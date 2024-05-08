Ngày 8/5, một vụ tai nạn giao thông thương tâm đã xảy ra ở Tỉnh lộ 15, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM.
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Theo thông tin từ báo Giao thông, ngày 8/5, Công an huyện Củ Chi (TPHCM) đang điều tra vụ tai nạn giao thông làm 2 người thương vong xảy ra trên địa bàn.
Cụ thể, khoảng 7h cùng ngày, xe tải biển số tỉnh Bình Dương lưu thông trên Tỉnh lộ 15, hướng từ đường Phạm Thị Xích về đường Nguyễn Thị Khuê.
Khi đến ngã tư Tân Quy (xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi), xe tải rẽ phải vào Tỉnh lộ 8 thì xảy ra va chạm với xe đạp điện do người phụ nữ lớn tuổi điều khiển, chở theo bé gái khoảng 7 tuổi đang chạy cùng chiều.
Theo thông tin từ báo Người Lao Động, tai nạn làm hai người ngã xuống đường, bé gái bị xe tải cán tử vong tại chỗ, người phụ nữ bị bánh xe cán qua hai chân, bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.
Nhận tin báo, Công an huyện Củ Chi đã tới khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Cháu bé bị xe cán tử vong thương tâm sau va chạm. Nạn nhân là hai bà cháu, người bà đang chở cháu gái lớp 2 đi học thì không may gặp tai nạn thương tâm.