm tin nhắn 'con nợ' có thái độ gay gắt, chửi bới chủ nợ?

Diễn biến mới vụ diễn viên Vbiz bị tố 'quỵt nợ' 3,5 tỷ đồng: Lộ thêm tin nhắn 'con nợ' có thái độ gay gắt, chửi bới chủ nợ?

Diễn biến mới về vụ việc nữ diễn viên bị tố 'quỵt nợ' 3,5 tỷ đồng vẫn đang nhận nhiều sự chú ý.

Xem thêm
Từ khóa:   hot girl trinh xiu kieu trinh xiu hot girl quyt no

TIN MỚI NHẤT

Thấy lông mèo lạ trên áo chồng, vợ âm thầm tìm hiểu rồi phát hiện chuyện không ngờ

Thấy lông mèo lạ trên áo chồng, vợ âm thầm tìm hiểu rồi phát hiện chuyện không ngờ

Tâm sự 30 phút trước
Thấy vợ cũ đi xe cũ, tôi buông lời mỉa mai và cái kết khiến mình bẽ mặt

Thấy vợ cũ đi xe cũ, tôi buông lời mỉa mai và cái kết khiến mình bẽ mặt

Tâm sự 31 phút trước
Tưởng kẻ trộm đột nhập, nàng dâu vác gậy xuống bếp và bật khóc khi đèn được bật lên

Tưởng kẻ trộm đột nhập, nàng dâu vác gậy xuống bếp và bật khóc khi đèn được bật lên

Tâm sự 39 phút trước
Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Tâm sự 42 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Tâm sự 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'