Hậu ồn ào nghi sử dụng chất kích thích, Anh Đức xuất hiện với diện mạo mới toanh đến Lê Giang cũng phải lên tiếng!

Vẻ ngoài của nam diễn viên Anh Đức trong dự án mới đây khiến khán giả không khỏi chú ý.

Anh Đức được biết đến là 1 trong những nam diễn viên hài duyên dáng của làng giải trí Việt. Anh không chỉ được mang đến tiếng cười qua các mảng miếng hài mà có thể hóa thân vào nhiều vai diễn khác nhau. Sau hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, Anh Đức từng góp mặt trong nhiều vở kịch và không ít các bộ phim truyền hình như Đời, Hai gia đình, Khi yêu đừng nói chia tay, Hạnh phúc muộn màng... Thời gian gần đây, cái tên Anh Đức bất ngờ gây "sốt" mạng xã hội khi vướng vào ồn ào nghi sử dụng chất kích thích. Sau đó, nam diễn viên cũng đã lên tiếng làm rõ vấn đề. Anh Đức là 1 trong những nghệ sĩ đa tài của làng giải trí Việt Cách đây không lâu, vào tối 7/6, Anh Đức đã bất ngờ nhận được nhiều sự chú ý từ người hâm mộ khi chia sẻ những bức hình mới trên mạng xã hội. Nam diễn viên sinh năm 1987 thu hút với vẻ ngoài và trang phục mới lạ. Cụ thể, Anh Đức để râu, thần thái lạnh lùng và diện bộ vest lịch lãm. Được biết, hiện tại nam diễn viên đang tham gia web-drama mới do Quách Ngọc Tuyên sản xuất.

Diện mạo mới toanh của Anh Đức trên mạng xã hội Ngay khi những hình ảnh này được chia sẻ, dưới bài đăng của Anh Đức nhận về nhiều bình luận tích cực từ khán giả. Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ trước diện mạo có phần khác lạ của nam diễn viên, song cũng dành nhiều lời khen cho Anh Đức. Đáng chú ý, 1 đàn chị thân thiết của anh cũng để lại bình luận đáng chú ý. Cụ thể, nữ nghệ sĩ Lê Giang đã bình luận: "Ngầu quá con ơi". Một số bình luận của cư dân mạng và nghệ sĩ Lê Giang Được biết, Anh Đức là diễn viên hài ăn ý trên sân khấu với Trấn Thành. Cả hai thường song hành trong các tiểu phẩm hài miền Nam. Bên cạnh việc hoạt động với vai trò là một diễn viên, anh từng theo đuổi lĩnh vực MC, ca hát và từng ra MV. Trước đó, trong ngày 27/4, trên mạng xã hội xuất hiện clip Anh Đức thần sắc mệt mỏi, cười gượng khi đến tham dự một sự kiện khai trương của người bạn. Khi những hình ảnh này xuất hiện tại các diễn đàn bàn chuyện showbiz, nhiều dân mạng đã nhận xét tiêu cực và đặt ra nhiều nghi vấn.

Hình ảnh lạ lẫm của Anh Đức tại sự kiện gây xôn xao Trước những đồn đoán của cư dân mạng, diễn viên Anh Đức cho biết: "Tôi rất buồn lòng khi những hình ảnh của mình bị mang ra bàn tán với góc nhìn tiêu cực. Tôi khẳng định không có chuyện dùng chất cấm trước khi dự sự kiện như lời một số người tung tin hiện nay". Anh cũng cho biết thêm, bản thân đang trong quá trình giảm cân để chuẩn bị cho một dự án phim sắp tới, cộng thêm biểu cảm tạo dáng không thoải mái. "Không ngờ vài phút sau hình ảnh của tôi lại được tung lên mạng với những cái tít, nội dung câu view nhảm nhí" - nam diễn viên kể. Nam diễn viên bức xúc: "Bao lần nghệ sĩ bị tung tin đồn nhảm, chúng tôi chỉ biết im lặng cho qua. Kể cả những tin đồn được xác thực là giả, chính những người đồn lại xem như chưa có gì. Vậy ai sẽ trả lại danh dự cho chúng tôi?". Anh Đức cho biết thêm, bản thân đang trong quá trình giảm cân để chuẩn bị cho một dự án phim Anh Đức từng được fan đặt cho biệt danh "Thánh ế Vbiz" khi liên tục bị Trấn Thành "rao bán" khắp nơi. Dù gán ghép với nhiều mỹ nhân Việt nổi tiếng, nam diễn viên 8x vẫn chưa bén duyên với bất kỳ ai. Trong đó, anh từng rộ nghi vấn hẹn hò cùng Hiền Hồ khi cả hai liên tục xuất hiện cùng nhau từ đời thường đến trên màn ảnh nhỏ. Thời chưa quá nổi tiếng, anh cùng có tình trường lừng lẫy với dàn mỹ nhân Việt. Trong đó, chuyện tình của anh và Lâm Vỹ Dạ từng gây sốt truyền thông một thời . Khi nổi tiếng, Anh Đức chỉ công khai duy nhất mối quan hệ với bạn gái ngoài ngành giải trí Uyên Tô. Tuy nhiên, sau thời gian ngắn tìm hiểu, cặp đôi đã đường ai nấy đi. Không chỉ vậy, hậu tan vỡ, người yêu cũ của nam diễn viên còn quay lại tố anh tệ bạc và quỵt tiền. Có thể nói, hiện tại, Anh Đức đang dần chứng minh năng lực bản thân qua nhiều vai diễn và thể hiện bản lĩnh đủ sức bước qua mọi ồn ào. Bạn thân của Trấn Thành có đường tình duyên không mấy suôn sẻ

Anh Đức chính thức lên tiếng trước những lời bàn tán về trạng thái 'bất thường' tại sự kiện Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao trước trạng thái 'bất thường' trên gương mặt Anh Đức xuất hiện tại một sự kiện sau thời gian dài ở ẩn. Giữa làn sóng tranh cãi, nam diễn viên đã chính thức lên tiếng.

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