Mạc Văn Khoa đưa con gái đi sở thú, biểu cảm của ái nữ chiếm spotlight

Giải trí 23/01/2022 22:57

Mạc Văn Khoa và vợ dạy con bằng cách kết hợp giữa học và chơi.

Trên trang cá nhân của mình, bà xã Mạc Văn Khoa đã đưa bé Minnie đi Thảo Cầm Viên. Vì là lần đầu được đi sở thú nên con gái nhỏ của nam diễn viên hài không giấu được niềm thích thú. Trong không gian mát mẻ mới lạ lại được nhìn tận mắt những động vật mà chỉ được thấy qua hình ảnh. Sau chuyến đi chơi, vợ Mạc Văn Khoa đã đăng tải lên mạng xã hội rất nhiều hình ảnh của cả gia đình tại Thảo Cầm Viên. Cô chia sẻ: "Đưa em bé đi ngắm hươu cao cổ". Có thể thấy trong ảnh, ái nữ vô cùng hào hứng, không hề tỏ ra e sợ.

Suốt buổi tham quan, Mạc Văn Khoa "hộ tống" bà xã và con gái kiêm luôn đảm nhiệm vai trò phó nháy. Cả hai bắt trọn nhiều khoảnh khắc của con gái phấn khởi khi được vui chơi, cùng nhiều hình ảnh ấm áp khi nam diễn viên hài cùng con gái đi ngắm những con vật.

Mạc Văn Khoa đưa con gái đi sở thú, biểu cảm của ái nữ chiếm spotlight - Ảnh 1

Mạc Văn Khoa đưa con gái đi sở thú, biểu cảm của ái nữ chiếm spotlight - Ảnh 2

Con gái Mạc Văn Khoa được bố mẹ đưa đi chơi sở thú 

Mạc Văn Khoa đưa con gái đi sở thú, biểu cảm của ái nữ chiếm spotlight - Ảnh 3 
Mạc Văn Khoa đưa con gái đi sở thú, biểu cảm của ái nữ chiếm spotlight - Ảnh 4
Mạc Văn Khoa đưa con gái đi sở thú, biểu cảm của ái nữ chiếm spotlight - Ảnh 5 
Mạc Văn Khoa đưa con gái đi sở thú, biểu cảm của ái nữ chiếm spotlight - Ảnh 6

Mạc Văn Khoa đưa con gái đi sở thú, biểu cảm của ái nữ chiếm spotlight - Ảnh 7

Biểu cảm đáng yêu của bé Minnie 

Sinh ra trong gia đình có bố ruột Mạc Văn Khoa là nam diễn viên hài nổi tiếng - Quán quân cuộc thi Cười xuyên Việt, bé Minnie nhanh chóng trở thành một trong những nhóc tỳ được cộng đồng mạng quan tâm nhất nhì trong thời điểm hiện tại. Cô bé phát triển nhanh chóng, biết tạo dáng cười tít mắt vô cùng đáng yêu được khán giả dự đoán là một. "Cây hài" mới của showbiz, nối nghiệp Mạc Văn Khoa.

Cười bò với biểu cảm vừa buồn ngủ tịt mắt nhưng vẫn mê say ăn uống của con gái Mạc Văn Khoa

Cười bò với biểu cảm vừa buồn ngủ tịt mắt nhưng vẫn mê say ăn uống của con gái Mạc Văn Khoa

Biểu cảm buồn ngủ nhưng quyết ăn cho no bụng của con gái Mạc Văn Khoa khiến ai nấy cười bò.

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