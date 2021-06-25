Thực hư về doanh thu 2 tỷ/ngày của quán bún đậu nhà Mạc Văn Khoa trước ồn ào kém chất lượng

Mới đây, thông tin quán bún đậu của Mạc Văn Khoa dính hàng loạt phốt do giá thành trên trời mà chất lượng ngày càng đi xuống, thậm chí còn có cả gián "ngụp lặn" trong mắm tôm khiến CĐM hoang mang. Trước đó, nam danh hài từng nhiều lần nói về doanh thu cực khủng của chuỗi kinh doanh trong hậu trường.

Mới đây, trên MXH xôn xao về 1 bài viết bóc phốt quán bún đậu của Mạc Văn Khoa không đảm bảo vệ sinh. Cụ thể, 1 tài khoản Facebook đã đăng bài trên trang cá nhân và tuyên bố từ nay "né" quán của nam danh hài vì phát hiện gián "ngụp lặn" trong mắm tôm khi mua về nhà. Người này cho biết mặc dù sau khi liên hệ lại, nhân viên đã xin lỗi và đổi ngay 1 bịch mắm tôm mới nhưng sự thiếu vệ sinh trong khâu sản xuất khiến vị khách hàng này không chấp nhận được. Sau sự việc, Mạc Văn Khoa đã lên tiếng xác nhận vụ việc là có thật, nhưng đã xảy ra và được giải quyết với khách hàng từ vài tháng trước, không hiểu sao giai đoạn hiện tại cư dân mạng lại xôn xao về việc này.

Bài đăng của vị khách hàng đã có trải nghiệm không mấy vui vẻ và ngon miệng với quán bún đậu nhà nam danh hài gốc Bắc - Ảnh chụp màn hình Trước khi sự việc này lan truyền trên MXH, quán bún đậu Mạc Văn Khoa cũng nhiều lần dính phốt vì giá bán trên trời mà thành phẩm lại quá ít, khác xa ảnh chụp quảng cáo trên mạng. Không ít người đã tỏ thái độ không hài lòng và đăng bài review trong các hội nhóm về ẩm thực trên MXH. Họ cho rằng với mức giá 69 nghìn cho một phần nhỏ và 140 nghìn cho phần đặc biệt là quá đắt so với mặt bằng chung của nhiều quán bún đậu khác. Menu của quán nhà danh hài họ Mạc - Ảnh: Internet Hình ảnh khách hàng đăng tải và bình luận của một số cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình Những lùm xùm về giá thành và chất lượng đã ảnh hưởng không nhỏ đến quán ăn nhà Mạc Văn Khoa. Đặc biệt, trong thời điểm dịch bệnh hiện tại, chỉ bán mang đi và không phục vụ tại chỗ khiến nhiều chi nhánh của nam danh hài phải đóng cửa vì không đủ vốn duy trì. Ngay lập tức nhiều người "đào" lại phát ngôn của ông chủ Mạc tại nhiều chương trình giải trí về doanh thu của quán. Theo đó, trong lúc trò chuyện với nhiều anh chị em nghệ sĩ, nam danh hài từng tiết lộ mỗi chi nhánh, anh thu về 300 triệu nhưng anh có tới 5,6 quán, do đó CĐM hết sức bất ngờ với mức thu gần 2 tỷ/ngày.

Sau khi đoạn clip trò chuyện với Châu Đăng Khoa lan truyền trên MXH, nhiều người đã ngỡ ngàng trước con số khủng của nam danh hài. Trên thực tế, trước khi dịch bùng phát, các chi nhánh của quán bún đậu làm ăn buôn bán khá đắt khách. Nhiều người đến ăn và mua về vì nhiều lý do. Có người đến vì ủng hộ thần tượng, cũng có người đến vì hương vị của quán. Nam danh hài từng nhiều lần đăng tải, khoe hình ảnh khách vào ra nườm nượp tại một số chi nhánh - Ảnh: FB Những hình ảnh này cộng với nhiều lần trò chuyện cùng đồng nghiệp khiến khán giả không khỏi bất ngờ vì thu nhập khủng. Tuy nhiên, với khả năng "tấu hài" cực mạnh, không loại trừ khả năng Mạc Văn Khoa chỉ đang trêu đùa cùng bạn diễn để tăng thêm tính hài hước cho chương trình, còn trên thực tế, nam diễn viên Lật mặt chưa một lần chính thức lên tiếng hé lộ con số thật. Số tiền 2 tỷ/ngày vẫn đang chỉ là những đồn đoán mập mờ, chưa chính xác.

Vợ Mạc Văn Khoa thẳng thừng dằn mặt antifan khi chê bai con gái đủ điều, 'ái nữ' nhà Đông Nhi bất ngờ bị lôi vào cuộc Sau khi gây tranh cãi vì treo thưởng 20 triệu cho người tìm được danh tính của những tài khoản Facebook chê bai con gái, mới đây, bà xã Mạc Văn Khoa đã đăng hàng loạt những tài khoản và đoạn chat chế giễu vẻ ngoài của con gái lên mạng xã hội.

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