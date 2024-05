Hòa Minzy bỏ ra 250 triệu đồng xây cầu tại bản Két, nhận 'bão' lời khen từ netizen

Hòa Minzy đã tài trợ toàn bộ kinh phí để xây dựng cầu giúp các em học sinh và bà con đi lại thuận tiện và an toàn vào mùa lũ.

Mới đây, trên trang cá nhân, Hòa Minzy chia sẻ khoảnh khắc trao tặng 250 triệu đồng xây cầu tại bản Két. Cụ thể, cô viết: "Sau cây cầu An Hoà số 1 của Hoà cùng ĐGĐNL(Fanclub của Hoà) xây dựng cho bà con Làng Bại - Hà Tĩnh thì hôm nay Hoà tiếp tục thực hiện tài trợ thêm cây cầu số 2!

Đây đơn thuần là dự án cá nhân Hoà tự bỏ chi phí ra làm nên ko có trang wed, tư liệu hay bất cứ thứ gì cầu kì.

Được đồng chí trung uý Dương Hải Anh gửi thông tin về những khó khăn mà bà con, các e học sinh tại các bản của xã Tạ Bú, huyện Mường La - Sơn La. Hoà đã quyết định tài trợ 100% chi phí xây cầu và tiếp nối cầu An Hoà số 1, Hoà gọi và đặt tên đây là cầu An Hoà số 2 !

Mong rằng bà con sẽ thuận tiện di chuyển và bớt phần khó khăn trong cuộc sống.

Tiền Hoà có để xây cầu cũng là tiền khán giả ủng hộ yêu thương mới có có nên cây cầu này vẫn là của Hoà cùng ĐGĐNL ạ".

Hòa Minzy chia sẻ khoảnh khắc trao tặng 250 triệu đồng xây cầu tại bản Két Được biết, ngày 8/5, tại bản Két xã Tạ Bú, huyện Mường La, Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với Huyện đoàn Mường La và xã Tạ Bú tổ chức Lễ khởi công "Cầu An Hoà 02" do ca sĩ Hoà Minzy tài trợ. Đây là cây cầu số 3 được thực hiện trong Dự án “Hạnh phúc cho em” của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh.

Chia sẻ về việc này, Hòa Minzy từng nói trong một chuyến thiện nguyện năm 2020: "Chuyến đi từ thiện này em dùng toàn bộ số tiền của mình để làm, không phải tại em giàu quá không cần tiền hay gì mà do em dốt tính toán lắm. Nếu mọi người thương mà chuyển qua em nhiều em không biết tính sao hết, không có ghi rõ cụ thể ra được đến lúc lại phiền phức ạ. Đợt này sức nhỏ em làm việc nhỏ, nếu đợt sau mà có cần em sẽ kêu gọi và kiếm một người giỏi tính toán kiểm kê đi cùng cho chắc ăn nữa". 2024 đánh dấu chặng đường 10 năm hoạt động ca hát của Hòa Minzy 2024 đánh dấu chặng đường 10 năm hoạt động ca hát của Hòa Minzy, nữ ca sĩ cũng đặt nhiều kỳ vọng về sự bùng nổ trong năm nay. Cách đây ít ngày, trong một livestream, Hòa Minzy khiến khán giả thích thú khi tiết lộ rằng trong năm 2024, nữ ca sĩ sẽ mang đến 2 điều đặc biệt để dành tặng người hâm mộ. Giọng ca Không thể cùng nhau suốt kiếp chia sẻ: "Trong năm nay Hòa có trên 2 điều đặc biệt, sẽ sớm bật mí với mọi người trong thời gian sắp tới. Sẽ là những thứ to nhất từ trước đến giờ mà Hòa sẽ làm".

