Bị mỉa mai và mổ xẻ ngoại hình, cây hài Mạc Văn Khoa đáp trả thâm thúy, 'khen' antifan 'đẹp trai, sáng sủa'

Hậu trường 28/06/2021 16:19

Mới đây, vẻ ngoài của Mạc Văn Khoa tiếp tục bị anti fan đem ra mổ xẻ và nhận xét bằng những lời lẽ hết sức kém duyên, thô tục. Nam diễn viên hài ngay lập tức đăng đàn đáp trả ngắn gọn nhưng sâu cay.

Giữa bão chỉ trích và quay lưng của khán giả vì quán bún đậu dính phốt kém vệ sinh, Mạc Văn Khoa tiếp tục là tâm điểm chú ý khi đăng đàn đáp trả antifan vi hành động miệt thị ngoại hình.

Cụ thể, 1 cư dân mạng đã dăng bài chế giễu nam danh hài bằng những lời lẽ, ngôn từ rất không lịch sự, thậm chí khá thô tục. Không chỉ xúc phạm anh, người này còn còn mang con gái của vợ chồng Mạc Văn Khoa ra nhận xét bằng những từ những từ ngữ quá đáng. 

Ngay lập tức, nam danh hài đã chụp màn hình bài đăng của người này, đăng trực tiếp lên trang cá nhân kèm theo chân dung của "vị" antifan. 

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Bài đăng của ông chủ bún đậu - Ảnh chụp màn hình

Mặc dù bức xúc vì bị miệt thị ngoại hình, đồng thời đụng chạm đến con gái nhưng nam diễn viên vẫn đáp trả rất nhẹ nhàng. Anh viết: "Dạ! Cho em hỏi mọi người là khi mình bị nói như thế này thì phải làm sao ạ? Im lặng hay là lên tiếng ạ? Mình cũng muốn chửi lại lắm nhưng mình được bố mẹ dạy từ nhỏ là sống phải có đạo đức và phải biết mình là ai. Chửi hay chê người khác nhưng chưa chắc mình đã bằng người ta nên mình không chửi lại. Mình chỉ đăng lên đây để làm kỉ niệm sau này con mình có khinh thường người khác thì lôi bài này ra, lấy cái mặt rất sáng sủa và đẹp trai của chú T.N. này ra để răn dạy con mình sống phải có đạo đức". 

CĐM hết dức bất ngờ trước cách ứng xử của Mạc Văn Khoa. Anh không chỉ trích nặng nề mà lại rất văn minh. Nam diễn viên tự nhủ lấy những nhận xét của antifan như động lực đến cố gắng hơn trong cuộc sống. Đặc biệt là lời nhắn nhủ dành cho con gái sau khi lớn lên khiến nhiều người hả hê vì quá sâu cay. 

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Bình luận bên dưới bài viết của cây hài Mạc Văn Khoa - Ảnh chụp màn hình

Bài đăng của nam diễn viên Lật Mặt đã nhận được nhiều lời khen và ủng hộ của đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng. Những cái tên đình đám như Nam Thư, Anh Đức, Quách Ngọc Tuyên... tán dương ông chủ họ Mạc vì ra dáng ông bố, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. 

Đây không phải là lần đầu tiên chuyện ngoại hình của gia đình Mạc Văn Khoa bị antifan mỉa mai. Bà xã của nam danh hài còn từng treo thưởng 20 triệu cho ai tìm ra danh tính người chê bai vẻ ngoài của con gái. 

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