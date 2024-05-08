Tá hỏa phát hiện nam thanh niên bỏ lại hơn 1 cây vàng ở cửa hàng 0 đồng

Mới đây, mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin tìm kiếm chủ nhân bỏ quên nhiều miếng vàng ở một cửa hàng 0 đồng chuyên quyên góp đồ cũ.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 7/5, mạng xã hội chia sẻ thông tin tìm kiếm người bỏ quên nhiều miếng vàng ở một cửa hàng 0 đồng chuyên quyên góp đồ cũ.

Anh Phạm Đức Hùng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Thảo Điền, đơn vị phụ trách cửa hàng 0 đồng nói trên (phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, TP HCM), cho hay hơn 10 giờ sáng 26-4, một thanh niên đội mũ đến cửa hàng quyên góp đồ cũ.

Khi tình nguyện viên soạn đồ, trưng bày lên kệ thì phát hiện trong túi quần áo cũ khi nãy có 3 miếng kim loại, 2 chiếc nhẫn nghi là vàng và một giấy biên nhận mua bán của tiệm vàng (thời điểm năm 2006).

Ngoài ra còn có ghi ký hiệu vàng SJC và 9999. "Tổng hơn 1 cây vàng, trị giá hơn 100 triệu đồng nếu là vàng thật" - anh Hùng nói. Anh Hùng sau đó đến cơ quan chức năng trình báo, đồng thời đăng tải lên mạng xã hội.

Ba miếng kim loại, hai nhẫn nghi là vàng được phát hiện trong túi đồ cũ - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ VnExpress, chủ tiệm vàng nói trên xác nhận giấy đảm bảo tuổi vàng của cửa hàng. Tiệm vàng bắt đầu kinh doanh từ năm 1990. Nhìn hình ảnh ba miếng kim loại, ông cho rằng đây là vàng thật tiệm từng bán ra. Thời điểm này một chỉ vàng SJC giá 1,25 triệu đồng.

Dựa vào lời kể của chủ tiệm, có thể 3 miếng vàng được mua vào hai thời điểm, nên hoá đơn chỉ ghi 2 miếng. Hiện tại, ba miếng vàng (2,5 lượng) giá hơn 200 triệu đồng, không tính hai nhẫn.

Nam thanh niên mang hai túi đồ đến quyên góp, một trong hai túi này phát hiện các miếng kim loại và nhẫn vàng - Ảnh: VnExpress

Ông Nguyễn Thành Nam, Phó chủ tịch UBND phường Thảo Điền, cho hay địa phương đã đăng thông báo công khai để tìm chủ nhân. Theo quy định, sau một năm nếu không tìm được chủ sở hữu, cơ quan chức năng sẽ kiểm định số kim loại trên để làm căn cứ xử lý, trao cho người phát hiện số tài sản này.

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