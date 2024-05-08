Ngày 8/5, một vụ tai nạn giao thông thương tâm đã xảy ra ở Tỉnh lộ 15, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM.

Theo thông tin từ báo Giao thông, ngày 8/5, Công an huyện Củ Chi (TPHCM) đang điều tra vụ tai nạn giao thông làm 2 người thương vong xảy ra trên địa bàn.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Giao thông

Cụ thể, khoảng 7h cùng ngày, xe tải biển số tỉnh Bình Dương lưu thông trên Tỉnh lộ 15, hướng từ đường Phạm Thị Xích về đường Nguyễn Thị Khuê.

Khi đến ngã tư Tân Quy (xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi), xe tải rẽ phải vào Tỉnh lộ 8 thì xảy ra va chạm với xe đạp điện do người phụ nữ lớn tuổi điều khiển, chở theo bé gái khoảng 7 tuổi đang chạy cùng chiều.

Xe đạp điện ngã xuống đường, bé gái bị xe tải cán qua tử vong tại chỗ - Ảnh: Báo Tiền Phong

Cháu bé bị xe cán tử vong thương tâm - Ảnh: Báo Giao thông

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, tai nạn làm hai người ngã xuống đường, bé gái bị xe tải cán tử vong tại chỗ, người phụ nữ bị bánh xe cán qua hai chân, bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an huyện Củ Chi đã tới khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Cháu bé bị xe cán tử vong thương tâm sau va chạm. Nạn nhân là hai bà cháu, người bà đang chở cháu gái lớp 2 đi học thì không may gặp tai nạn thương tâm.

Nghẹt thở giải cứu người phụ nữ mắc kẹt giữa 2 ngôi nhà Ngay khi nhận được tin báo của người dân về trường hợp một phụ nữ bị tai nạn, mắc kẹt tại khu vực khoảng trống giữa 2 ngôi nhà trên địa bàn TP Thái Bình; phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã nhanh chóng chỉ đạo gần 20 cán bộ, chiến sĩ và điều động 3 xe chuyên dụng nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

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