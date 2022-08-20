Việt Hương bức xúc lên tiếng trước tin đồn vô căn cứ, mất tình người về mình và MC Đại Nghĩa.

Mới đây, danh hài Việt Hương "ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa" khi MC Đại Nghĩa gửi tin nhắn một đường link Youtube với tiêu đề "Việt Hương lo toan tang lễ cho MC Đại Nghĩa" cho cô kèm theo lời chia sẻ: "Em cám ơn chị Việt Hương, mới 2 ngày luôn".

Đoạn tin nhắn của MC Đại Nghĩa và Việt Hương - Ảnh: FBNV Dường như quá chán nản trước những tin đồn thất thiệt, MC Đại Nghĩa đã quá mệt mỏi, anh tỏ ra khá bình thường và còn hài hước trêu đùa đàn chị. Về phía Việt Hương, nữ danh hài tỏ ra khá bức xúc trước những lời đồn vô căn cứ, dựng chuyện, mất hết tính người, trên trang cá nhân, Việt Hương viết: "Tháng này là tháng cô bác ai cũng nói thả ra lên quậy tâm linh....... Riêng Việt Hương được fan hỏi các tháng luôn, không tháng nào là không có. Hầu như họ không còn lương tâm: DỰNG CHUYỆN, ĐẶT ĐIỀU, BÊU RIẾU,GIẢ TẠO.... Mất tính người? Đêm qua quay đêm cảnh mưa sáng lơ mơ chưa hoàn hồn, chính chủ gởi cái hình ĐÁM MA của chính mình làm hết hồn? Mà Đại Nghĩa gởi cho Hương viết rất hài hước vì quá mệt mỏi rồi hay sao á. Tại sao lại dựng chuyện như vậy người sống thì sống cho tốt, vui vẻ, giữ sức khỏe, lo làm ăn và gia đình mình tốt đẹp chưa mà cào phím? Không phải 1 NS ĐẠI NGHĨA mà hầu hết nghệ sĩ nào muốn cho chết là lấy tấm hình đám ma Má của Hương 10 năm trước ra đứng đó, điên thật sự. Mong các bạn đừng câu like câu view, kiếm tiền thất đức như vậy? XIN THA'

Ps: tức mình mà nhìn hình cái em mắc cười!" Việt Hương bức xúc trước tin đồn lo đám tang cho Đại Nghĩa - Ảnh: FBNV Dưới phần bình luận, nhiều khán giả cũng lên án hành vi này của một bộ phận cư dân mạng muốn câu view, câu like mà bất chấp làm tất cả, kể cả những hành vi thất đức như thế này "Vì kiếm tiền mà bất chấp tất cả, nghiệp này biết khi nào mà trả cho hết". "Đồng lòng với Nghệ sĩ Việt Hương lên án những người xấu xa - làm điều bất nhân". "Có 1 số người tâm địa ác độc. Nghiệp quật không chừa 1 ai hết cô Việt Hương ơi. Hổm con thấy đám ma của cô mà con bất ngờ luôn. Câu like kiểu ác ôn ghê". "Đùa hơi quá chớn. Đấy cứ bảo nghiệp quật. Nghiệp mà quật chết những kẻ tạo nghiệp ý ngay thì đâu kẻ nào giám làm những điều ác. Nhìn mà tức". "Giờ người ta lên mạng cào câu like câu view chả ai quan tâm đến lương tâm nữa rồi. Haizzz. Mong mọi người hiểu sống đời đều có nhân quả, ko phải mỗi lời nói ra,hành động nói ra không ai biết ko ai làm gì đc mình thì cứ vậy làm. Luật pháp chưa đụng đến nhưng còn Luật nhân quả ghi hết ko sót gì đâu ạ".

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