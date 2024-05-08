Ngày 8/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Đỗ Đăng Thu (60 tuổi, ngụ xã Ea Phê, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào tối 9/2, ông Thu đi nhậu về nhưng cửa kính chắn lối cầu thang lên lầu 2 bị khóa. Lúc này, ông Thu tìm 1 cái búa tới để đập cửa kính.

Lúc này, bà Nguyễn Thị Thu Thủy (52 tuổi, vợ của ông Thu) đang sang nhà người thân, thấy ông Thu về nhà thì nhớ là đã khóa cửa kính nên quay lại để mở.

Vừa về tới nhà, thấy ông Thu chuẩn bị đập kính, bà Thủy gọi với nhưng ông Thu không nghe. Khi bà Thủy chạy vào đến nhà thì ông Thu đã đập vỡ cửa kính. Tức giận, bà Thuỷ đi đến chửi và tát 2 cái vào vào má ông Thu. Sau đó, bà đi xuống cầu thang dọn dẹp kính vỡ.

Bực tức vì bị vợ chửi bới, sỉ nhục nên ông Thu đã nảy sinh ý định giết bà Thủy rồi tự sát. Ông Thu vào bếp lấy một con dao nhọn rồi đi đến đâm 1 nhát trúng vào ngực trái của bà Thủy gây trọng thương. Bị đâm, bà Thủy vừa kêu cứu vừa dùng hai tay giằng co rút được con dao ra khỏi người rồi ném xuống nền nhà.

Đỗ Đăng Thu tại cơ quan điều tra - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VTC News, gây án xong, ông Thu quay lên lầu 2 lấy một con dao khác rồi tự đâm vào ngực trái của mình để tự sát và ngất xỉu.

Phát hiện sự việc, người thân kịp thời đưa vợ chồng ông Thu đến bệnh viện cấp cứu nên cả 2 không ảnh hưởng đến tính mạng. Theo kết luận giám định, bà Thủy bị đâm thấu ngực trái, thủng màng ngoài tim, thủng thùy trên phổi trái với tỉ lệ thương tật là 21%.

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