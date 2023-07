Cười bò với biểu cảm vừa buồn ngủ tịt mắt nhưng vẫn mê say ăn uống của con gái Mạc Văn Khoa

Mới đây, Mạc Văn Khoa đã khoe đoạn clip chứng minh con gái chính là "thánh lầy" mới của showbiz Việt. Ông bố lầy lội đã đã quay lại khoảnh khắc con gái rượu buồn ngủ đến nhắm tịt cả mắt nhưng cái bụng lại không được no nên cái miệng vẫn hoạt động liên tục để thỏa cơn thèm ăn. Mãi đến khi đã no bụng và buồn ngủ không chịu nổi, bé Minnie mới gục hẳn xuống bàn say giấc làm ông bố của mình cười như được mùa.

Mạc Văn Khoa vừa quay vừa bình luận sôi nổi: "Mặc dù buồn ngủ lắm rồi nhưng miệng mồm vẫn muốn ăn nên là... Ối giời ơi. Mắt thì nhắm nhưng miệng vẫn nhai. Ngủ gục. Ăn uống rất là ngoan nha. Đến giờ ăn là ngồi vào bàn. Ối giờ ơi. Ha ha. Đang ngồi ăn giờ lại gục luôn rồi. Trời đất quỷ thần ơi. Ha ha. Bình thường chỉ có đi học là ngủ gật thôi. Nay ăn cũng ngủ gật luôn. Thôi, bây giờ bế vào trong cho con ngủ nha. Ối giời ơi, con tôi đây".