Minh Tú lần đầu nói lý do quyết định tổ chức lễ hỏi gấp rút chỉ sau 1 tin nhắn của anh trai khiến nhiều người cảm động

Minh Tú và chồng ngoại quốc cùng diện áo dài truyền thống màu đỏ nổi bật. Bên cạnh là mẹ và ba của Minh Tú xúc động khi chứng kiến khoảnh khắc trọng đại đã mong chờ từ rất lâu của con gái

Chồng Tây của Minh Tú mang trầu cau, sính lễ đến hỏi vợ đúng phong tục truyền thống. Khi đó mẹ Minh Tú đã hỏi chồng: "Hôm nay lễ đính hôn con mình anh thấy vui không?" ba cô đáp "Không phải một mình anh vui mà cả nhà cùng vui, ba thấy Chris vui vẻ và thoải mái vì lúc nào nhìn cũng cười hết". Minh Tú cũng thổ lộ: "Con chuẩn bị buổi lễ này rất là gấp vì con biết tình hình sức khỏe của ba và ngày này ba mẹ cũng đã chờ đợi lâu rồi. Con quyết định làm buổi lễ này để cho ba và mẹ an tâm".

Một chi tiết khiến nhiều người xúc động trong lễ hỏi Minh Tú chính là việc ba cô từ chối may bộ vest mới để ngồi sui vì lý do biết mình sắp mất. Người đẹp nghẹn ngào: "Ba sắp mất rồi, lấy đồ cũ bận được rồi, may chi tốn tiền".

Khi công bố những hình ảnh giấu kín suốt 1 năm qua, Minh Tú trải lòng: "Dù là hỉ sự nhưng trong một giai đoạn, một hoàn cảnh rất khó khăn với gia đình Minh Tú, khi mà sức khoẻ của ba ngày càng yếu đi. Cho nên, hỉ sự này Minh Tú đã làm trong thầm lặng, với chỉ 10 ngày để quyết định và thực hiện, nên đã không thể thông báo tin vui hay chia sẻ rộng rãi cùng anh chị em bạn bè ở thời điểm đó".

Đến tháng 9/2023, ba Minh Tú đã ra đi nhưng ông may mắn chứng kiến được thời khắc hạnh phúc của con gái. Dù sau đó, không thể dắt tay Minh Tú vào lễ đường trong ngày cưới. Trước đó, tại đám cưới, Minh Tú đã khiến nhiều người xúc động khi có hành động tri ân đến người ba đã mất như dành một ghế cho ba, kèm theo lá thư gửi đến người quá cố.

"Hôm nay, con đi trên con đường mà hai ba con mình cùng nhau hướng về. Cảm ơn ba đã là ánh sáng của cuộc đời con, giúp con trở thành người tốt hơn. Con biết dù ở nơi nào đi nữa, ba sẽ rất hạnh phúc, chung vui với con trong khoảnh khắc này. Con nhớ ba rất nhiều" - nữ người mẫu nghẹn ngào.



Ngoài ra, cô còn đính hình của ba lên bó hoa cưới cầm tay với lời nhắn "một đời yêu thương, một đời chung bước", tưởng tượng như ba vẫn đang ở bên mình vào khoảnh khắc trọng đại của người con gái. Tình cảm của Minh Tú dành cho ba đã chạm đến cảm xúc của nhiều người.