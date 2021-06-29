Nguy cơ 'thất bát' vì loạt đánh giá 1* do mắm tôm có gián, Mạc Văn Khoa lại được chuyên gia truyền thông khen 'cao tay' vì 3 chi tiết này

Hậu trường 29/06/2021 07:01

Mới đây vụ ồn ào vì dính phốt mắm tôm có gián đã ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng và tình hình kinh doanh của quán bún đậu nhà Mạc Văn Khoa. Tuy nhiên, nam danh hài lại nhận được lời khen từ chuyên gia truyền thông vì cách xử lý khủng hoảng thông minh.

Những ngày vừa qua, quán bún đậu của Mạc Văn Khoa bị đánh giá 1 sao hàng loạt sau bài đăng bóc phốt mắm tôm có gián. Mặc dù vợ chồng nam danh hài đã lên tiếng xác nhận sự việc đã diễn ra cách đây nhiều tháng, nhưng ồn ào này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc kinh doanh. 

Ngay sau khi vụ việc này xôn xao trên MXH, nam diễn viên đã ngay lập tức lên tiếng phân trần và xác nhận là thông tin này có thật, nhưng chuyện đã diễn ra cách đây vài tháng rồi. Anh cũng khẳng định mắm tôm của quán được chính nam nghệ sĩ đặt mua tại Thanh Hóa. Ông xã Vy Pumpe cũng là người vào bếp kiểm tra kỹ công đoạn chế biến mắm tôm. Khi có khách hàng báo về việc có gián như vậy, dù bất ngờ nhưng ông chủ họ Mạc vẫn phải chấp nhận và xin lỗi khách đàng hoàng. Tuy nhiên scandal mất vệ sinh này đã khiến cho quán của nam danh hài nhận về loạt chỉ trích vì buôn bán kém chất lượng mà giá thì trên trời. 

Giữa lúc Mạc Văn Khoa "chật vật" xử lý và khắc phục hậu quả, chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long đã có bài đăng phân tích về vụ việc này. Đáng chú ý, anh đã dành lời khen cho nam danh hài vì màn xử lý khủng hoảng cao tay.

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Bài phân tích của Nguyễn Ngọc Long - Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, chuyên gia nhận định Mạc Văn Khoa đã áp dụng "quy luật nói thẳng" để xử lý khủng hoảng. Đây là điểm đáng khen vì nam danh hài không quanh co, lẩn tránh mà trực tiếp đôi diện xin lỗi khách hàng. 

Nguyễn Ngọc Long chỉ rõ ông chủ họ Mạc đã thông minh và "cao tay" khi cho người dùng tận 3 lý do thỏa đáng để chấp nhận khuyết điểm mà không nổ ra ồn ào. Anh viết: "Mạc Văn Khoa không chỉ nhanh chóng thừa nhận vấn đề giá cao của mình, anh cũng cho khách hàng đến tận ba lý do để chấp nhận khuyết điểm đấy. Thứ nhất, là nguyên vật liệu có nguồn gốc địa phương. Thứ hai, là chất lượng dịch vụ tốt. Thứ ba, là chế độ bảo hành hậu mãi tuyệt vời". 

Với màn xử lý của nam danh hài gốc Bắc, Nguyễn Ngọc Long đánh giá là "khôn ngoan", anh khẳng định chính sự thật là của Mạc Văn Khoa là liều thuốc hữu hiệu để khủng hoảng truyền thông của quán bún đậu nhanh chóng xẹp xuống và chiếm được tình cảm của đông đảo khách hàng. 

Bên dưới bài đăng của chuyên gia, mặc dù vẫn có nhiều ý kiến chê bai chất lượng của quán nhà ông chủ họ Mạc, song đa phần đều cho biết bị thuyết phục bởi cách xử lý chân thành và cầu thị của Mạc Văn Khoa.

 

Sau những chỉ trích vì sai sót trong khâu chế biến, mặc dù bị ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu của quán nhưng hình ảnh nam danh hài thật thà, nhìn nhận khuyết điểm để xin lỗi và sửa chữa đã khiến CĐM có cái nhìn thiện cảm và bớt gay gắt hơn trong ồn ào này.

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Những ngày vừa qua, sau ồn ào bị khách tố mắm tôm có gián, quán bún đậu của Mạc Văn Khoa bị đánh giá 1 sao hàng loạt. Giữa lúc kinh doanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng, vợ chồng nam danh hài đã có động thái trên trang cá nhân gây chú ý.

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