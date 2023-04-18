Sau màn cầu hôn chấn động Vbiz, á hậu Phương Anh 'nhá hàng' ảnh cưới đầu tiên khiến netizen xuýt xoa 'trai tài gái sắc'

Những hình ảnh đầu tiên về đám cưới của á hậu Phương Anh và bạn trai doanh nhân ngay khi được công bố nhận nhiều quan tâm của người hâm mộ.
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Chiều ngày 18/4, một stylist thân cận của á hậu Phương đã hé lộ ảnh cưới đầu tiên của cô. Theo đó, trong hình ảnh Phương Anh diện váy cưới với thiết kế ren vô cùng kín đáo và sang trọng. Bên cạnh nàng hậu, chú rể Đức Hồ cũng diện vest đen lịch lãm. Dù không lộ mặt nhưng có thể thấy cả hai nở nụ cười hạnh phúc, háo hức cho hôn lễ sắp tới.
Theo tiết lộ của những người thân, đám cưới của cặp đôi sẽ diễn ra vào cuối năm nay tại một trung tâm hội nghị bậc nhất ở TP.HCM. Cho đến hiện tại, mọi thông tin về đám cưới của Á hậu "học giỏi" và bạn trai doanh nhân đang thu hút sự quan tâm từ người hâm mộ.
Trước đó, chiều 8/4, tại một sự kiện thời trang diễn ra Phú Quốc, Á hậu Phương Anh đã được bạn trai doanh nhân ngỏ lời cầu hôn dưới ánh hoàng hôn lãng mạn trên cây cầu "Cầu hôn".
Trong khoảnh khắc đáng nhớ, Phương Anh diện váy trắng tinh khôi khoe nhan sắc ngọt ngào. Sau đó, cặp đôi nắm tay nhau bước đi trong sự chúc phúc của đông đảo bạn bè, đồng nghiệp. Phương Anh cho biết cô không cảm thấy bất ngờ vì cả hai đã bàn bạc với nhau trước về kế hoạch cầu hôn, tuy nhiên vẫn không giấu nổi niềm hạnh phúc, xúc động.
Một nửa của Phương Anh là doanh nhân Hồ Đức sinh năm 1994. Anh hiện đang học Tiến sĩ tại Anh. Kể từ sau khi hẹn hò, cặp đôi luôn sát cánh bên nhau. Ông xã tương lai cũng luôn ở bên ủng hộ tinh thần và hỗ trợ người đẹp khi cô theo đuổi con đường sự nghiệp của mình.