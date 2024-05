Nghẹt thở giải cứu 2 người già thoát khỏi đám cháy giữa đêm ở Hà Nội

Công an quận Hai Bà Trưng sau đó đã điều động 2 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với người dân xử lý, khống chế đám cháy.

Theo thông tin từ báo Sức khoẻ và Đời sống, vào khoảng 23h9 đêm 2/5, Công an quận Hai Bà Trưng nhận được tin báo từ Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 về 1 vụ cháy xảy ra tại nhà dân ngõ 208 Lò Đúc, phường Đống Mác, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Trong quá trình chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, Công an quận Hai Bà Trưng phát hiện còn có 2 nạn nhân vẫn mắc kẹt trong nhà. Do lửa bùng phát tại tầng 1, các nạn nhân lại cao tuổi nên không thể tự thoát ra, lực lượng cứu hộ đã vừa trấn an tinh thần, vừa hướng dẫn và đã thực hiện giải cứu thành công ngay sau đó.

Hai người bị mắc kẹt trong căn nhà đang cháy là cụ Trần Thị Xuân Nghĩa, sinh năm 1939 và bà Nguyễn Tố Hà, sinh năm 1967.