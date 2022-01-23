Mạc Văn Khoa đưa con gái đi sở thú, biểu cảm của ái nữ chiếm spotlight

Trên trang cá nhân của mình, bà xã Mạc Văn Khoa đã đưa bé Minnie đi Thảo Cầm Viên. Vì là lần đầu được đi sở thú nên con gái nhỏ của nam diễn viên hài không giấu được niềm thích thú. Trong không gian mát mẻ mới lạ lại được nhìn tận mắt những động vật mà chỉ được thấy qua hình ảnh. Sau chuyến đi chơi, vợ Mạc Văn Khoa đã đăng tải lên mạng xã hội rất nhiều hình ảnh của cả gia đình tại Thảo Cầm Viên. Cô chia sẻ: "Đưa em bé đi ngắm hươu cao cổ". Có thể thấy trong ảnh, ái nữ vô cùng hào hứng, không hề tỏ ra e sợ.

Suốt buổi tham quan, Mạc Văn Khoa "hộ tống" bà xã và con gái kiêm luôn đảm nhiệm vai trò phó nháy. Cả hai bắt trọn nhiều khoảnh khắc của con gái phấn khởi khi được vui chơi, cùng nhiều hình ảnh ấm áp khi nam diễn viên hài cùng con gái đi ngắm những con vật.