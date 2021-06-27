Bị đánh giá 1 sao vì mắm tôm có gián, vợ chồng Mạc Văn Khoa động viên nhau: 'Trời cao có mắt, ở hiền gặp lành'

Hậu trường 27/06/2021 14:05

Những ngày vừa qua, sau ồn ào bị khách tố mắm tôm có gián, quán bún đậu của Mạc Văn Khoa bị đánh giá 1 sao hàng loạt. Giữa lúc kinh doanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng, vợ chồng nam danh hài đã có động thái trên trang cá nhân gây chú ý.

Những ngày vừa qua, quán bún đậu của Mạc Văn Khoa bị đánh giá 1 sao hàng loạt sau bài đăng bóc phốt mắm tôm có gián. Mặc dù vợ chồng nam danh hài đã lên tiếng xác nhận sự việc đã diễn ra cách đây nhiều tháng, nhưng ồn ào này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc kinh doanh. 

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Bài đăng cách đây ít ngày khiến quán của Mạc Văn Khoa hứng trọn đánh giá 1 sao - Ảnh chụp màn hình

Giữa lúc quán bún đậu nhận "bão" đánh giá 1 sao từ CĐM, tối ngày 26/6, Mạc Văn Khoa và vợ đồng loạt có động thái gây chú ý. Nam danh hài đã gửi lời cảm ơn đến những người đã yêu thương và ủng hộ anh trong suốt thời gian qua. Đáng chú ý, Mạc Văn Khoa còn tự nhắc nhủ bản thân: "Cảm ơn những người ghét mình để sống bản lĩnh hơn. Các cụ ngày xưa vẫn nói: Ở hiền thì gặp lành thôi".

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Bài đăng của Mạc Văn Khoa vào tối ngày 26/6 - Ảnh chụp màn hình

Ngay dưới bài đăng của ông xã, Vy Pumpe cũng vào bình luận để động viên tinh thần chồng. Mẹ 1 con để lại ảnh của con gái và viết: "Thôi cười lên giống con nè! Cứ sống là bố như mọi ngày là được. Yêu bố. Trời cao có mắt, mọi chuyện tự khắc an bài". Mặc dù không nhắc trực tiếp đến vụ lùm xùm chuyện buôn bán nhưng CĐM dễ dàng nhận ra 2 vợ chồng đang tự động viên nhau để cùng vượt qua "liên hoàn bão tố" trong những ngày gần đây. 

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Bình luận của bà xã, động viên chồng vượt qua mọi chuyện - Ảnh chụp màn hình

Bên dưới bài đăng của nam diễn viên Lật Mặt, nhiều người cũng để lại bình luận động viên và ủng hộ vợ chồng Mạc Văn Khoa giữa những ồn ào vừa qua. Bên cạnh đó, cũng có một số cư dân mạng chia sẻ vẫn quý mến nam danh hài vì nét diễn duyên dáng và sẵn sàng nhận lỗi khi mắc khuyết điểm, sai sót. 

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CĐM động viên vợ chồng Mạc Văn Khoa vượt qua bão tố - Ảnh chụp màn hình

Trước đó, ngay khi bài đăng tố quán bún đậu của Mạc Văn Khoa mất vệ sinh vì có gián "ngụp lặn" trong mắm tôm, nam diễn viên đã từng lên tiếng phân trần và xác nhận là thông tin này có thật, nhưng chuyện đã diễn ra cách đây vài tháng rồi. Anh cũng khẳng định mắm tôm của quán được chính nam nghệ sĩ đặt mua tại Thanh Hóa. Ông xã Vy Pumpe cũng là người vào bếp kiểm tra kỹ công đoạn chế biến mắm tôm. Khi có khách hàng báo về việc có gián như vậy, dù bất ngờ nhưng ông chủ họ Mạc vẫn phải chấp nhận và xin lỗi khách đàng hoàng. 

Hiện tại ồn ào liên quan đến quán bún đậu của nam danh hài gốc Bắc vẫn đang thu hút sự quan tâm, chú ý của CĐM.

Thực hư về doanh thu 2 tỷ/ngày của quán bún đậu nhà Mạc Văn Khoa trước ồn ào kém chất lượng

Thực hư về doanh thu 2 tỷ/ngày của quán bún đậu nhà Mạc Văn Khoa trước ồn ào kém chất lượng

Mới đây, thông tin quán bún đậu của Mạc Văn Khoa dính hàng loạt phốt do giá thành trên trời mà chất lượng ngày càng đi xuống, thậm chí còn có cả gián "ngụp lặn" trong mắm tôm khiến CĐM hoang mang. Trước đó, nam danh hài từng nhiều lần nói về doanh thu cực khủng của chuỗi kinh doanh trong hậu trường.

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