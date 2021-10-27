SỐC: Vợ Mạc Văn Khoa bị nghi có con trai riêng 9 tuổi, danh tính cậu bé được ông chủ bún đậu xác nhận 'như cơm bữa' trên MXH?

Hậu trường 27/10/2021 11:47

Một bài viết mới đây trên trang cá nhân của Vy Pumpe - Vợ Mạc Văn Khoa bất ngờ khiến dư luận dậy sóng và đồn đoán cô nàng có con trai riêng trước khi theo chàng bún đậu về dinh.

Gây chú ý tư sau khi "khẩu chiến" với anifan trên MXH về vẻ ngoài của con gái, bà xã Mạc Văn Khoa cũng khiến dư luận quan tâm va chú ý không kém gì ông xã. Mới đây nhất, sau khi đăng tải ảnh thân thiết cùng một bé trai lên MXH kèm lời chúc mừng sinh nhật vô cùng gần gũi, thậm chí còn gọi bé là "con trai", Vy Pumpe đã khiến CĐM xôn xao và đồn đoán cô nàng có con riêng trước khi lấy Mạc Văn Khoa.

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Vợ Mạc Văn Khoa đăng tải ảnh tiến trình lớn lên của cậu bé - Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, Vy Pumpe viết: "Chúc con trai yêu thêm tuổi mới luôn ngoan ngoãn, mạnh khỏe và học thật giỏi. Chỉ cần nhiêu đó thôi là cả nhà hạnh phúc rồi con nhé. Mọi bước chân con đi sẽ luôn có một bà mẹ khó tính này kè kè theo nha. Con không cần phải lo gì hết ấy. Yêu con trai Kelvin cưng".

Không chỉ thân mật gọi cậu bé tên Kelvin là con trai, CĐM còn nhận xét vẻ ngoài của bé mang nhiều nét giống với bà xã Mạc Văn Khoa.

Tuy nhiên, trên thực tế, nhóc tỳ này là cháu ruột của Vy PumPe và gọi vợ chồng Mạc Văn Khoa là dì - dượng. Có lẽ vì quá cưng chiều và tình thương dành cho cậu bé nên vợ chồng Mạc Văn Khoa không ngại "khoe con" trên mạng xã hội. Đây không phải là lần đầu tiên cậu bé xuất hiện trên trang cá nhân của vợ chồng ông bà chủ bún đậu. Mạc Văn Khoa đã nhiều lần "khoe" triệt để "con trai cưng" với loạt biểu cảm đáng yêu hết nấc và sắm sửa đồ gia đình cho cậu bé mặc cùng ái nữ nhà mình.

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Cậu bé hệt như 'con ruột' của cặp đôi - Ảnh: FBNV

Được biết, Vy Pumpe và Mạc Văn Khoa về chung một nhà hồi 2020 và hiện có một cô con gái tên Minnie nay gần 1 tuổi.

Nguy cơ 'thất bát' vì loạt đánh giá 1* do mắm tôm có gián, Mạc Văn Khoa lại được chuyên gia truyền thông khen 'cao tay' vì 3 chi tiết này

Nguy cơ 'thất bát' vì loạt đánh giá 1* do mắm tôm có gián, Mạc Văn Khoa lại được chuyên gia truyền thông khen 'cao tay' vì 3 chi tiết này

Mới đây vụ ồn ào vì dính phốt mắm tôm có gián đã ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng và tình hình kinh doanh của quán bún đậu nhà Mạc Văn Khoa. Tuy nhiên, nam danh hài lại nhận được lời khen từ chuyên gia truyền thông vì cách xử lý khủng hoảng thông minh.

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