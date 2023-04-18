Sau màn cầu hôn chấn động Vbiz, á hậu Phương Anh 'nhá hàng' ảnh cưới đầu tiên khiến netizen xuýt xoa 'trai tài gái sắc'

Chiều ngày 18/4, một stylist thân cận của á hậu Phương đã hé lộ ảnh cưới đầu tiên của cô. Theo đó, trong hình ảnh Phương Anh diện váy cưới với thiết kế ren vô cùng kín đáo và sang trọng. Bên cạnh nàng hậu, chú rể Đức Hồ cũng diện vest đen lịch lãm. Dù không lộ mặt nhưng có thể thấy cả hai nở nụ cười hạnh phúc, háo hức cho hôn lễ sắp tới.

Ảnh cưới đầu tiên của cặp đôi được hé lộ

Theo tiết lộ của những người thân, đám cưới của cặp đôi sẽ diễn ra vào cuối năm nay tại một trung tâm hội nghị bậc nhất ở TP.HCM. Cho đến hiện tại, mọi thông tin về đám cưới của Á hậu "học giỏi" và bạn trai doanh nhân đang thu hút sự quan tâm từ người hâm mộ.