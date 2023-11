Puka trải lòng về tin đồn hậu đám cưới tại quê nhà Đồng Tháp, hài hước nói 1 câu về Hòa Minzy

Không những thế, cô nàng còn giải thích về việc thuê đội vệ sĩ và dân phòng địa phương để đảm bảo an ninh: "Rồi có mấy người không đến dự đám cưới mà nói như đúng rồi luôn. Tưởng đâu có tới ăn cưới rồi về phàn nàn này kia luôn á. Xin thưa mọi sắp xếp của gia đình là có lý do hết: Từ nhiều khâu, nhiều phía để đảm bảo an toàn, an ninh trật tự và không xảy ra bất cứ chuyện không hay nào trong ngày vui của gia đình".

Mọi việc xuất phát từ tin đồn lan truyền trên mạng xã hội nói gia đình cô dâu quy định “mỗi thiệp cưới chỉ được đi 1 người” và nhiều yêu cầu khắt khe.

Puka cho biết gia đình cô phải nhận về nhiều lời 'đàm tiếu' sau đám cưới vì những tin đồn này: "Từ trước giờ em bị nói oan, nói ức nhiều rồi, em quen rồi. Và em hiếm khi nào giải thích hay đính chính. Nhưng lần này nói tới gia đình em, là em phải lên tiếng nha. Nên em nói ở đây, để sự việc này không có những thông tin sai lệch nữa".

Ngoài ra, Puka cũng nhắc về việc quay phim chụp ảnh tại đám cưới. “Còn cái chuyện quay phim chụp hình. Dạ đây là bảng thông báo. Khách mời vẫn được quay chụp nha! Vì gia đình chúng em sợ trên mạng lấy clip mọi người đăng rồi giật tít ảnh hưởng đến hình ảnh những khách mời đến dự. Nên chúng em phải hạn chế. Đặc biệt mọi người đang ăn uống này kia mà có máy cứ chĩa vào phát trực tiếp sẽ dễ gây khó chịu, ảnh hưởng đến nhiều người khác ạ! Nên sự thông cảm của mọi người, gia đình rất trân trọng” - cô đính kèm thêm hình ảnh chụp lại tấm bảng nhỏ để trên bàn tiệc.

Sau khi bài viết được đăng tải, nhiều khán giả bày tỏ ủng hộ với Puka và khuyên nữ diễn viên không nên bận tâm tới những tin đồn tiêu cực, sai sự thật này. Hầu hết các khách mời tới dự tiệc cưới đều rất hân hoan trước sự đón tiếp nhiệt tình từ gia đình cô dâu.

Bên cạnh việc lên tiếng về 'kiếp nạn' hậu đám cưới, Puka còn chia sẻ loạt ảnh hài hước ghi lại những khoảnh khắc dàn sao Việt "bung xõa" hết mình với các tiết mục ca hát. Đáng chú ý nhất, nữ diễn viên còn nói một câu đặc biệt trong phần bình luận khi nhắc về một khách mời nhiệt tình trong dàn múa phụ họa, không ai khác chính là Hòa Minzy.

Cụ thể, cô chú thích trong bức ảnh: "Hình Hòa Minzy nhiều hơn cô dâu chú rể", bức ảnh này cũng đã nhanh chóng thu về lượt tương tác và mạng bình luận khen ngợi nhan sắc của Hòa Minzy cũng như độ "lầy lội" của cô nàng khi tới dự tiệc cưới người chị thân thiết.

Từ đầu tháng 11, Hòa Minzy trở thành tâm điểm trên mạng khi xuất hiện tại những bữa tiệc trong chuỗi lễ cưới của Puka và Gin Tuấn Kiệt. Trước hết, cô bị nói không nên đến lễ gia tiên của cặp diễn viên do không hạnh phúc trong hôn nhân. Nữ ca sĩ đáp trả: "Sáng nay tôi đi đám hỏi bên chị Puka nhưng chỉ tới chơi thôi chứ không bưng mâm hay làm phù dâu. Tôi biết thân biết phận, đọc bình luận của mọi người mà tủi thân".

Từ đầu tháng 11, Hòa Minzy trở thành tâm điểm trên mạng khi xuất hiện tại những bữa tiệc trong chuỗi lễ cưới của Puka và Gin Tuấn Kiệt.

Cô bị nói không nên đến lễ gia tiên của cặp diễn viên do không hạnh phúc trong hôn nhân.

Khi dự tiệc cưới ở Quy Nhơn và TPHCM, giọng ca Rời Bỏ tiếp tục quẩy hết nấc, ảnh đội thùng giấy, ngồi bệt xuống nền đất, khác xa ảnh lúc check-in đầu tiệc cưới, bị đồng nghiệp nam cầm chân chổng đầu xuống đất... được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội.

Ngoài ra, bức ảnh vòng tay qua cổ, kề má Duy Khánh tại tiệc cưới Puka - Gin Tuấn Kiệt cũng gây tranh luận trên mạng. Nhiều người cho rằng hành động trên là thân thiết quá mức, nhất là khi chụp ở nơi công cộng.