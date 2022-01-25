Ái nữ đại gia thủy sản mở màn đường đua trang hoàng nhà cửa đón Tết, dân tình được phen đã mắt

Hậu trường 25/01/2022 15:11

Đúng chuẩn rich kid, mới đây ái nữ đại gia thủy sản Ngọc Thanh Tâm vừa hé lộ sương sương vài tấm hình trang trí đón tết khiến netizen phải xuýt xoa về độ sang trọng của căn hộ.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, hòa chung không khí đón Tết cổ truyền, người chơi hệ “hóng” lại được phen đã mắt khi ngắm nhìn khung cảnh xa hoa, lộng lẫy trong căn hộ rộng rãi của team rich kid, điển hình là Ngọc Thanh Tâmái nữ đại gia thủy sản.

Ái nữ đại gia thủy sản mở màn đường đua trang hoàng nhà cửa đón Tết, dân tình được phen đã mắt - Ảnh 1
Ái nữ đại gia thủy sản Ngọc Thanh Tâm mở màn đường đua trang trí nhà cửa đón Tết

Mới đây, Ngọc Thanh Tâm chính thức mở đầu đường đua trang hoàng đón Tết. Trên Instagram của mình, nàng rich kid vừa cập nhật một loạt story khoe cận cảnh công tác chuẩn bị Tết nhất tại nhà mình. Hình ảnh cho thấy ái nữ đại gia thủy sản đã gần như hoàn tất việc trang trí nhà mình, từng ngóc ngách vô cùng bắt mắt. 

Ái nữ đại gia thủy sản mở màn đường đua trang hoàng nhà cửa đón Tết, dân tình được phen đã mắt - Ảnh 2
Mọi ngóc ngách trong nhà của rich kid này được trang trí vô cùng tỉ mẩn

Có thể thấy tone màu chủ đạo Ngọc Thanh Tâm lựa chọn là màu đỏ và màu vàng - 2 màu đặc trưng cho dịp Tết này. Do căn hộ của rich kid được ghép từ 6 căn hộ cao cấp, có tổng diện tích lên tới 650m2 và nằm trên cùng mặt nền bao trọn 1 tầng nên cô nàng thoải mái trang trí cả khu vực hàng lang giữa các căn hộ.

Ái nữ đại gia thủy sản mở màn đường đua trang hoàng nhà cửa đón Tết, dân tình được phen đã mắt - Ảnh 3

Ái nữ đại gia thủy sản mở màn đường đua trang hoàng nhà cửa đón Tết, dân tình được phen đã mắt - Ảnh 4

Tông màu chủ đạo mà Ngọc Thanh Tâm dùng để trang trí là màu vàng - đỏ đậm chất Tết và làm nổi bật không gian sống

Cụ thể, ở hành lang cô nàng treo lì xì, đèn dây, đào và hoa tươi đủ loại. Phía bên trong căn hộ có thêm 2 cây đào và cây mai cỡ lớn cùng nhiều mô hình đặc trưng của ngày Tết như bánh chưng, trái cây, tiền vàng,...

Ái nữ đại gia thủy sản mở màn đường đua trang hoàng nhà cửa đón Tết, dân tình được phen đã mắt - Ảnh 5
Khi mọi người còn đang tất bật sắm Tết thì ái nữ Thanh Tâm đã gần như hoàn thiện khâu trang hoàng nhà cửa

Mặc dù mới chỉ nhá vài góc trong nhà nhưng qua một vài tấm hình, nhiều người đã phải xuýt xoa về độ xa hoa của căn hộ mà Ngọc Thanh Tâm và mẹ đang ở. Dù “hóng hớt” xem team nhà giàu trang trí nhà cửa đón tết thế nào nhưng qua loạt ảnh này, dân tình cũng có cơ hội chiêm ngưỡng thêm nơi rich kid đang sống. Và thêm một lần nữa, mọi người phải cảm thán về độ sang chảnh, rộng rãi của nơi này.Trước đó, ái nữ đại gia thủy sản cũng làm clip quay cảnh tham quan căn hộ 650m2 của nhà mình, được biết nơi sống của rich kid này được trang hoàng theo phong cách tân cổ điển khiến cư dân mạng không khỏi mắt tròn mắt dẹt.

Ái nữ đại gia thủy sản mở màn đường đua trang hoàng nhà cửa đón Tết, dân tình được phen đã mắt - Ảnh 6
Ái nữ đại gia thủy sản mở màn đường đua trang hoàng nhà cửa đón Tết, dân tình được phen đã mắt - Ảnh 7
Ái nữ đại gia thủy sản mở màn đường đua trang hoàng nhà cửa đón Tết, dân tình được phen đã mắt - Ảnh 8

Ái nữ đại gia thủy sản mở màn đường đua trang hoàng nhà cửa đón Tết, dân tình được phen đã mắt - Ảnh 9

Trước đó, Ngọc Thanh Tâm đã làm clip quay lại không gian sống vô cùng sang chảnh của mình

Nguyễn Ngọc Thanh Tâm (SN 1993), là con gái duy nhất của bà Trịnh Thị Bích Hằng - Chủ tịch một doanh nghiệp chuyên về hải sản. Sinh ra từ vạch đích nhưng rich kid họ Nguyễn cũng là người rất tài năng, biết tự lập.

Ái nữ đại gia thủy sản mở màn đường đua trang hoàng nhà cửa đón Tết, dân tình được phen đã mắt - Ảnh 10
Ngọc Thanh Tâm được biết đến nhiều với vai trò diễn viên

Ngọc Thanh Tâm từng gây chú ý khi xuất hiện trong nhiều MV của ca sĩ nổi tiếng. Cô được mọi người gọi là "diễn viên ham học của showbiz Việt".

Năm 13 tuổi, 9X nhận giải cao trong cuộc thi diễn xuất ITMA tại Mỹ. Đến năm 15 tuổi, cô hoàn thành thêm 2 khóa học diễn xuất tại Thái Lan, Philippines với thầy dạy đến từ Hollywood. Hiện Thanh Tâm được biết đến nhiều trong vai trò diễn viên.

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