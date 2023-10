Á hậu Hoàng Thuỳ bất ngờ khui lại ồn ào 'chiếc túi Xà Leo' sau nhiều năm bị công kích dữ dội: 'Nhân nhượng nhưng sự chịu đựng có giới hạn'

Mới đây, không hiểu lý do vì sao mà khi mọi việc đã lắng xuống, Hoàng Thùy lại bất ngờ tự khơi lại chuyện cũ với dòng caption đầy ẩn ý: "Where is my bag, where".

Cách đây 2 năm, Á hậu Hoàng Thùy từng trở thành tâm điểm chỉ trích trong vụ bị tố là nàng "á hậu hống hách, xô đồng nghiệp vì tưởng mất túi Chanel". Giữa ồn ào, thời điểm đó, Hoàng Thuỳ luôn giữ im lặng về đồn đoán. Sự việc bắt nguồn phải kể đến đoạn livestream của người mẫu TyhD (Thùy Dương) khi kể lại chuyện trong hậu trường một show diễn thời trang. Theo đó, người mẫu TyhD kể rằng: "Có một bạn á hậu bị mất cái túi Chanel, lúc ấy tôi đang thay đồ trong một lối đi rất hẹp. Tôi chỉ đang mặc cái quần thôi, xong rồi bạn đó la lên: "Cái túi Chanel, cái túi Chanel của em, cái túi Chanel". Thậm chí, TyhD cho rằng người này hống hách còn đẩy cô ngã vào tường. TyhD và Lê Thanh Thảo làm dậy sóng MXH bởi ồn ào "túi Xà Leo" - Ảnh: Chụp màn hình Tuy không chỉ rõ tên, song nhân vật được đề cập khiến cư dân mạng liên tưởng ngay đến Hoàng Thùy – Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Thời điểm đó, cô liên tục vướng vào ồn ào và chính người mẫu Lê Thanh Thảo lên tiếng xác nhận bản thân là nạn nhân trong câu chuyện bị tố lấy túi hiệu. Đáng chú ý, cựu thí sinh Vietnam's Next Top Model còn chỉ thẳng tên Á hậu Hoàng Thùy là người đã vu oan mình vô căn cứ. Suốt 2 năm qua, Hoàng Thuỳ vẫn giữ im lặng - Ảnh: Internet Mới đây, không hiểu lý do vì sao mà khi mọi việc đã lắng xuống, Hoàng Thùy lại bất ngờ tự khơi lại chuyện cũ với dòng caption đầy ẩn ý: "Where is my bag, where". Đáng chú ý, phía dưới phần bình luận, nữ siêu mẫu còn kể lại tường tận tình tiết trong sự việc năm xưa. Mới đây, không hiểu lý do vì sao mà khi mọi việc đã lắng xuống, Hoàng Thùy lại bất ngờ tự khơi lại chuyện cũ với dòng caption đầy ẩn ý - Ảnh: Chụp màn hình Theo đó, Hoàng Thùy tiết lộ năm 2016, trong chuyến lưu diễn, cô cầm một chiếc túi vải màu trắng, trong đó có một cái bóp của thương hiệu nổi tiếng, điện thoại và giấy tờ. Vì đi cuối cùng nên khoảng 10 -15 phút trước giờ diễn, Hoàng Thùy được gọi vào thay đồ Khi qua con hẻm nhỏ khoảng 2m, nhiều người mẫu lúc này đang xếp hàng rất đông. Hoàng Thùy khẳng định, lúc đó có một người mẫu khác đang thay đồ gần xong. Người đẹp quyết định để chiếc túi của mình xuống ngay dưới đất và bên cạnh mình nhưng khoảng 3 phút sau thay đồ xong quay ra thì bị mất túi. Hoàng Thuỳ tiết lộ tường tận vụ việc - Ảnh: Chụp màn hình Lúc này, Hoàng Thùy hỏi nhân viên thì người này kể lại vừa lúc nãy thấy một người mẫu cầm một chiếc túi ra. Do tiếng nhạc sân khấu lớn, hậu trường lại đông nên Hoàng Thùy vừa len lỏi, vừa la lớn: "Túi tôi vừa để đây ai cầm của tôi rồi. Có ai thấy túi của tôi đây không?. Một model cùng thời cố ý đứng chắn ngay lối đi, vừa thay đồ, vừa nhại đi nhại lại tiếng la". Hoàng Thuỳ dí dỏm khi được fan nhắc đến ồn ào năm xưa - Ảnh: chụp màn hình Hoàng Thùy cho biết bạn mẫu này đã nhại lại tiếng la tìm túi của cô mà không hề biết câu chuyện ai đó đã cầm túi phòng thay đồ. Khoảng 2 phút sau, một nhân viên cầm túi vào đưa lại cho Hoàng Thùy và liên tục trấn an rằng bị cầm nhầm. Dù vậy, Hoàng Thùy vẫn lên tiếng muốn nói chuyện với bạn người mẫu cầm nhầm kia. Hoàng Thuỳ cho biết: 'Nhân nhượng nhưng sự chịu đựng có giới hạn" - Ảnh: Internet Hoàng Thùy còn cho biết mọi chuyện vẫn còn và cô sẽ tiết lộ hết cho mọi người. Mới đây nhất, nàng hậu được cho là tiếp tục ẩn ý về ồn ào năm xưa với dòng trạng thái: "Nhân nhượng nhưng sự chịu đựng có giới hạn". Hiện vụ việc vẫn đang được khán giả chú ý và bàn tán sôi nổi.