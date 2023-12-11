Hòa Minzy khoe ảnh hiếm hoi của quý tử đầu lòng khi 15 ngày tuổi, nay được mẹ nhận xét 'dậy thì thành công'

Hậu trường 11/12/2023 20:49

Hiện tại, bé Bo - con trai Hoà Minzy đã hơn 4 tuổi, sở hữu vẻ ngoài kháu khỉnh.

Sau khi chia tay thiếu gia Minh Hải, Hoà Minzy đảm nhận việc nuôi con trai. Dù bận rộn công việc, nữ ca sĩ vẫn dành nhiều thời gian tự tay chăm sóc, dạy dỗ cho quý tử. Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Hoà Minzy gây chú ý khi đăng tải đoạn video về bé Bo - con trai đầu lòng khi mới 15 ngày tuổi. Bởi trong suốt thời gian bầu bí và năm đầu đời của con trai, Hoà Minzy luôn giữ kín hình ảnh.

Hòa Minzy khoe ảnh hiếm hoi của quý tử đầu lòng khi 15 ngày tuổi, nay được mẹ nhận xét 'dậy thì thành công' - Ảnh 1
Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Hoà Minzy gây chú ý khi đăng tải đoạn video về bé Bo - con trai đầu lòng khi mới 15 ngày tuổi

Có thế thấy, thời điểm đó, bé Bo sở hữu làn da nâu bánh mật khoẻ khoắn. Hoà Minzy còn hài hước nhận xét về con trai: "Bo thối dậy thì thành công". Hiện tại, bé Bo bé bỏng ngày nào đã lớn phổng phao và có vẻ ngoài điển trai. Nhóc tỳ để mái tóc xoăn lãng tử và gây ấn tượng với gương mặt kháu khỉnh thông minh. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn đăng tải, video này đã thu về gần 800.000 lượt xem.Hòa Minzy khoe ảnh hiếm hoi của quý tử đầu lòng khi 15 ngày tuổi, nay được mẹ nhận xét 'dậy thì thành công' - Ảnh 2Hòa Minzy khoe ảnh hiếm hoi của quý tử đầu lòng khi 15 ngày tuổi, nay được mẹ nhận xét 'dậy thì thành công' - Ảnh 3

Hòa Minzy khoe ảnh hiếm hoi của quý tử đầu lòng khi 15 ngày tuổi, nay được mẹ nhận xét 'dậy thì thành công' - Ảnh 4
Hoà Minzy còn hài hước nhận xét về con trai: "Bo thối dậy thì thành công"

Trên trang cá nhân, con trai của Hoà Minzy cũng là một trong những nhóc tì nhận được nhiều sự yêu mến vì ngoan ngoãn và rất hiểu chuyện. Nhóc tì tuy nhỏ tuổi đã biết dành nhiều lời ngọt ngào cho mẹ. Trước đó, khi tham gia một chương trình, Hòa Minzy từng khiến khán giả xúc động vì lời nhắn gửi đến bé Bo khi 18 tuổi:

"Xin chào Bo, 18 tuổi mẹ nghĩ Bo đã có những định hướng của riêng mình, có khi Bo đã có người yêu rồi. Bước vào đời rồi, hãy là người đàn ông dám nghĩ dám làm, là một người đàn ông tốt, thương gia đình. Nếu con có thất bại cũng đừng lo, nếu lúc đó con cần mẹ, mẹ sẽ cùng con vượt qua tất cả. Trước 25 tuổi con được phép thất bại và chúng ta sẽ cùng nhau làm lại. Chúc con sẽ là người có ích cho xã hội, làm nhiều điều thiện, có một cuộc sống hạnh phúc và dù con bao nhiêu tuổi thì con vẫn là Bo thúi bé nhỏ của mẹ".

Hòa Minzy khoe ảnh hiếm hoi của quý tử đầu lòng khi 15 ngày tuổi, nay được mẹ nhận xét 'dậy thì thành công' - Ảnh 5
 
Hòa Minzy khoe ảnh hiếm hoi của quý tử đầu lòng khi 15 ngày tuổi, nay được mẹ nhận xét 'dậy thì thành công' - Ảnh 6
Trên trang cá nhân, con trai của Hoà Minzy cũng là một trong những nhóc tì nhận được nhiều sự yêu mến vì ngoan ngoãn và rất hiểu chuyện

Vào đầu tháng 3/2021, Hòa Minzy đã chính thức chia sẻ thông tin có con trai 2 tuổi với doanh nhân Nguyễn Minh Hải sau thời gian dài giấu kín. Cô viết trên trang cá nhân: "Hòa Minzy chính thức xác nhận có con đầu lòng và gia nhập mẹ bỉm sữa Vbiz sau thời gian dài im lặng". Tuy nhiên, phải đến ngày Quốc tế thiếu nhi, nữ ca sĩ mới công khai diện mạo của bé Bo.

Hoà Minzy kết hôn?

Hoà Minzy kết hôn?

Hình ảnh Hoà Minzy diện váy cô dâu, rạng rỡ bên cạnh Đức Phúc và Erik khiến tin đồn cô kết hôn xôn xao mạng xã hội.

Xem thêm
Từ khóa:   con trai Hoà Minzy Hoà Minzy Bé Bo thúi

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 9 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 9 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 12 giờ 52 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 12 giờ 54 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 12 giờ 57 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 12 giờ 59 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 14 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 13 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Trường Giang nói gì khi được hỏi về chuyện từng quen người phụ nữ khác lúc yêu Nhã Phương?

Trường Giang nói gì khi được hỏi về chuyện từng quen người phụ nữ khác lúc yêu Nhã Phương?