Hòa Minzy khoe ảnh hiếm hoi của quý tử đầu lòng khi 15 ngày tuổi, nay được mẹ nhận xét 'dậy thì thành công'

Hiện tại, bé Bo - con trai Hoà Minzy đã hơn 4 tuổi, sở hữu vẻ ngoài kháu khỉnh.

Sau khi chia tay thiếu gia Minh Hải, Hoà Minzy đảm nhận việc nuôi con trai. Dù bận rộn công việc, nữ ca sĩ vẫn dành nhiều thời gian tự tay chăm sóc, dạy dỗ cho quý tử. Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Hoà Minzy gây chú ý khi đăng tải đoạn video về bé Bo - con trai đầu lòng khi mới 15 ngày tuổi. Bởi trong suốt thời gian bầu bí và năm đầu đời của con trai, Hoà Minzy luôn giữ kín hình ảnh. Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Hoà Minzy gây chú ý khi đăng tải đoạn video về bé Bo - con trai đầu lòng khi mới 15 ngày tuổi Có thế thấy, thời điểm đó, bé Bo sở hữu làn da nâu bánh mật khoẻ khoắn. Hoà Minzy còn hài hước nhận xét về con trai: "Bo thối dậy thì thành công". Hiện tại, bé Bo bé bỏng ngày nào đã lớn phổng phao và có vẻ ngoài điển trai. Nhóc tỳ để mái tóc xoăn lãng tử và gây ấn tượng với gương mặt kháu khỉnh thông minh. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn đăng tải, video này đã thu về gần 800.000 lượt xem.

Hoà Minzy còn hài hước nhận xét về con trai: "Bo thối dậy thì thành công" Trên trang cá nhân, con trai của Hoà Minzy cũng là một trong những nhóc tì nhận được nhiều sự yêu mến vì ngoan ngoãn và rất hiểu chuyện. Nhóc tì tuy nhỏ tuổi đã biết dành nhiều lời ngọt ngào cho mẹ. Trước đó, khi tham gia một chương trình, Hòa Minzy từng khiến khán giả xúc động vì lời nhắn gửi đến bé Bo khi 18 tuổi: "Xin chào Bo, 18 tuổi mẹ nghĩ Bo đã có những định hướng của riêng mình, có khi Bo đã có người yêu rồi. Bước vào đời rồi, hãy là người đàn ông dám nghĩ dám làm, là một người đàn ông tốt, thương gia đình. Nếu con có thất bại cũng đừng lo, nếu lúc đó con cần mẹ, mẹ sẽ cùng con vượt qua tất cả. Trước 25 tuổi con được phép thất bại và chúng ta sẽ cùng nhau làm lại. Chúc con sẽ là người có ích cho xã hội, làm nhiều điều thiện, có một cuộc sống hạnh phúc và dù con bao nhiêu tuổi thì con vẫn là Bo thúi bé nhỏ của mẹ".



Trên trang cá nhân, con trai của Hoà Minzy cũng là một trong những nhóc tì nhận được nhiều sự yêu mến vì ngoan ngoãn và rất hiểu chuyện Vào đầu tháng 3/2021, Hòa Minzy đã chính thức chia sẻ thông tin có con trai 2 tuổi với doanh nhân Nguyễn Minh Hải sau thời gian dài giấu kín. Cô viết trên trang cá nhân: "Hòa Minzy chính thức xác nhận có con đầu lòng và gia nhập mẹ bỉm sữa Vbiz sau thời gian dài im lặng". Tuy nhiên, phải đến ngày Quốc tế thiếu nhi, nữ ca sĩ mới công khai diện mạo của bé Bo.

Hoà Minzy kết hôn? Hình ảnh Hoà Minzy diện váy cô dâu, rạng rỡ bên cạnh Đức Phúc và Erik khiến tin đồn cô kết hôn xôn xao mạng xã hội.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoa-minzy-khoe-anh-hiem-hoi-cua-quy-tu-dau-long-khi-15-ngay-tuoi-nay-duoc-me-nhan-xet-day-thi-thanh-cong-636843.html