Mạc Văn Khoa đưa con gái đi sở thú, biểu cảm của ái nữ chiếm spotlight

Mạc Văn Khoa và vợ dạy con bằng cách kết hợp giữa học và chơi.
- Vẫn biết Mạc Văn Khoa chiều con gái nhưng nhìn hành động này lại càng bất ngờ về độ "nghiện con" của nam diễn viên
- Con gái Mạc Văn Khoa nhiệt tình "gặm chân" như đánh chén 1 món ăn thượng hạng, dân tình thả tim tới tấp vì quá đáng yêu
Trên trang cá nhân của mình, bà xã Mạc Văn Khoa đã đưa bé Minnie đi Thảo Cầm Viên. Vì là lần đầu được đi sở thú nên con gái nhỏ của nam diễn viên hài không giấu được niềm thích thú. Trong không gian mát mẻ mới lạ lại được nhìn tận mắt những động vật mà chỉ được thấy qua hình ảnh. Sau chuyến đi chơi, vợ Mạc Văn Khoa đã đăng tải lên mạng xã hội rất nhiều hình ảnh của cả gia đình tại Thảo Cầm Viên. Cô chia sẻ: "Đưa em bé đi ngắm hươu cao cổ". Có thể thấy trong ảnh, ái nữ vô cùng hào hứng, không hề tỏ ra e sợ.
Suốt buổi tham quan, Mạc Văn Khoa "hộ tống" bà xã và con gái kiêm luôn đảm nhiệm vai trò phó nháy. Cả hai bắt trọn nhiều khoảnh khắc của con gái phấn khởi khi được vui chơi, cùng nhiều hình ảnh ấm áp khi nam diễn viên hài cùng con gái đi ngắm những con vật.
Sinh ra trong gia đình có bố ruột Mạc Văn Khoa là nam diễn viên hài nổi tiếng - Quán quân cuộc thi Cười xuyên Việt, bé Minnie nhanh chóng trở thành một trong những nhóc tỳ được cộng đồng mạng quan tâm nhất nhì trong thời điểm hiện tại. Cô bé phát triển nhanh chóng, biết tạo dáng cười tít mắt vô cùng đáng yêu được khán giả dự đoán là một. "Cây hài" mới của showbiz, nối nghiệp Mạc Văn Khoa.