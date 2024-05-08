Nghẹt thở giải cứu người phụ nữ mắc kẹt giữa 2 ngôi nhà

Đời sống 08/05/2024 13:11

Ngay khi nhận được tin báo của người dân về trường hợp một phụ nữ bị tai nạn, mắc kẹt tại khu vực khoảng trống giữa 2 ngôi nhà trên địa bàn TP Thái Bình; phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã nhanh chóng chỉ đạo gần 20 cán bộ, chiến sĩ và điều động 3 xe chuyên dụng nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào 18h25 ngày 7/5/2024, ngay khi nhận được tin báo của người dân về trường hợp một phụ nữ bị tai nạn, mắc kẹt tại khu vực khoảng trống giữa 2 ngôi nhà trên địa bàn TP Thái Bình; phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã nhanh chóng chỉ đạo gần 20 cán bộ, chiến sĩ và điều động 3 xe chuyên dụng nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Nạn nhân là bà Lương Thị Bích Hồng (SN 1960), trú tại số nhà 76, ngõ 90, đường Trần Khánh Dư, phường Tiền Phong.

Nghẹt thở giải cứu người phụ nữ mắc kẹt giữa 2 ngôi nhà - Ảnh 1
Bà Lương Thị Bích Hồng sau khi được cứu hộ đã ổn định về sức khỏe - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Bảo vệ pháp luật, nạn nhân bị ngã và mắc kẹt tại khoảng trống giữa 2 ngôi nhà từ 14h, đến 18h cùng ngày mới được người dân phát hiện.

Sau khi xác nhận tình trạng nạn nhân còn tỉnh, tâm lý hoảng loạn, cán bộ, chiến sĩ đã trấn an tinh thần, sau đó triển khai thành công biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Sau hơn 3 tiếng đồng hồ sử dùng các biện pháp nghiệp vụ, các cán bộ chiến sĩ phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã đưa nạn nhân bị mắc kẹt ra khu vực an toàn, tổ chức sơ cứu, bàn giao cho lực lượng y tế và gia đình. Hiện tại nạn nhân sức khoẻ đã cơ bản ổn định, không có chấn thương nặng.

 

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