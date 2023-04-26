Diễn biến mới về vụ việc nữ diễn viên bị tố 'quỵt nợ' 3,5 tỷ đồng vẫn đang nhận nhiều sự chú ý.

Mới đây, trên MXH bất ngờ xuất hiện bài đăng tố một nữ diễn viên, hot girl có tên viết tắt là K.X nợ 3,5 tỷ đồng nhưng hẹn hết lần này đến lần khác mà không trả. Tác giả bài đăng là H.H - một người đẹp chuyển giới có tiếng. H.H (bên phải) đăng tải bài viết tố một nữ diễn viên, hot girl có tên viết tắt là K.X nợ 3,5 tỷ đồng nhưng hẹn hết lần này đến lần khác mà không trả. Netizen dự đoán nữ diễn viên đó chính là Kiều Trinh xíu (bên trái) - Ảnh: Internet Cụ thể hơn, người đăng bài tiết lộ đây là nhân vật có sức ảnh hưởng, hay xách Hermes và chạy xe sang tiền tỷ. Bên cạnh đó, người này còn khẳng định có các bằng chứng pháp lý nhưng chưa nêu rõ tên vì muốn giải quyết tử tế. Ở phần bình luận, H.H còn tiết lộ thêm rằng cô nàng có khoảng 600k người theo dõi trên Instagram.



Theo những dữ liệu trên bài tố, netizen đã nhanh chóng soi ra nhiều điểm tương đồng với diễn viên Kiều Trinh xíu nên đã liên tục gọi tên cô vào ồn ào này - Ảnh: Chụp màn hình Giữa ồn ào tố nợ nần, Kiều Trinh Xíu hiện đang là cái tên được cộng đồng mạng quan tâm nhất lúc này vì nhiều cho rằng những dữ liệu trên bài tố có nhiều điểm tương đồng với nữ diễn viên. Đến tối ngày 25/4, Kiều Trinh Xíu cũng đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân. Cụ thể, cô cho biết đã lấy tiền của mình và phần còn lại của người thân để cho một người bạn tên N. mượn. Tuy nhiên thời gian gần đây, N. nhiều lần khất hẹn.

Tối ngày 25/4, Kiều Trinh Xíu cũng đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình Đồng thời, nữ diễn viên khẳng định chỉ nhận tiền từ người thân của cho N. mượn nhưng có thể người thân này đã đi mượn ngoài và một trong số đó có H.H - người đăng bài. “Đó là chuyện của bạn thân em và H.H, nó thực sự không liên quan đến mình” - Kiều Trinh đăng trên trang cá nhân. Mới đây, H.H tiếp tục tung loạt tin nhắn giữa Kiều Trinh Xíu với những người được cho là chủ nợ - Ảnh: Chụp màn hình Trước diễn biến này, mới đây, H.H tiếp tục tung loạt tin nhắn giữa Kiều Trinh Xíu với những người được cho là chủ nợ. Qua nội dung chia sẻ cho thấy, cách nói chuyện của nữ diễn viên khá gay gắt, thậm chí còn chửi bới chủ nợ. Hiện, câu chuyện vẫn đang thu hút được rất nhiều sự chú ý từ cư dân mạng.

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