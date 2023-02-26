Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh bị chê tơi tả khi để lộ diện mạo kém sắc đến khác lạ ngay trên sóng truyền hình

Diện mạo mới nhất của Đỗ Mỹ Linh khi xuất hiện trong một chương trình truyền hình khiến khán giả không khỏi hoang mang.

Nếu đã trở thành Hoa hay Á hậu, nhan sắc hẳn sẽ là tiêu chí ưu tiên hàng đầu để những người đẹp được khán giả công nhận. Cũng bởi vậy, các "bông hoa" vẫn luôn trở thành tâm điểm của sự chú ý, là đề tài để cư dân mạng bàn tán về nhan sắc hay thậm chí thẳng thừng chỉ trích nếu các nàng có lỡ kém xinh.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cũng vừa trở thành tâm điểm chỉ trích như thế. Người đẹp vốn là người quen của sóng truyền hình khi cô là MC kiêm biên tập viên của một chương trình thể thao, đã nhiều lần xuất hiện trên sóng của đài VTV. Mỗi lần dẫn chương trình, nàng hậu đều được khen ngợi vì trang phục thanh lịch nền nã, nhan sắc ngọt ngào, giọng nói dễ cảm. Mới đây, khi làm khách mời trong một talkshow truyền hình và lần đầu chia sẻ về cuộc sống hôn nhân thì Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lại khiến khán giả nhận không ra vì hơi khác lạ. Mặc dù diện một chiếc áo dài với màu sắc nhẹ nhàng, thanh lịch nhưng cô lại “mất điểm nghiêm trọng” khi xuất hiện với làn da sạm, bóng dầu và kém tươi tắn hơn thường ngày. Tuy nhiên cũng có nhiều người bênh vực Đỗ Mỹ Linh khi cho rằng cô bị camera nhà đài “dìm hàng” hoặc có thể do nàng hậu đang bầu bí nên thay đổi nội tiết tố.

Đỗ Mỹ Linh tiết lộ do bản thân lập gia đình chưa lâu, tính đến thời điểm này mới khoảng 4 - 5 tháng nên vẫn chưa quen với cuộc sống mới: "Em ở chung với gia đình nhà chồng, có bố mẹ và bà nội nữa. Gia đình nhà em khá đông người và lúc nào cũng có nhiều hoạt động với nhau. Thời gian đầu, em vẫn chưa hiểu chưa biết nhiều về những nếp sinh hoạt hay về thói quen của gia đình. Em cần mẹ chồng của em chỉ dạy nhiều điều. Trong dịp tết vừa rồi, em cũng cố gắng phụ giúp mọi người các công việc nhà. Em nghĩ mình cần thời gian để dần thích nghi với cuộc sống mới như bây giờ". Gần đây, Đỗ Mỹ Linh liên tiếp vướng vào tin đồn mang thai con đầu lòng khi thường xuyên diện các trang phục kín đáo và rộng hơn ngày xưa. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, Đỗ Mỹ Linh vẫn giữ im lặng và không lên tiếng về tin đồn này.

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