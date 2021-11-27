Chứng kiến cảnh con gái nhiệt tình "gặm chân", bà xã Mạc Văn Khoa chỉ biết thốt lên rằng: "Chắc cũng ngon nên bà nhỏ gặm nhiệt tình quá luôn".

Trên trang cá nhân mới đây, bà xã Mạc Văn Khoa chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc siêu đáng yêu của cô con gái đầu lòng. Trong clip, cô nàng gặm lấy gặm để bàn chân của mình khiến bà mẹ cạn lời.

Con gái Mạc Văn Khoa hồn nhiên đến kỳ lạ khi bú ngon lành ngón chân cái của mình mà không hề biết rằng hành động của con đang "đốn tim" biết bao người

Khi chứng kiến cảnh này, dân mạng đã đồng loạt thả tim. Họ cho biết, đây là hành động rất bình thường bởi cô bé cũng được 1 tuổi rồi và đang trong quá trình chuẩn bị mọc răng nên sẽ có cảm giác ngứa nướu.

Giai đoạn sơ sinh trẻ thường có nhu cầu mút tay, cắn hoặc đưa mọi vật xung quanh vào miệng, tiếp đó bé chuyển sang mút chân. Con sẽ rất thỏa mãn và thích thú khi khám phá ra một bộ phận mới trên cơ thể mình chính là các ngón chân. Nếu ngay lúc đó, mẹ kéo bàn chân của con ra khỏi miệng và tìm mọi cách ngăn cản bé tiếp tục hành động này có thể khiến con tức giận và bắt đầu gào khóc.

Con gái đầu lòng của Mạc Văn Khoa và Vy Pumpe chào đời vào tháng 12/2020. Khi đó, Vy Pumpe phải sinh non trước 1 tháng, Minnie chào đời chỉ nặng 1.9kg. Tuy nhiên, hiện tại nhóc tỳ được bố mẹ chăm sóc rất "mát tay" nên ngày càng kháu khỉnh và dễ thương.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-gai-mac-van-khoa-nhiet-tinh-gam-chan-nhu-danh-chen-1-mon-an-thuong-hang-dan-tinh-tha-tim-toi-tap-vi-qua-dang-yeu-438750.html