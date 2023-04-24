Á hậu Kiko Chan sau thời gian vắng bóng showbiz: 'Tôi muốn yêu người có 40 tỷ đồng'

Hậu trường 24/04/2023 20:14

Người đẹp còn tiết lộ thêm công việc kinh doanh và cuộc sống hiện tại ở đất nước Dubai.

Kiko Chan được biết đến sau nhiều cuộc thi quốc tế, các sàn diễn catwalk lớn nhỏ và đã đạt được nhiều danh hiệu tại các cuộc thi nhan sắc như: Á hậu 4 "Miss Lumiere International World 2017", top 10 "Miss Super Talent of the World"… Đặc biệt, cô còn thử sức với vai trò diễn viên với một số vai diễn trong các bộ phim như: "Vũ điệu giữa bày sói", "Sắc đẹp dối trá"...

Á hậu Kiko Chan sau thời gian vắng bóng showbiz: 'Tôi muốn yêu người có 40 tỷ đồng' - Ảnh 1
Á hậu Kiko Chan nhiều năm đi theo hình ảnh sexy nóng bỏng - Ảnh: FBNV.

 Tuy nhiên, những năm gần đây cô bỗng "biến mất" khỏi showbiz Việt và không tham gia các hoạt động giải trí, thời trang nào. Điều này làm cho người hâm mộ không khỏi quan tâm đến tình hình của Á hậu hiện tại. 

Mới đây, hình ảnh Kiko Chan bất ngờ xuất hiện trên tạp chí Lofficiel Ấn Độ khiến cộng đồng mạng càng tò mò hơn về những hoạt động gần đây của cô.

Á hậu Kiko Chan sau thời gian vắng bóng showbiz: 'Tôi muốn yêu người có 40 tỷ đồng' - Ảnh 2
Kiko Chan trên tạp chí Lofficiel Ấn Độ - Ảnh: Chụp màn hình.

Được biết, thời gian qua Á hậu sinh năm 1990 sinh sống ở Dubai để phát triển các dự án kinh doanh về bất động sản. Thời điểm mới làm quen với môi trường sống mới, cô cũng gặp phải nhiều khó khăn, rủi ro trong kinh doanh và những bỡ ngỡ khi đến đất nước xa lạ. 

Sau thời gian tìm hiểu và nỗ lực, Kiko Chan bật mí công việc kinh doanh hiện tại khá thuận lợi. Cô đã làm quen với nhịp sống tại Dubai, có nhiều mối quan hệ mới, việc kinh doanh căn hộ, biệt thự dành cho người Việt sống tại nước ngoài cũng ngày càng gặt hái được thành công. Cũng chính vì những thành quả trong kinh doanh, người đẹp tuy tạm ở ẩn khỏi showbiz nhưng vẫn cập nhật hình ảnh sang chảnh bên nhiều xế hộp trị giá hơn chục tỷ đồng và những bộ cánh hàng hiệu đắt đỏ. 

Á hậu Kiko Chan sau thời gian vắng bóng showbiz: 'Tôi muốn yêu người có 40 tỷ đồng' - Ảnh 3

Á hậu Kiko Chan sau thời gian vắng bóng showbiz: 'Tôi muốn yêu người có 40 tỷ đồng' - Ảnh 4
Người đẹp bên loạt siêu xe tại Dubai - Ảnh: FBNV.

Kiko Chan từng tiết lộ thêm với truyền thông rằng, sau thời gian rẽ hướng kinh doanh bất động sản, cô có cơ duyên quen biết với tỷ phú người Ấn Độ- Rizwan Sajan. Nhắc đến Rizwan Sajan, nhiều người biết đến ông là nhân vật sở hữu khối tài sản ròng hàng tỷ USD. Đồng thời ông còn đang giữ chức Chủ tịch tập đoàn Danube với doanh thu khoảng 1,3 tỷ USD/ năm.

Á hậu Kiko Chan sau thời gian vắng bóng showbiz: 'Tôi muốn yêu người có 40 tỷ đồng' - Ảnh 5
Á hậu có cơ hội làm việc với tỷ phú người Ấn nổi tiếng thế giới - Ảnh: FBNV

Dù sự nghiệp nhiều khởi sắc mang lại cho Kiko khối tài sản không nhỏ ở tuổi ngoài 30 nhưng người đẹp lại vẫn đang trong trạng thái độc thân. Trước câu hỏi về tiêu chí chọn người yêu khi hiện tại đã được xem là người phụ nữ thành công trong xã hội, chia sẻ với truyền thông, á hậu thẳng thắn tiết lộ:

"Tôi không phải người quá kén chọn nhưng vẫn mong tìm được người có chung sở thích với mình. Hiện tại công việc kinh doanh của tôi cũng ổn định hơn nên tôi muốn yêu người có 40 tỷ đồng, người phù hợp với tài chính hiện tại của tôi".

Về dự định tương lai, Kiko Chan hiện vẫn sẽ tiếp tục phát triển công việc và những cơ hội kinh doanh tại Dubai. Cô sẽ sớm trở lại showbiz với những hoạt động mới khi hoàn thành mục tiêu của bản thân tại Dubai. 

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Từ khóa:   Kiko Chan Cuộc sống các sao Việt nghệ sĩ Việt đi nước ngoài

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