Không gian tổ chức lễ viếng của cố nghệ sĩ Nam Anh vô cùng trang nghiêm. Các khung ảnh được đặt xung quanh ghi lại kỷ niệm những lần đi diễn khiến các nghệ sĩ đến viếng không khỏi bồi hồi. Từ sớm, chị Thanh Thương (hiện đang là đạo diễn kiêm giảng viên ngành tiếng nói, Đại học Sân khấu điện ảnh, từng học thầy Nam Anh khoảng 20 năm trước) và bây giờ là con nuôi của ông đã cùng những người con nuôi khác và bạn bè chí cốt chung tay lo tang lễ. Chị Thương cùng các con nuôi của cố nghệ sĩ cũng gửi lời cảm ơn đến danh hài Việt Hương và danh hài Trường Giang vì đã hỗ trợ công việc làm đám tang cho thầy.

Mới đây, thông tin nghệ sĩ Nam Anh đột ngột ra đi khiến nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả không khỏi bàng hoàng, xót xa. Theo thông tin của báo Bảo vệ Công Lý, đúng 14h chiều 21/10, lễ tang của cố nghệ sĩ đã diễn ra tại chùa Ấn Quang. Rất nhiều thế hệ học trò, đồng nghiệp, bạn bè đã đến đưa tiễn ông lần cuối về nơi an nghỉ.

Học trò của nghệ sĩ Nam Anh khóc nấc khi nhìn thấy linh cữu của người thầy đáng kính. Nhiều nghệ sĩ đình đám như: Việt Hương, Ngọc Trinh, Đức Hải, Trịnh Kim Chi... đồng loạt mặc đồ đen đến viếng người bạn của mình lần cuối.

Anh Đức khóc ròng khi thấy di ảnh của nguời thầy - Ảnh: Internet

Trước đó, khi bay tin nghệ sĩ Nam Anh ra đi đột ngột, các nghệ sĩ đã đồng loạt chia sẻ niềm thương tiếc trên trang cá nhân. Trong đó, diễn viên Ngọc Lan nghẹn ngào gửi lời tiễn biệt đến người thầy: “Có được Ngọc Lan ngày hôm nay là cũng do thầy dạy. Hôm nay thầy đi rồi mình xin chia sẻ câu 1 chút kỷ niệm về người thầy, người ơn của mình. Cảm ơn và kính chào thầy”.

Nhiều nghệ sĩ đến thắp hương cho người anh, người thấy của mình - Ảnh: Internet

Đạo diễn Đỗ Thành An cũng bất ngờ bày tỏ: "Ai rồi cũng lần cuối lên tàu “về nhà” nhưng thầy đi đột ngột quá. Thầy dạy cho tôi và rất nhiều nghệ sĩ đã và đang thành danh nổi tiếng (môn Tiếng nói Sân khấu). Nhưng cái tôi học nhiều nhất của thầy là một ngọn lửa yêu nghề mãnh liệt và kiên trì không bỏ cuộc. Thầy sống mãi trong tim con cùng ngọn lửa đó. Xin dâng nén tâm hương kính tiễn thầy về nhà với mẹ".

Không chỉ vậy, NSUT Hạnh Thúy cũng không giấu nổi xúc động nói lời tiễn biệt tới nghệ sĩ Nam Anh: “Vĩnh biệt thầy. Các em học trò sẽ mất đi một ông thầy cực kì nghiêm khắc, cực kì khó tính và luôn muốn đẩy các sinh viên đến sự chuyên nghiệp cao nhất. Mỗi lần nói với các em có một ông thầy nào mà các bạn nên vào xem thầy dạy thì một trong những ông thầy đó là thầy Nam Anh”.

MC Đại Nghĩa nghẹn ngào: “Em xin cúi đầu thành kính tiễn biệt thầy, một trong những người thầy mà em biết ơn suốt đời vì những điều thầy đã dạy cho em. Chắc chắn những gì em có ngày hôm nay thì thầy là một trong những người góp phần đắp xây không nhỏ”.

Ốc Thanh Vân đau buồn nói lời tiễn biệt người thầy: “Nhớ thầy”.