Động thái MỚI NHẤT của nữ diễn viên bị réo tên vào vụ tố vay nợ 3,5 tỷ đồng nhưng không trả

Động thái mới nhất của nữ diễn viên bị réo tên vào lùm xùm vay nợ 3,5 tỷ đồng mà không trả khiến cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm.

Năm 2013, Kiều Trinh Xíu (sinh năm 1994) nổi tiếng với biệt danh "hot girl trà sữa". Danh xưng "hot girl vườn đào" được gắn với Kiều Trinh kể từ khi bức ảnh của cô xuất hiện trên Reuters. Sau đó, cô lấn sân sang hoạt động diễn xuất và bén duyên với nhiều dự án phim như "Em chưa 18", "Ông ngoại tuổi 30", "Cà chớn anh đừng đi". Hot girl Kiều Trinh Xíu - Ảnh: Internet Vừa qua, ngày 25/4, trên mạng xã hội, một người đẹp chuyển giới có tên Hoàng Học đã đăng bài tố cáo một nữ diễn viên có tên K.X nợ số tiền 3,5 tỷ đồng nhưng không trả, dù đã hẹn nhiều lần.

Người này còn tiết lộ, K.X hay xách túi Hermès và chạy xe sang tiền tỷ, có đến 600.000 lượt theo dõi trên mạng xã hội. Hiện tại, Hoàng Học khẳng định đang nắm giữ bằng chứng pháp lý nhưng chưa muốn công khai, sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp. Hoàng Học đăng bài tố cáo - Ảnh: Internet Bài tố cáo được chia sẻ nhiều trên cõi mạng và Kiều Trinh xíu bất ngờ bị gọi tên vào vụ việc. Tối cùng ngày, nữ diễn viên đã đính chính thông tin trên trang cá nhân. Cô cho biết, bản thân chưa bao giờ vay mượn tiền và hiện tại không nợ ai. Nếu có bằng chứng liên hệ trực tiếp và chuyển khoản, cô sẵn sàng đối chất.

Bài đăng tố cáo thu hút nhiều sự quan tâm từ dư luận - Ảnh: Chụp màn hình Tuy nhiên, sau đó Kiều Trinh giải thích, cô đã cho người bạn tên N. mượn số tiền 5,6 tỷ đồng. Trong đó, 2,1 tỷ đồng là tiền của cô. Phần còn lại là của mẹ, em trai và bạn thân. Có thể người thân đã mượn số tiền còn lại của Hoàng Học để đưa cho cô. Tối ngày 25/4, Kiều Trinh Xíu cũng đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình Mới đây, trao đổi với báo Dân trí về vụ việc, Kiều Trinh xíu cho biết hiện tại không muốn trả lời về sự việc này. Hot girl đã ủy quyền cho luật sư để giải quyết. Đồng thời, khẳng định bản thân không làm gì sai và luôn tôn trọng pháp luật.

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