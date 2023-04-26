Thêm một diễn viên Vbiz bị tố 'quỵt nợ' 3,5 tỷ đồng dù đi xe sang, xài đồ hiệu: Người bị cho là 'con nợ' đã đăng đàn phản bác nhưng vẫn cứ thấy sai sai?

Hậu trường 26/04/2023 06:59

Câu chuyện nợ nần này ngay khi chia sẻ đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ cư dân mạng.

Mới đây, trên MXH bất ngờ xuất hiện bài đăng tố một nữ diễn viên, hot girl có tên viết tắt là K.X nợ 3,5 tỷ đồng nhưng hẹn hết lần này đến lần khác mà không trả. Tác giả bài đăng là H.H - một người đẹp chuyển giới có tiếng.

Cụ thể hơn, người đăng bài tiết lộ đây là nhân vật có sức ảnh hưởng, hay xách Hermes và chạy xe sang tiền tỷ. Bên cạnh đó, người này còn khẳng định có các bằng chứng pháp lý nhưng chưa nêu rõ tên vì muốn giải quyết tử tế. Ở phần bình luận, H.H còn tiết lộ thêm rằng cô nàng có khoảng 600k người theo dõi trên Instagram. 

Thêm một diễn viên Vbiz bị tố 'quỵt nợ' 3,5 tỷ đồng dù đi xe sang, xài đồ hiệu: Người bị cho là 'con nợ' đã đăng đàn phản bác nhưng vẫn cứ thấy sai sai? - Ảnh 1
Theo những dữ liệu trên bài tố, netizen đã nhanh chóng soi ra nhiều điểm tương đồng với diễn viên Kiều Trinh xíu nên đã liên tục gọi tên cô vào ồn ào này - Ảnh: Chụp màn hình

Theo những dữ liệu trên bài tố, netizen đã nhanh chóng soi ra nhiều điểm tương đồng với diễn viên Kiều Trinh xíu nên đã liên tục gọi tên cô vào ồn ào này.

Giữa lúc dân tình xôn xao, trao đổi với Thể thao và văn hoá, Kiều Trinh Xíu cho biết không có chuyện này: “Mình xưa giờ chưa bao giờ thiếu nợ ai đồng nào và chưa bao giờ mở miệng ra mượn tiền ai” - cô nàng nói thêm.

Thêm một diễn viên Vbiz bị tố 'quỵt nợ' 3,5 tỷ đồng dù đi xe sang, xài đồ hiệu: Người bị cho là 'con nợ' đã đăng đàn phản bác nhưng vẫn cứ thấy sai sai? - Ảnh 2
Trao đổi với truyền thông, Kiều Trinh Xíu cho biết không có chuyện này - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân, Kiều Trinh cũng đăng status lên tiếng về chuyện nợ nần với tiêu đề “Tai bay vạ gió”. Theo đó, cô chia sẻ mình đã đem cho một người bạn tên là N. mượn 5,6 tỷ đồng, trong đó có 2,1 tỷ của mình và còn lại của người thân như mẹ, em trai và bạn thân. “Sau khi thỏa thuận giữa hai bên thì số tiền thực N. nợ mình là 5 tỷ, 600 triệu kia mình và người thân hỗ trợ N.” - cô viết.

Nhận tiền từ người thân, Kiều Trinh chuyển tiền cho N. và nói về thời hạn trả nợ với người thân nhưng tháng 10/2022 đến nay, N. liên tục khất hẹn với nhiều lý do và lần gần nhất là 15/3 vừa qua.

Thêm một diễn viên Vbiz bị tố 'quỵt nợ' 3,5 tỷ đồng dù đi xe sang, xài đồ hiệu: Người bị cho là 'con nợ' đã đăng đàn phản bác nhưng vẫn cứ thấy sai sai? - Ảnh 3
Kiều Trinh xíu đăng đàn đáp trả về tin đồn trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

“Đối với mình số tiền 2,1 tỷ là tiền nhàn rỗi nên cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại. Trước khi nhận tiền từ người thân thì mình cũng dặn nếu là tiền nhàn rỗi thì cho N. mượn nếu không thì thôi. Nhưng mà mình lại không ngờ lời dặn của mình với người thân lại không được tôn trọng. Nên cũng đã để lại những tin đồn thất thiệt đang xảy ra xung quanh” - Kiều Trinh nói. 

Khi được hỏi rõ ràng hơn về người đăng bài tố, Kiều Trinh Xíu khẳng định mình chỉ nhận tiền từ bạn thân, có thể người bạn thân này đã đi mượn ngoài và một trong số đó là H.H - người đăng bài. “Đó là chuyện của bạn thân em và H.H, nó thực sự không liên quan đến mình”

Thêm một diễn viên Vbiz bị tố 'quỵt nợ' 3,5 tỷ đồng dù đi xe sang, xài đồ hiệu: Người bị cho là 'con nợ' đã đăng đàn phản bác nhưng vẫn cứ thấy sai sai? - Ảnh 4
Kiều Trinh Xíu khẳng định mình chỉ nhận tiền từ bạn thân, có thể người bạn thân này đã đi mượn ngoài và một trong số đó là H.H - người đăng bài - Ảnh: chụp màn hình

Ngoài ra cô cũng khẳng định mình nắm đủ giấy tờ pháp lý, ghi âm cũng như bằng chứng cho thấy số tiền trên đã chuyển cho N. và N. sẽ là người trả.

Tuy nhiên cư dân mạng đã dành nhiều thắc mắc với chia sẻ của Kiều Trinh Xíu:

Thứ nhất, số tiền mà Trinh Xíu đứng ra bảo trợ cho N. đến con số 3,5 tỷ chứ không phải nhỏ bé gì mà “thông cảm”.

Thứ hai, bạn không trả tiền cho Trinh Xíu cũng như người đã vay còn lại thì trách nhiệm sẽ thuộc về ai nếu như cô bảo mình không hề liên quan gì? Thậm chí có ý kiến cho rằng cô đang chối bỏ trách nhiệm.

Thêm một diễn viên Vbiz bị tố 'quỵt nợ' 3,5 tỷ đồng dù đi xe sang, xài đồ hiệu: Người bị cho là 'con nợ' đã đăng đàn phản bác nhưng vẫn cứ thấy sai sai? - Ảnh 5
H.H (bên phải) đăng tải bài viết tố một nữ diễn viên, hot girl có tên viết tắt là K.X nợ 3,5 tỷ đồng nhưng hẹn hết lần này đến lần khác mà không trả. Netizen dự đoán nữ diễn viên đó chính là Kiều Trinh xíu - Ảnh: Internet

Hơn nữa trong bài đăng Kiều Trinh còn nói mình đã dặn dò người thân nhưng không được tôn trọng nên mới bây giờ mới xảy ra vấn đề này. Cách trả lời này của hot girl khiến nhiều người cho rằng cô nàng đang trốn tránh sự cố.  

Câu chuyện hiện vẫn đang thu hút được rất nhiều sự chú ý từ cư dân mạng. Phía người "tố" là H.H chưa có cập nhật gì mới. Trinh Xíu cũng tag H.H vào bài đính chính của mình nhưng H.H chưa phản hồi.

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