Nhiều lần bị đồn đoán mang thai, Đỗ Mỹ Linh liền có động thái 'đập tan' nghi vấn này chỉ bằng 1 chi tiết?

Hậu trường 03/04/2023 09:38

Thời gian gần đây, Đỗ Mỹ Linh nhiều lần vướng nghi vấn đang mang thai con đầu lòng cùng ông xã Đỗ Vinh Quang. Trước nghi vấn này, nàng hậu không có động thái lên tiếng rõ ràng.

Bước ra từ cuộc thi nhan sắc lớn nhất nhì hành tinh - Miss World 2017, Đỗ Mỹ Linh là cái tên chắc hẳn đã quá quen thuộc với cộng đồng người hâm mộ sắc đẹp cả trong và ngoài nước. Không chỉ được ngưỡng mộ bởi sắc vóc và tài năng, Đỗ Mỹ Linh còn khiến dân tình ghen tỵ bởi mối tình đẹp như mơ cùng con trai Bầu Hiển.

Nhiều lần bị đồn đoán mang thai, Đỗ Mỹ Linh liền có động thái 'đập tan' nghi vấn này chỉ bằng 1 chi tiết? - Ảnh 1
Ngày 23/10 vừa qua, Đỗ Mỹ Linh đã chính thức lên xe hoa về nhà chồng Đỗ Vinh Quang - Ảnh: Internet

Sau 2 năm hẹn hò đầy lãng mạn, ngày 23/10 vừa qua, Đỗ Mỹ Linh đã chính thức lên xe hoa về nhà chồng Đỗ Vinh Quang. Hậu kết hôn, Đỗ Mỹ Linh dần lui về làm hậu phương vững chắc để giúp chồng quán xuyến nhà cửa. Bên cạnh đó, thi thoảng nàng Hậu cũng chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên ông xã khiến netizen không khỏi ngưỡng mộ.

Nhiều lần bị đồn đoán mang thai, Đỗ Mỹ Linh liền có động thái 'đập tan' nghi vấn này chỉ bằng 1 chi tiết? - Ảnh 2
Hậu kết hôn, Đỗ Mỹ Linh dần lui về làm hậu phương vững chắc để giúp chồng quán xuyến nhà cửa - Ảnh: Internet

Thời gian gần đây, Đỗ Mỹ Linh nhiều lần vướng nghi vấn đang mang thai con đầu lòng cùng ông xã Đỗ Vinh Quang. Trước nghi vấn này, nàng hậu không có động thái lên tiếng rõ ràng. Tuy nhiên, mới đây nhất, Đỗ Mỹ Linh bất ngờ xả kho loạt ảnh khoe hình thể căng đét trong trang phục được cắt xẻ đầy táo bạo khoe trọn tấm lưng trần thon thả cùng bờ vai gầy mảnh khảnh hút mắt người nhìn. Động thái này nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý của người hâm mộ.

Nhiều lần bị đồn đoán mang thai, Đỗ Mỹ Linh liền có động thái 'đập tan' nghi vấn này chỉ bằng 1 chi tiết? - Ảnh 3
Mới đây nhất, Đỗ Mỹ Linh bất ngờ xả kho loạt ảnh khoe hình thể căng đét trong trang phục được cắt xẻ đầy táo bạo khoe trọn tấm lưng trần thon thả cùng bờ vai gầy mảnh khảnh hút mắt người nhìn - Ảnh: FBNV

Liệu rằng đây phải chăng là động thái giúp người đẹp 9x phủ nhận tin đồn "bầu bí" trong suốt khoảng thời gian vừa qua? Thực chất, theo tìm hiểu, khoảnh khắc mà Đỗ Mỹ Linh vừa đăng tải chỉ là loạt ảnh vi vu trời Âu của nàng Hậu đã đi cùng ông xã từ trước.

Nhiều lần bị đồn đoán mang thai, Đỗ Mỹ Linh liền có động thái 'đập tan' nghi vấn này chỉ bằng 1 chi tiết? - Ảnh 4
Liệu rằng đây phải chăng là động thái giúp người đẹp 9x phủ nhận tin đồn "bầu bí" trong suốt khoảng thời gian vừa qua? - Ảnh: FBNV

Nhiều nguồn tin còn hé lộ, đây chính là chuyến du lịch tận hưởng tuần trăng mật lãng mạn của 2 vợ chồng người đẹp 9x hậu đám cưới, hoàn toàn không liên quan gì đến thời điểm hiện tại. Vì lẽ đó, việc "dâu út Bầu Hiển" có thực sự đang mang thai cùng thiếu gia Đỗ Vinh Quang hay không vẫn còn đang là ẩn số, e rằng phải đợi chính chủ tự mình lên tiếng xác nhận.

Tạm gác drama chồng đại gia hờ hững sang một bên, Hoa Hậu Đỗ Mỹ Linh tiết lộ sự thay đổi lớn kể từ sau khi kết hôn

Tạm gác drama chồng đại gia hờ hững sang một bên, Hoa Hậu Đỗ Mỹ Linh tiết lộ sự thay đổi lớn kể từ sau khi kết hôn

Mới đây Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh trong một chương trình đã có nhưng chia sẻ về cuộc sống sau khi kết hôn với thiếu gia diễn ra như thế nào để người hâm mộ có thể hiểu hơn sau những lùm xùm vừa qua.

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