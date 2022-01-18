Cười bò với biểu cảm vừa buồn ngủ tịt mắt nhưng vẫn mê say ăn uống của con gái Mạc Văn Khoa

Giải trí 18/01/2022 23:14

Biểu cảm buồn ngủ nhưng quyết ăn cho no bụng của con gái Mạc Văn Khoa khiến ai nấy cười bò.

Mới đây, Mạc Văn Khoa đã khoe đoạn clip chứng minh con gái chính là "thánh lầy" mới của showbiz Việt. Ông bố lầy lội đã đã quay lại khoảnh khắc con gái rượu buồn ngủ đến nhắm tịt cả mắt nhưng cái bụng lại không được no nên cái miệng vẫn hoạt động liên tục để thỏa cơn thèm ăn. Mãi đến khi đã no bụng và buồn ngủ không chịu nổi, bé Minnie mới gục hẳn xuống bàn say giấc làm ông bố của mình cười như được mùa.

Mạc Văn Khoa vừa quay vừa bình luận sôi nổi: "Mặc dù buồn ngủ lắm rồi nhưng miệng mồm vẫn muốn ăn nên là... Ối giời ơi. Mắt thì nhắm nhưng miệng vẫn nhai. Ngủ gục. Ăn uống rất là ngoan nha. Đến giờ ăn là ngồi vào bàn. Ối giờ ơi. Ha ha. Đang ngồi ăn giờ lại gục luôn rồi. Trời đất quỷ thần ơi. Ha ha. Bình thường chỉ có đi học là ngủ gật thôi. Nay ăn cũng ngủ gật luôn. Thôi, bây giờ bế vào trong cho con ngủ nha. Ối giời ơi, con tôi đây".

Cười bò với biểu cảm vừa buồn ngủ tịt mắt nhưng vẫn mê say ăn uống của con gái Mạc Văn Khoa - Ảnh 1
Cười bò với biểu cảm vừa buồn ngủ tịt mắt nhưng vẫn mê say ăn uống của con gái Mạc Văn Khoa - Ảnh 2

Cười bò với biểu cảm vừa buồn ngủ tịt mắt nhưng vẫn mê say ăn uống của con gái Mạc Văn Khoa - Ảnh 3

Buồn ngủ nhưng con gái Mạc Văn Khoa vẫn miệt mài ăn 

Cười bò với biểu cảm vừa buồn ngủ tịt mắt nhưng vẫn mê say ăn uống của con gái Mạc Văn Khoa - Ảnh 4

Cười bò với biểu cảm vừa buồn ngủ tịt mắt nhưng vẫn mê say ăn uống của con gái Mạc Văn Khoa - Ảnh 5

Biểu cảm vừa lầy vừa đáng yêu của bé Minnie khi vừa ngủ vừa ăn

Cười bò với biểu cảm vừa buồn ngủ tịt mắt nhưng vẫn mê say ăn uống của con gái Mạc Văn Khoa - Ảnh 6

Sau khi no bụng thì cô bé gục xuống bàn ngủ khò khò

Sau khi đón con gái đầu lòng là bé Minnie chào đời, vợ chồng Mạc Văn Khoa rất siêng khoe những khoảnh khắc ngộ nghĩnh đáng yêu của con gái lên mạng xã hội. Ái nữ nhà nam nghệ sĩ hài từng làm dân mạng xỉu lên xỉu xuống vì biểu cảm quạu ơi là quạu, chuẩn thanh niên nghiêm túc vì hiếm khi cười. Giờ đây, bé Minnie còn có thêm danh xưng "thánh lầy" nhờ màn quảng cáo bá đạo của ông bố.

Từ khóa:   con gái Mạc Văn Khoa Mạc Văn Khoa Sao Việt nghệ sĩ Mạc Văn Khoa

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