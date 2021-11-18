Mạc Văn khoa giàu nứt vách, có xế hộp sang chảnh nhưng quyết không bỏ thứ cũ rích này, biết được lý do ai cũng cảm động

Thế mới biết, chàng diễn viên chân chất, giản dị và giàu tình cảm tới nhường nào.

Mới đây trên trang cá nhân, Mạc Văn Khoa đăng tải loạt khoảnh khắc đưa vợ con về quê tham quan phong cảnh núi rừng. Tuy nhiên thay vì đi ô tô thì vợ chồng anh lại chọn đưa con gái đi chơi trên chiếc xe máy cũ rích, từ thời ông bà anh.

Nhiều người không khỏi ngạc nhiên, bởi anh đang là một diễn viên hài nổi danh, là đồng nghiệp với nhiều tên tuổi nổi tiếng như Trấn Thành, Trường Giang, Hoài Linh... Hơn nữa anh cũng kinh doanh nhà hàng nên rất có thu nhập của anh. Thậm chí, anh chàng còn từng khoe ảnh cùng vợ mua xế hộp sang chảnh, đắt tiền. Vậy mà anh vẫn gắn bó với chiếc xe máy cũ kỹ từ thời chăn châu cởi chuồng thế này.

Mạc Văn Khoa sở hữu nhiều tài sản giá trị. Bằng số tiền tích cóp của mình, hiện anh đã mua được căn chung cư mua tại quận Bình Thạnh, TP HCM. Chưa dừng lại ở đó, nam diễn viên tiếp tục tặng vợ ô tô có giá trị lên đến hàng tỷ đồng nhân kỷ niệm 5 năm yêu nhau.

Giàu nứt tường đổ vách như thế nhưng anh chàng vẫn giữ chiếc xe máy cũ kỹ này. Được biết đây là món đồ giá trị rất có ý nghĩa bởi chiếc xe là thành quả sau nhiều năm vất vả tích góp của bố anh. Khi biết được thông tin này, người hâm mộ đã vô cùng xúc động và ngưỡng mộ tình cảm sâu sắc, đức tính giản dị của nam diễn viên.

Mạc Văn Khoa khoe cuộc sống yên bình ở quê nhà Hải Dương bên bố mẹ Trong chuyến về thăm nhà nội, Mạc Văn Khoa chia sẻ nhiều clip cuộc sống yên bình bên người thân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mac-van-khoa-giau-nut-vach-co-xe-hop-sang-chanh-nhung-quyet-khong-bo-thu-cu-rich-nay-biet-duoc-ly-do-ai-cung-cam-dong-437142.html